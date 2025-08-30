En autonomie, comptez sur 1h30 avec le mode de nettoyage le plus poussé. Lors de mon test, sur batterie, j’ai mesuré 20,5 m2 de surface de vitre réellement nettoyée par session en mode triple passage et nettoyage profond sur une baie vitrée dotée de panneaux de 1,57 m2. Comptez donc sur 60 m2 en nettoyage profond simple passage. Le mode rapide simple passage doit s'approcher des 90 m2 et 180 minutes d'autonomie annoncés par le fabricant, mais ne sera pertinent que sur des vitrages fréquemment nettoyés.

L’arrêt de l’appareil est aussi rassurant qu’à la mise en route : c’est un très bon point pour Dreame, pas de stress à signaler lorsqu'on manipule le robot. On entend un message audio provenant de la station (et une notification sur l'appli mobile) qui nous confirme que le robot a fini sa tâche. Il suffit alors de se diriger vers l'appareil, puis de maintenir son bouton appuyé quelques secondes pour qu'un avertissement retentisse et que l’aspiration se relâche progressivement. Simple et efficace.