Avec son format compact, le Mova N1 automatise l'entretien des vitres grâce à une forte puissance d'aspiration et à une système de lingettes microfibres humides. Ce modèle pragmatique et accessible réalise l'essentiel du nettoyage, tout en laissant à l'utilisateur quelques petites finitions à la main. Nous l'avons testé avant sa sortie, voici ce que ce robot laveur de vitres a réellement dans le ventre.
- Compact et manoeuvrable sur les fenêtres à la française
- Un modèle plutôt silencieux
- La simplicité d'utilisation
- Un vrai mode d'emploi papier
- Un prix de lancement plutôt serré
- Des bords et des angles pas parfaitement nettoyés
- Brumise un peu trop partout
- Traces lors du retrait du robot
- Pas assez de produit lave-vitre fourni
- Le cordon de sécurité pourrait être détachable
Le robot laveur de vitres est une promesse qui revient chaque printemps, lorsque la lumière révèle impitoyablement les traces de doigts, poussières et éclaboussures de pluie. Dans l'imaginaire collectif et dans les publicités des fabricants, il suffit de poser l'appareil et d'appuyer sur un bouton pour que tout devienne impeccable, sans effort.
Dans la réalité, l'expérience est souvent plus nuancée : angles imparfaits, traces persistantes, bruit marqué et manipulation parfois délicate pour récupérer le robot en fin de cycle. Avec son N1, Mova prend un peu le contrepied des modèles haut de gamme en misant sur un format compact, une utilisation simplifiée et une aspiration solide, un robot davantage pensé pour les fenêtres à la française que pour les immenses baies vitrées.
Une mise en route rassurante et accessible
Premier constat au déballage : le N1 est compact. Avec ses 21,5 cm de côté, 5,9 cm d'épaisseur et seulement 1,3 kg, il se manipule facilement d'une seule main. Dans l'usage quotidien, cette légèreté change beaucoup de choses : le robot se positionne sans appréhension et se déplace aisément d'une vitre à l'autre, sans donner l'impression de manipuler un appareil encombrant.
Ce qu'on trouve dans le packaging du Mova N1. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le contenu de la boîte reste classique, mais bien pensé : deux lingettes microfibres, une télécommande et, point appréciable, un véritable mode d'emploi papier. Sur ce type de produit, souvent perçu comme intimidant lors des premiers essais, une documentation claire reste un vrai plus. Un flacon de solution nettoyante de 100 ml est également fourni, mais il sera vite insuffisant pour un usage intensif car, étrangement, la quantité de liquide du bidon s'avère inférieure à la capacité de stockage totale du robot (120 ml, via deux réservoirs intégrés et accessibles depuis le dessous de l'appareil).
Focus sur le dessous de l'appareil. La lingette microfibre se fixe à l'appareil grâce çà un système de velcro. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le robot fonctionne sur secteur, avec une batterie de secours destinée uniquement à maintenir l'aspiration en cas de coupure, jusqu'à 30 minutes. L'approche paraît pertinente avec une puissance constante durant le nettoyage, sans perte d'efficacité liée à une batterie principale, tout en conservant un filet de sécurité. Le cordon de 4,50 mètres (jusqu'au bloc d'alimentation externe puis ajoutez à cela un extra de 1,25 mètre jusqu'à la prise murale) est suffisamment long pour atteindre n'importe quelle fenêtre sans avoir à sortir une rallonge supplémentaire.
Le Mova N1 n'est pas trop lourd et se manipule facilement avec son unique poignée. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Il faudra juste faire attention à ne pas pincer le câble d'alimentation et la corde de sécurité dans l'ouvrant de la fenêtre lorsque vous laverez l'extérieur de la vitre. L'application, de son côté, accompagne correctement l'utilisateur en détaillant les modes et les bonnes pratiques, tandis que la télécommande permet un contrôle plus direct. On pourrait croire qu'elle ne sert pas à grande chose. En fait, si ! Je me suis même surprise à l'utiliser principalement à la fin du test pour lancer un programme spécifique ou encore débloquer le robot à l'aide d'un bon coup de marche arrière/avant ou en le faisant pivoter dans la bonne direction. Bref, accessoire pas si inutile que ça et bien plus ergonomique que le téléphone.
Sur la vitre : une accroche solide et une navigation convaincante
Une fois posé sur la surface vitrée et démarré (vous pressez de façon continue le bouton d'alimentation éclairé en bleu jusqu'à entendre "démarrage du mode rapide", vous pouvez ensuite le lâcher et admirer ses déplacements), le Mova N1 inspire confiance. Sa puissance d'aspiration annoncée à 8 000 Pa se ressent immédiatement : l'appareil reste fermement en place. Le cordon de sécurité d'une longueur de 3,75 mètres apparaît presque superflu dans certains cas, même s'il reste indispensable en hauteur. Son caractère non détachable peut toutefois s'avérer contraignant pour une utilisation en intérieur ou en rez-de-jardin.
