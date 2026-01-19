Amazon dévoile en cette fin d'année son nouvel écran connecté, l'Echo Show 11. L'appareil hérite d'un nouveau design, la principale attraction de cet appareil, mais aussi d'une conception sonore revue et améliorée.
C'était une fin d'année 2025 finalement chargée pour Amazon. En plus du Black Friday et des fêtes de Noël qui ont occupé une majeure partie des équipes du e-commerçant, ce dernier a également procédé à une mise à jour de sa gamme d'appareils connectés. Je vous avais déjà parlé de l'Echo Dot Max, la nouvelle enceinte connectée de la marque, plus puissante, plus rapide mais pas vraiment plus capable.
Rebelote avec l'Echo Show. L'écran connecté de la marque revient dans une toute nouvelle version, avec un design repensé par rapport aux Echo Show historiques, mais pas seulement. La marqué américaine s'est également attaqué à l'intérieur de la bête, avec une conception sonore retravaillée, comme sur l'Echo Dot Max, ainsi que l'intégration d'une nouvelle puce. L'Echo Show est d'ailleurs le premier écran connecté d'Amazon conçu spécifiquement pour Alexa+, la tant attendue mise à jour de l'assistant vocal qui va passer à l'IA avec le support d'un modèle de langage.
Design et fabrication : un objet bien plus élégant dans la maison
Je n'ai jamais vraiment été fan de l'Echo Show. L'appareil rend de fiers services au quotidien, mais le design m'a toujours laissé un peu froid. Trop grossier, trop plastique, il me faisait plus penser à un jouet de luxe qu'à un véritable objet tech pensé pour s'intégrer dans la maison.
L'Echo Show 2025, décliné en deux tailles de 8 et 11 pouces, fait voler en éclat mon jugement. Pour cette nouvelle version, les designers de la marque ont pris le parti de séparer l'écran de la base. La dalle LCD semble flotter dans les airs, même si elle est bien collée à l'enceinte via le dos. C'est un excellent choix, plus esthétique et harmonieux, qui me fait penser, toutes proportions gardées, à l'iMac G4, dit « iMac tournesol » avec son pied métallique qui liait l'écran et la base dans laquelle se trouvaient les composants de l'ordinateur.
Vu de face, l'Amazon Echo Show a de la gueule et s'affiche fièrement dans la décoration de la maison. Les bordures d'écran ne sont pas trop épaisses, mais suffisamment pour loger les micros et la caméra 13 mégapixels, située en haut et au centre de la dalle, et qui sera utilisée pour les appels vidéo, mais pas seulement. Je reviens là dessus juste en dessous.
Pour la conception, on reste sur un écran entouré de plastique, surement plus robuste, plus léger et aussi moins cher, tandis que l'enceinte qui le soutient est recouverte du même tissu mesh qui englobe l'Amazon Echo Dot Max et la plupart des enceintes connectées de la marque. Deux coloris, blanc et graphite, sont proposés. J'aurais aimé une troisième option un peu plus folle (pourquoi pas orange, qui semble la couleur phare cette année ?), mais Amazon n'a semble-t-il pas voulu bousculer les habitudes de ses fidèles utilisateurs. Soit.
L'écran connecté est assez chiche en contrôles physiques. On retrouve le contrôle du volume, mais aussi le fameux bouton permettant de couper ou de remettre en marche le micro, ainsi que la caméra. J'apprécie toujours autant cette petite attention portée au respect de la vie privée.
Amazon m'a enfin fourni un petit support, vendu en option, qui permet de pivoter l'appareil pour le tourner de droite à gauche, et de bas en haut pour obtenir le meilleur angle de vue pour les visios et l'utilisation générale. L'accessoire n'est pas des plus pratiques, et demande un peu de patience pour ajuster l'enceinte dessus au millimètre près. J'aurais aimé un système d'aimant un peu plus franc pour faciliter le positionnement. Une fois bien installé, le support offre un petit confort en plus pour adapter l'Amazon Echo à l'utilisation de tous, même s'il n'est clairement pas indispensable.
Écran : une belle surface qui manque parfois de répondant
L'Echo Show 11 aurait pu s'appeler Echo Show 12 puisque l'appareil propose un écran LCD de 11,95 pouces tactile Full HD. La luminosité est tout à fait suffisante pour lire les informations affichées à l'écran en plein jour. Plus important, cette dernière peut être diminuée suffisamment la nuit pour continuer à utiliser l'écran connecté sans être ébloui. Un capteur de luminoisté est présent dans la bordure de l'écran et se charge d'adapter la luminosité de l'écran en fonction de celle de la pièce.
