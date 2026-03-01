Le robot laveur de vitres est une promesse qui revient chaque printemps, lorsque la lumière révèle impitoyablement les traces de doigts, poussières et éclaboussures de pluie. Dans l'imaginaire collectif et dans les publicités des fabricants, il suffit de poser l'appareil et d'appuyer sur un bouton pour que tout devienne impeccable, sans effort.

Dans la réalité, l'expérience est souvent plus nuancée : angles imparfaits, traces persistantes, bruit marqué et manipulation parfois délicate pour récupérer le robot en fin de cycle. Avec son N1, Mova prend un peu le contrepied des modèles haut de gamme en misant sur un format compact, une utilisation simplifiée et une aspiration solide, un robot davantage pensé pour les fenêtres à la française que pour les immenses baies vitrées.

Une mise en route rassurante et accessible

Premier constat au déballage : le N1 est compact. Avec ses 21,5 cm de côté, 5,9 cm d'épaisseur et seulement 1,3 kg, il se manipule facilement d'une seule main. Dans l'usage quotidien, cette légèreté change beaucoup de choses : le robot se positionne sans appréhension et se déplace aisément d'une vitre à l'autre, sans donner l'impression de manipuler un appareil encombrant.