L'écran connecté d'Apple se rapproche. De nouvelles informations viennent nous donner un aperçu de ce tout nouveau produit qui pourrait arriver dans les prochaines semaines.
L'écran connecté d'Apple, c'est pour très bientôt. La rumeur indique depuis plusieurs semaines déjà que le constructeur souhaite avancer ses pions dans le domaine de la maison connectée. Pour le moment, la marque californienne n'a pas vraiment investi ce terrain, sauf avec HomeKit, sa plateforme logicielle pour regrouper tous les objets connectés de la maison, et plus largement avec les HomePod et les HomePod. En 2026, Apple pourrait y aller bien plus franchement avec le lancement du Home Hub, un écran connecté qui permettrait aux utilisateurs d'accéder à différentes fonctions motorisées par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui nous apprenons que ce produit serait finalement bien plus intéressant que prévu, puisqu'il pourrait pivoter à 360° pour vous suivre dans toute la maison.
Un écran qui tourne à 360° pour vous suivre dans vos mouvements
Apple travaillerait ainsi sur un Home Hub reposant sur une base motorisée capable de faire pivoter l’écran. L’objectif serait simple : garder l’utilisateur dans le champ, que ce soit pour un appel FaceTime, une commande vocale ou l’affichage d’informations contextuelles.
Ce système rappellerait le suivi automatique déjà proposé sur certains écrans concurrents, notamment Amazon, mais avec une approche plus mécanique que logicielle. L’écran pourrait ainsi s’incliner ou tourner latéralement pour s’adapter à la position de l’utilisateur dans la pièce.
Pour ce faire, Apple miserait sur une batterie de capteurs, mais aussi Apple Intelligence et l'IA afin de déterminer la position d'un utilisateur. Cet écran connecté ne peut fonctionner qu'avec le support de l'intelligence artificielle, et c'est pourquoi ce dernier a été repoussé, en attendant que les ingénieurs ne parviennent à améliorer son modèle de langage. Nul doute que le partenariat avec Google pour faire de Gemini la nouvelle base technique d'Apple Intelligence a du donner un coup de fouet au projet.
Un premier produit qui attend le Siri LLM pour arriver dans nos maisons
Les différents informateurs évoquent ainsi une intégration étroite avec Siri, mais aussi avec FaceTime et les fonctions domotiques. L’appareil pourrait afficher des widgets, des notifications ou des flux vidéo tout en ajustant physiquement son orientation, sans nécessiter d’intervention manuelle.
On pourrait démarrer un appel visio grâce à une caméra intégrée, et même se balader dans la maison puisque l'écran serait capable de suivre l'utilisateur dans ses moindres mouvements, piloter la maison, mais aussi obtenir des services et des réponses aux questions grâce à Siri et Apple Intelligence.
Le Home Hub pourrait être lancé dès ce printemps 2026, avec le déploiement du nouveau Siri et marquer la première étape du plan d'Apple pour investir nos maisons.