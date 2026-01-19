C'était une fin d'année 2025 finalement chargée pour Amazon. En plus du Black Friday et des fêtes de Noël qui ont occupé une majeure partie des équipes du e-commerçant, ce dernier a également procédé à une mise à jour de sa gamme d'appareils connectés. Je vous avais déjà parlé de l'Echo Dot Max, la nouvelle enceinte connectée de la marque, plus puissante, plus rapide mais pas vraiment plus capable.

Rebelote avec l'Echo Show. L'écran connecté de la marque revient dans une toute nouvelle version, avec un design repensé par rapport aux Echo Show historiques, mais pas seulement. La marqué américaine s'est également attaqué à l'intérieur de la bête, avec une conception sonore retravaillée, comme sur l'Echo Dot Max, ainsi que l'intégration d'une nouvelle puce. L'Echo Show est d'ailleurs le premier écran connecté d'Amazon conçu spécifiquement pour Alexa+, la tant attendue mise à jour de l'assistant vocal qui va passer à l'IA avec le support d'un modèle de langage.