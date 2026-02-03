C’est en retournant le i206 qu’on comprend qu’il y a eu du travail sous le capot : la première chose qui saute aux yeux, c’est qu’on passe de 3 lames à 5 lames sur le disque de coupe, ce qui semble vouloir dire que la tonte va aller plus vite. Mais on remarque aussi la différence de taille qui justifie le qualificatif de AWD (pour All Wheel Drive, ou transmission à toutes les roues en jargon habituellement automobile) dans le nom de ce nouveau robot : la roue jockey a été remplacée par une roue doublement motorisée : elle est désormais motrice et sa direction est motorisée. De quoi se sortir des pires bourbiers, ou selon le communiqué de presse, franchir des pentes de 45 % (24 degrés), ce qui est énorme pour un robot.

Mais il y a une nouveauté qui ne se voit pas, et néanmoins qui compte beaucoup : alors que le prix a baissé par rapport au i105, le module 4G est dorénavant intégré au robot. C'était une option à 100 € précédemment (à fonctionnalités identiques, un i105 était donc vendu 200 € de plus que le nouveau venu !) Cette connectivité vous permet de garder le contrôle du Navimow s'il est hors de portée de votre Wi-Fi, mais surtout, cela permet d'activer le geofencing pour ne pas vous le faire voler.