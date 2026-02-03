Lors de nos tests de 2024, Segway avait fait une entrée fracassante grâce à sa Navimow i105, qui était l’un de nos robots tondeuses préférés, avec un positionnement prix qui a entraîné tout le secteur dans une course sous les 1000 €. On ne s’attendait pas à ce que la marque de gyropodes revienne dès maintenant avec une nouvelle version encore plus complète, le i206 AWD. Voyons voir si ce nouveau venu bouscule de nouveau le petit monde des robots tondeuses RTK.
Aucune offre disponible, découvrez :
- Tonte rigoureuse et au plus large
- Détection d'obstacles efficace
- Silencieux
- Module 4G intégré
- Positionnement GPS RTK : pas pour les zones enclavées ou couvertes d'arbres
- À tendance à chercher à tondre trop loin en bordure de terrain
- Abonnement 4G nécessaire après la première année pour conserver l'antivol
- Panneau de commande à l'envers
La nouvelle gamme i200 AWD de Segway se compose de deux robots : le i206 AWD testé ici, donné pour une superficie maximale de 600 m², équivalente à celle du bon vieux i105, et le i210 AWD, prévu pour tondre jusqu’à 1000 m2, soit une progression de 200 m² par rapport au i108. Si vous hésitiez à passer à la gamme du dessus avec un terrain proche de 1000 m², vous devriez cette fois-ci pouvoir rester sur l’entrée de gamme, avec une grosse économie à la clé. En dehors de ces deux robots assez proches techniquement de leurs prédécesseurs, Segway ajoute une nouvelle gamme LiDAR (i208, i210, i215, i220), de 800 à 2000 m² qui ne se positionne plus avec un GPS RTK, mais avec un LiDAR de RoboSense. Une gamme qu’on a hâte de tester.
Déballage du Segway Navimow i206 AWD: en terrain connu
Quand on déballe un i2, pas de surprise, puisque Segway a repris à peu près toutes les pièces apparentes des i1 : carrosserie, base de recharge, antenne… On pourrait penser qu’il s’agit d’une mise à jour minimale, d’autant plus que la marque a conservé le sens d’affichage que nous critiquions déjà sur le i105 : une fois dans sa base, si on se tient côté pelouse (l’endroit logique où l’on se trouve en général pour manipuler le robot), alors tous les boutons et l’écran sont à l’envers. Alors, rien de neuf, et aucun défaut corrigé ? Ce serait oublier que Segway semble vouloir devenir le maître incontesté des tondeuses robot.
On commence par une surprise : le prix public a baissé de 100 € par rapport au modèle précédent, même si la fiche technique annonce des choses en plu… Voyons voir !
Segway Navimow i206 AWD : encore plus pour pas plus cher
C’est en retournant le i206 qu’on comprend qu’il y a eu du travail sous le capot : la première chose qui saute aux yeux, c’est qu’on passe de 3 lames à 5 lames sur le disque de coupe, ce qui semble vouloir dire que la tonte va aller plus vite. Mais on remarque aussi la différence de taille qui justifie le qualificatif de AWD (pour All Wheel Drive, ou transmission à toutes les roues en jargon habituellement automobile) dans le nom de ce nouveau robot : la roue jockey a été remplacée par une roue doublement motorisée : elle est désormais motrice et sa direction est motorisée. De quoi se sortir des pires bourbiers, ou selon le communiqué de presse, franchir des pentes de 45 % (24 degrés), ce qui est énorme pour un robot.
Mais il y a une nouveauté qui ne se voit pas, et néanmoins qui compte beaucoup : alors que le prix a baissé par rapport au i105, le module 4G est dorénavant intégré au robot. C'était une option à 100 € précédemment (à fonctionnalités identiques, un i105 était donc vendu 200 € de plus que le nouveau venu !) Cette connectivité vous permet de garder le contrôle du Navimow s'il est hors de portée de votre Wi-Fi, mais surtout, cela permet d'activer le geofencing pour ne pas vous le faire voler.
Segway Navimow i206 AWD : Une tonte encore plus efficace
Une fois la base et l’antenne installées, on passe à l’étape de cartographie. Si la détection automatique des contours de la pelouse semble avoir progressé, nous privilégions encore le mode manuel façon contrôle de voiture téléguidée, pour un résultat parfait, sauf si les bordures sont particulièrement évidentes chez vous (pelouse entourée de dalles par exemple).
Notons au passage l'excellente ergonomie de l'application Segway : simple, compréhensible et sans trop de sous-menus.
Ensuite, la magie Navimow reprend : le robot tond parfaitement l’espace, en essayant d’aller au maximum des bordures définies (il tente même d’aller un peu plus loin, à l’inverse de robots timides qui ne vont pas tondre toute la surface), ce qui vous évitera au maximum le passage du coupe-bordures. A priori, cette nouvelle version est encore un peu plus aventureuse que la précédente, puisque nous l’avons retrouvée bloquée à cheval sur une bordure, ce qui n’était jamais arrivé (mais n’est arrivé qu’une seule fois, preuve que c’était un incident isolé dû soit à un logiciel encore en bêta, soit au fait que le logiciel du robot est capable d’apprendre de ses erreurs).