Le robot est à l'aise sur les fenêtres à la française et arrive bien à longer les bords et angles des battants. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le niveau sonore reste raisonnable. Annoncé sous les 72 dB(A), le robot se montre moins agressif que certains modèles plus imposants, notamment son cousin le C1 de Dreame qui fonctionne pourtant sur batterie (le Mova N1 a été mesuré à 56 dB à 5 mètres contre 60 pour le C1 de Dreame). Il ne passe évidemment pas inaperçu, mais son fonctionnement reste acceptable dans un environnement domestique.
À gauche, le robot vu de l'autre côté de la vitre et, à droite, le généreux jet de liquide nettoyant déclenché par le Mova N1. ©Nicolas Guyot pour Clubic
En matière d'efficacité, le mode de nettoyage choisi fait toute la différence. Le mode rapide dépanne ou conviendra à ceux qui nettoient leurs carreaux toutes les semaines, mais le nettoyage en profondeur avec ses passages croisés offre clairement les meilleurs résultats sur les traces grasses, de doigts ou la poussière incrustée. Tout aussi bien, mais un peu plus chronophage, le mode complet ira plus loin en insistant sur les bordures. Le système de double pulvérisation, associé à un réservoir de 120 ml annoncé pour couvrir jusqu'à 32 m², s'avère efficace, même si la brumisation, parfois trop généreuse, demande une certaine vigilance près des cadres de fenêtres.
L'interface de l'application se révèle simple à utiliser. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La navigation se montre globalement fiable. Les déplacements en Z ou en N, combinés à la détection des bords, permettent au robot de contourner la plupart des obstacles. Sur des fenêtres étroites, le format compact du N1 devient un véritable avantage, notamment pour passer sous certaines poignées ou éviter les blocages fréquents rencontrés avec des modèles de robots plus massifs.
Des limites encore bien présentes
Malgré ces progrès, le robot laveur de vitres reste un compromis. Les angles et les bords ne sont pas nettoyés parfaitement, une contrainte inhérente à la conception carrée associée aux lingettes microfibres. Un passage manuel rapide avec une chiffonnette reste souvent nécessaire pour une finition impeccable (ne surtout pas attendre que ça sèche).
En plein soleil, on distingue les traces de passage du robot. Ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas parfait non plus. À noter qu'on ne rencontre pas ce phénomène sur les baies vitrées et les portes-fenêtres. ©Nicolas Guyot pour Clubic
De même, il faudra penser à laver fréquemment la lingette de l'appareil, car le passage sur les vitres a tendance à salir profondément la lingette et à étaler la crasse sur les carreaux. Ça ne se voit pas au premier coup d'oeil, mais il suffit parfois d'un rayon de soleil pour être horrifié. Bref, à savoir avant de s'équiper…
La bonne nouvelle, c'est que les roulettes latérales ne sont pas munies de brosses et ne contribuent donc pas à étaler la crasse quand elles sont trop sales. L'idéal étant de mettre à la machine à laver les deux lingettes réversibles une fois vos vitres nettoyées et de ne surtout pas attendre que la poussière ou les saletés s'accumulent à nouveau avant de lancer une session de nettoyage.
L'avantage de ce modèle de robot compact, c'est qu'il passe sur la plupart des vitrages et miroirs, même les plus compacts ou dotés de formes arrondies (il faudra quand même passer un coup de lingette sur les bordures). ©Nicolas Guyot pour Clubic
Autre point à signaler : la marque laissée lors du retrait du robot. L'aspiration et l'humidité résiduelle peuvent laisser une trace pas si discrète que ça, obligeant à intervenir là aussi avec une microfibre sèche. Le réglage de l'humidité des lingettes joue également un rôle important. Trop imbibées, elles favorisent l'apparition de traces et peuvent même provoquer un léger patinage du robot.
Enfin, le cordon de sécurité non détachable peut devenir encombrant sur des vitres intérieures, même s'il reste indispensable pour une utilisation à l'extérieur en étages.
Verdict : un robot plus pragmatique que révolutionnaire
Le Mova N1 ne cherche pas à réinventer le robot laveur de vitres. Son approche est plus réaliste : proposer un appareil compact, simple à manipuler et adapté aux configurations domestiques européennes. Alimenté sur secteur, il conserve une puissance constante, tandis que sa batterie de secours apporte une sécurité bienvenue.
L'application claire, la prise en main intuitive et les résultats convaincants en mode nettoyage en profondeur (et complet) en font un appareil cohérent pour réduire la corvée du lavage des vitres, sans promettre l'impossible. Car il faut l'accepter, le robot accomplit environ 90% du travail, laissant encore quelques finitions manuelles.
Affiché autour de 250€, le Mova N1 s'inscrit dans une proposition équilibrée. Il ne remplace pas totalement l'intervention humaine, mais il transforme la corvée en tâche nettement plus rapide, et c'est peut-être là la véritable réussite de ce type de produit aujourd'hui.