Concernant la qualité globale de l'écran, on ne peut que saluer le travail d'Amazon sur ce sujet. L'affichage est relativement précis pour un appareil de ce type. Il me serait absolument impossible de regarder un film dessus, mais pour visionner une vidéo YouTube ou un épisode de série sur Amazon Prime Video tandis que je prépare le repas, l'Echo Show 11 remplit parfaitement son rôle.
Concernant la réactivité, c'est une autre histoire. Durant mon test, j'ai été confronté à pas mal de bugs et de latence lors de ma navigation dans les interfaces. Parfois l'Echo Show 11 répond mal à mes commandes. Plus rarement, il ne répond plus du tout et un redémarrage forcé (càd, débrancher la prise) est indispensable. Je suis honnête, après quelques mises à jour téléchargées et installées automatiquement durant la nuit, la situation s'améliore, mais tout n'est pas encore parfait.
Audio : une expérience maîtrisée pour la maison
Amazon ne s'est pas seulement contenté de revoir l'extérieur, mais propose une nouvelle architecture audio à son nouvel Amazon Echo Show. Deux haut-parleurs stéréo sont placés à l'avant, sous l'écran, tandis que le woofer a été conçu sur-mesure pour emplir une pièce à 360°.
L’Echo Show 11 fait preuve d’un bel équilibre sonore pour un écran connecté de cette catégorie. Sa signature audio penche vers un rendu chaleureux, avec des graves doux qui apportent une base solide sans jamais devenir envahissants. Les aigus restent bien maîtrisés et ne tranchent pas dans le mix, tandis que les médiums offrent une bonne définition, suffisamment claire pour mettre les voix en avant, qu’il s’agisse de dialogues, de podcasts ou de musiques acoustiques.
La diffusion stéréo à 360° contribue largement à cette sensation de confort. Dans une pièce d’environ 20 m², l’Echo Show 11 parvient à créer une bulle sonore ample, avec une spatialisation efficace tant que la piste diffusée n’est pas trop dense. Les détails restent bien perceptibles, et les effets stéréo sont restitués avec justesse, ce qui apporte un surcroît d’immersion lorsque l’appareil sert à regarder une vidéo ou à écouter une playlist. Cette capacité à remplir l’espace surprend d’ailleurs pour un produit compact, habituellement plus limité dans sa projection.
À mesure que le volume monte, les limites techniques se font en revanche plus perceptibles. Sur des morceaux calmes, je note l’apparition d’une légère distorsion autour de 80 % du volume maximal. Les pistes plus chargées montrent rapidement leurs faiblesses : au-delà de 50 %, la restitution perd en précision et les détails s’écrasent peu à peu, signe que l’appareil peine à conserver son ouverture sonore sous forte pression. Les basses ne s’effondrent jamais vraiment, mais l’ensemble se compresse et la scène se resserre, ce qui réduit l’impact et nuance la polyvalence du dispositif en écoute à haut volume.
Dans un usage modéré, puisqu'un écran connecté n'est pas pensé pour faire danser 200 personnes dans une salle des fêtes, l’Echo Show 11 délivre malgré ces petits défauts une prestation convaincante, homogène et agréable. Son rendu équilibré, sa bonne projection et son confort d’écoute le placent parmi les écrans connectés les plus plaisants à utiliser au quotidien, aussi bien pour la musique d’ambiance que pour la consultation de contenus.
Fonctionnalités : une expérience inchangée, et un peu frustrante
Comme sur l'Echo Dot Max que j'avais testé en fin d'année 2025, Alexa+ n'est toujours pas disponible en France, et cela commence à devenir un problème. En effet, comme je le disais plus haut, cet Echo Show 11 est le premier écran connecté conçu spéciquement pour ce nouvel assistant motorisé par un modèle de langage, mais pour le moment, il faut se contenter de l'Alexa que nous connaissons depuis des années. C'est comme posséder une Ferrari avec le moteur d'une Twingo.
En attendant qu'Amazon ouvre (enfin) les vannes d'Alexa+ dans nos vertes contrées, concentrons-nous sur les fonctions apportées par cet Echo Show 11. En premier lieu, l'écran sert de hub, permettant d'accéder à différentes informations contextuelles, comme la météo, les prochains rendez-vous ou les dernières commandes Amazon passées, évidemment. Tout est configurable et vous pouvez ajouter plusieurs widgets pour obtenir une vue complète et personnalisée. Si vous ne l'utilisez pas, l'écran peut se transformer en visionneuse photo, en allant piocher dans Amazon Photos pour afficher vos clichés, ou récupérer des visuels sélectionnés par les équipes du géant américain.