On notera, et l'image ci-dessus vous en donne l'exemple, que la capacité du Navimow à aller chercher au plus loin sur les bords du terrain lui permet. Et ce, peu importe qu'il y ait une haie, une bordure ou une fin de gazon avec un passage à des dalles, il peut tondre des zones que des robots LiDAR ont abandonnées. 2026 verra peut-être le LiDAR repousser ses limites, mais ce début d'année, le GPS RTK reste la technologie qui permet de tondre le plus largement un terrain, à condition bien sûr de capter correctement les signaux satellites.
Ce n’est pas tout : si nous étions très satisfaits des performances de tonte des premiers Segway en terme de vitesse, la marque a encore amélioré ce paramètre : les déplacements sont 20 % plus rapides, sans impact sur la qualité de tonte, puisque, comme on l’a vu précédemment, le disque est passé de 3 à 5 lames.
Du côté du franchissement, on note que la troisième roue motorisée permet de garder une bonne motricité dans des pentes dans lesquelles le i105 affichait ses limites (officiellement jusqu’à des pentes de 45 % ou 24 degrés). Moins de glissades, cela peut avoir un avantage caché : plus d’autonomie (puisque le robot ne perd pas d’énergie à glisser). Si Segway s’enflamme un peu en annonçant un chiffre atteignant jusqu’à 30 % d'augmentation, on a juste noté une autonomie assez comparable à la génération sur notre terrain de jeu qui ne glissait pas trop.
Parlons sécurité maintenant : nous n'avons pas grand-chose à dire : la précédente gamme de Navimow excellait déjà sur ce point, avec une détection de quasiment tout ce qui pourrait poser problème : outils (grands et petits), tuyau d'arrosage, et évidemment humains et animaux. Normalement ce robot ne devrait pas tondre ce qu'il ne devrait pas. À moins que…
On se plaignait précédemment du fait que le i105 contournait des grandes mauvaises herbes (un simple pissenlit ayant bien poussé par exemple), les prenant pour des fleurs à ne pas couper. Sachant que nous n'avons pas constaté ce genre de problème cette fois-ci, avec une tonte jusqu'à l'extrême, même sur des herbes trop hautes (car délaissées par un autre robot, cf ci-dessus), il faudra peut-être faire au contraire attention à bien délimiter vos parterres de fleurs comme une zone interdite avec un peu de marge pour ne pas les retrouver tondus.
Petite surprise (positive) finale : notons que la batterie est désormais accessible via une simple trappe : son remplacement sera donc plutôt aisé une fois le moment venu. Segway s'améliore aussi sur le plan de l'entretien.
Segway Navimow i206 AWD : l'avis de Clubic
Les premiers Navimow d’entrée de gamme comptaient déjà parmi nos chouchous pour les pelouses de taille modérée, avec un rapport performance prix particulièrement avantageux et une ergonomie bien pensée. Et bien, Segway a encore réussi à faire mieux, en corrigeant les défauts du précédent algorithme de tonte pour tondre au plus large, et encore plus vite, avec plus de facilités sur terrains accidentés ou en pente, tout en intégrant le module 4G et en baissant le prix de 100 €.
Alors ? Parfait pour toutes les situations ? Pas complètement, puisque ces robots reposent encore sur la technologie GPS RTK : si votre terrain est enclavé ou couvert d’arbres, il pourrait tout simplement être incompatible. Il faudra peut-être se tourner vers la gamme i215 LiDAR qui pourrait être la réponse à ce problème.
- Tonte rigoureuse et au plus large
- Détection d'obstacles efficace
- Silencieux
- Module 4G intégré
- Positionnement GPS RTK : pas pour les zones enclavées ou couvertes d'arbres
- À tendance à chercher à tondre trop loin en bordure de terrain
- Abonnement 4G nécessaire après la première année pour conserver l'antivol
- Panneau de commande à l'envers
Fiche technique Segway Navimow i206 AWD
|Surface de tonte max.
|600m²
|Inclinaison max.
|45%
|Niveau sonore
|58dB
|Autonomie
|90mn
|Surface de tonte max.
|600m²
|Inclinaison max.
|45%
|Niveau sonore
|58dB
|Contrôle
|Wifi, Bluetooth, 4G
|Hauteur de coupe ajustable
|20/60mm
|Largeur de coupe
|18cm
|Indice de protection
|IP66
|Longueur du câble
|10m
|Autonomie
|90mn
|Temps d'activité quotidien
|60mn
|Longueur
|545mm
|Largeur
|385mm
|Hauteur
|285mm