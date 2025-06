Les choses semblent donc s'accélérer pour homeOS, alors que les rumeurs bruissent sur différents produits Apple autour de la maison connectée. Tim Cook voudrait diversifier la marque à travers de nouveaux secteurs d'activité, et les équipes d'Apple seraient à pied d'œuvre pour concevoir plusieurs produits intégrés au cœur de la maison pour simplifier le contrôle d'objets connectés et recevoir de l'information plus facilement, sans besoin d'en passer par l'iPhone ou un iPad.

Parmi les produits les plus avancés, une enceinte type HomePod équipé d'un écran qui pourrait afficher des informations contextuelles, votre programme de la journée, la météo ou les conditions de circulation. homeOS serait le système dédié à ces appareils, et proposerait des outils IA avec Apple Intelligence pour devancer les besoins des membres de la famille.

Pour le moment ce projet semble caler, la faute au retard pris par Siri. L'assistant vocal doit être mis à jour vers une version boostée à l'IA, mais cette dernière n'interviendra pas avant 2026.

Apple pourrait malgré tout présenter homeOS et son premier appareil en avant-première pour un lancement plusieurs mois après. Le constructeur a déjà appliqué cette stratégie pour l'Apple Vision Pro ou le premier HomePod en 2018.