Vous pouvez naviguer dans l'interface tactile, mais je ne la trouve pas des plus pratiques au quotidien. Je préfère 1000 fois utiliser les micros cachés dans la bête et appeler Alexa pour tous mes besoins. La reconnaissance vocale est l'une des meilleures du genre pour ce type d'appareil, et l'assistant vocal répond toujours du tac au tac, aux différentes demandes que je lui soumets. Comparé au HomePod placé sur mon bureau, la différence saute aux yeux. Alexa est plus rapide, plus efficace aussi pour bon nombre de commandes simples, du démarrage d'une radio à la coupure de mes lumières connectées.
Si vous possédez des caméras de surveillance Ring (filiale d'Amazon), mais aussi toutes celles compatibles avec Alexa, vous pouvez utiliser l'écran de l'Echo Show pour afficher l'un des flux en plein écran, ou les différents flux sous forme de grille et avoir une vue complète des abords de votre maison. L'Echo Show 11 est aussi une caméra de surveillance d'appoint, en utilisant le capteur 13 mégapixels intégré à l'appareil. La qualité n'est pas incroyable, et il faudra le placer correctement pour couvrir une pièce, mais cela peut dépanner pour vérifier que tout va bien chez vous. La caméra peut enfin être utilisée pour réaliser des appels vidéo (ou audio en utilisant simplement le micro) avec des utilisateurs dotés eux-mêmes d'enceintes connectées Amazon. Petite fonction bien pratique : la caméra centrée, qui va zoomer dans l'image pour vous placer au milieu, même si vous bougez.
Enfin, Alexa reste Alexa avec ses nombreuses skills pour connecter votre service de streaming ou de podcast préféré, ainsi que de nombreux services web. L'assistant est toujours aussi pertinent au quotidien pour dénicher la recette de cuisine idéale pour le repas du soir, une info à la vollée ou encore une petite vidéo sur YouTube.
Je regrette simplement que mon utilisation se limite aujourd'hui à de simples commandes vocales pour contrôler musique et objets connectés. L'Echo Show est un appareil intéressant et qui monte au gamme, mais son logiciel et ses cas d'usage semblent bloqués en 2015. Il est temps qu'Alexa+ arrive en France pour nous montrer le vrai potentiel d'une intelligence artificielle et d'un modèle de langage dans la maison.
L'Echo Show 11 est le premier écran connecté à être conçu spécifiquement pour Alexa+…mais on attend toujours l'IA d'Amazon en France. C'est pourquoi ce produit est très frustrant à l'usage.
D'un côté on a probablement l'un des plus beaux produits de la marque en matière de design, avec un format qui s'intègre parfaitement dans la maison. L'écran est de qualité, la qualité audio est plus que suffisante pour écouter de la musique ou la radio, et Alexa est toujours un assistant vocal de qualité pour le contrôle domotique, grâce à une compatibilité avec quasi l'ensemble des marques spécialisées dans la maison connectée.
De l'autre, on se retrouve devant une belle enceinte bloquée dans la décennie précédente, la faute au retard pris par Amazon sur l'IA. A l'heure où nous discutons avec Gemini ou ChatGPT de manière naturelle, l'assistant d'Amazon montre jour après jour ses limites et ne s'utilise aujourd'hui comme une simple télécommande vocale pour contrôler des objets ou des services. L'Echo Show 11 n'attend plus qu'Alexa+ pour montrer de quoi elle est capable. Aujourd'hui, elle ne fait pas beaucoup mieux que les précédentes versions.
Fiche technique Amazon Echo Show 11 (2025)
|Taille de l'écran (en pouces)
|11.95
|Résolution d'écran
|1920 x 1080 pixels
|Assistant vocal
|Alexa - Amazon
|Connexion
|WiFi, Bluetooth
|Alimentation
|Sur secteur
|Poids
|1.3kg
|Largeur
|25cm
|Profondeur
|16cm
|Hauteur
|14cm
|Appareils compatibles
|iOS, Android
|Fonctionne avec
|Zigbee, Matter, Thread
|Multiroom
|Oui
|Mode stéréo
|Oui
|NFC
|Non