Apple travaillerait ainsi sur un Home Hub reposant sur une base motorisée capable de faire pivoter l’écran. L’objectif serait simple : garder l’utilisateur dans le champ, que ce soit pour un appel FaceTime, une commande vocale ou l’affichage d’informations contextuelles.

Ce système rappellerait le suivi automatique déjà proposé sur certains écrans concurrents, notamment Amazon, mais avec une approche plus mécanique que logicielle. L’écran pourrait ainsi s’incliner ou tourner latéralement pour s’adapter à la position de l’utilisateur dans la pièce.

Pour ce faire, Apple miserait sur une batterie de capteurs, mais aussi Apple Intelligence et l'IA afin de déterminer la position d'un utilisateur. Cet écran connecté ne peut fonctionner qu'avec le support de l'intelligence artificielle, et c'est pourquoi ce dernier a été repoussé, en attendant que les ingénieurs ne parviennent à améliorer son modèle de langage. Nul doute que le partenariat avec Google pour faire de Gemini la nouvelle base technique d'Apple Intelligence a du donner un coup de fouet au projet.