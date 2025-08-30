Marre de la corvée de lavage des vitres ? Le Dreame C1 Station promet d’en finir avec la raclette et le chiffon en vous remplaçant par un robot qui s’agrippe à la baie vitrée et la parcourt comme le ferait l’aspirateur-laveur de Spider-Man. Nouvelle catégorie pour la marque (et nouveau terrain de jeu pour les maniaques de la propreté des vitres), ce modèle mise sur un robot relié à une base autonome et pourvu d'un système intégré de pulvérisation et de navigation. J’ai pu utiliser cet appareil au début de l'été, voici ce qu'il change (et ne change pas) dans la vraie vie.
- Nettoyage efficace sur les grandes surfaces vitrées
- Application pratique avec plusieurs modes
- Bonne autonomie + possibilité d’utiliser la station sur secteur
- Sécurité bien pensée (corde, aspiration fiable)
- Coins et bordures pas nettoyés à 100%
- Obligation d'avoir la lingette et les brosses propres en permanence
- Fonctionne moins bien sur les fenêtres étroites ou aux formes spéciales
- Appareil (très) bruyant
- Temps de charge trop long
Le déballage et la mise en route
Première bonne surprise : l’objet est bien fini, presque élégant, et la station fait office de grosse valisette de la taille et du poids d'une glacière bien remplie avant de partir pique-niquer (env. 7 kg dans un volume de 32,5 x 23 x 35 cm poignée non comprise). Pour accéder à la bête, il suffit de faire coulisser le loquet central pour voir notre station portative s'ouvrir en deux.
Le robot est glissé dans son compartiment de rangement et relié à la station par un cordon ombilical de 5,5 mètres par lequel passe l'électricité stockée dans la batterie de 7 800 mAh. Le C1 se retire de son emplacement le plus simplement du monde. Il ne reste plus qu'à lui clipser une lingette en microfibre propre (et légèrement mouillée, c'est important), que l’on trouve dans un compartiment latéral de la station.
Ce dernier accueille le cordon électrique de la station (pour recharger la batterie interne ou fonctionner sur secteur), un système d'accroche avec mousqueton pour ne prendre aucun risque si vos fenêtres donnent sur la rue, un jeu de lingettes et de roulettes latérales supplémentaires (brosses d'angle dixit la marque). On remplit ensuite le réservoir de 80 ml avec la pipette de détergent fournie (280 ml) et… c’est parti mon kiki, pardon mon C1 !
La pipette de détergent à gauche et, à droite, la trappe à accessoires. ©Nicolas Guyot pour Clubic
L’appairage avec l’application iOS/Android est plutôt simple et, surtout, on peut contrôler directement les fonctions principales depuis la station. Trois boutons sont disponibles : un pour allumer et éteindre l'appareil, un pour changer l'intensité du programme (nettoyage rapide ou profond) et le dernier pour rembobiner le cordon reliant le robot à sa station. Un indicateur de charge doté de quatre petites LED vous signale l'autonomie restante de l’appareil et, lorsqu'il est relié au secteur, l'évolution de la charge. Un voyant indique aussi si l'appareil est connecté à votre réseau Wi-Fi (le C1 communique aussi en Bluetooth avec votre téléphone).
Côté sécurité, on est vite rassuré : après avoir appuyé sur l'unique bouton de l'appareil, le C1 se plaque littéralement à la vitre par aspiration : on sent que Dreame a soigné l’essentiel pour éviter la gamelle. En revanche, sortez les Boules Quies, car le système de sustentation fait un vacarme du tonnerre (63 dBA annoncés, 79 dBA mesurés à proximité du robot, 60 dBA à 5 mètres de l'appareil).
Enfin, signalons que la base est « On-the-Go » : la station sert de batterie et permet d’utiliser le robot sans prise murale, et même de continuer à s’en servir pendant la charge (env. 160 cm de cordon électrique). Un conseil toutefois : rechargez la station avant d'utiliser votre nouvel ami, notre modèle de test était totalement à plat lorsque nous l'avons reçu. Et comme la charge complète de la batterie dure environ 5h, vous risquez d'être un peu frustré en regardant votre beau robot refaire le plein d'énergie.
Les premiers passages
Sur une grande baie vitrée, le C1 Station déroule un zigzag régulier (trajectoire en Z ou N selon les dimensions de la vitre) et couvre bien la surface à nettoyer (30 à 40 cm de largeur par passage selon le sens de l'appareil). Certes, le C1 ne grimpe pas au rideau, mais ses deux chenilles lui permettent de se mouvoir progressivement et sûrement, quelle que soit l'inclinaison de la fenêtre.
Signalons que le mode automatique ne fonctionnera que lorsque l'angle d'inclinaison du panneau est compris entre 60° et 120° ou quand le robot est positionné au-dessus de la vitre. Sous une fenêtre de toit, il faudra basculer en mode manuel et le résultat s'en ressentira. Dommage que le robot refuse de fonctionner en mode automatique, car il tient parfaitement accroché à la paroi. Signalons par ailleurs que nous avons réussi à faire fonctionner le C1 sur des vitres sans bord (porte de douche et miroirs) et sur du carrelage. Attention toutefois à la moindre imperfection qui pourra bloquer le robot.
La pulvérisation de la solution de nettoyage est automatique (un peu radine par défaut), la lingette frotte et l’ensemble progresse de manière méthodique. Contre la poussière et la saleté légère, l’efficacité est franchement bonne : on récupère rapidement une vitre homogène, sans « oublis ». Sur des traces grasses ou incrustées, il faut prévoir un second (parfois un troisième) passage. L’application propose plusieurs modes (surface complète, bordure, taches spécifiques, manuel, etc.), et on peut lancer/stopper depuis le robot si l’on ne veut pas sortir son téléphone.
Le robot est accroché à la vitre comme une moule à un rocher. Pas de crainte de le voir tomber sauf en cas de panne de batterie. ©Nicolas Guyot pour Clubic
En autonomie, comptez sur 1h30 avec le mode de nettoyage le plus poussé. Lors de mon test, sur batterie, j’ai mesuré 20,5 m2 de surface de vitre réellement nettoyée par session en mode triple passage et nettoyage profond sur une baie vitrée dotée de panneaux de 1,57 m2. Comptez donc sur 60 m2 en nettoyage profond simple passage. Le mode rapide simple passage doit s'approcher des 90 m2 et 180 minutes d'autonomie annoncés par le fabricant, mais ne sera pertinent que sur des vitrages fréquemment nettoyés.
L’arrêt de l’appareil est aussi rassurant qu’à la mise en route : c’est un très bon point pour Dreame, pas de stress à signaler lorsqu'on manipule le robot. On entend un message audio provenant de la station (et une notification sur l'appli mobile) qui nous confirme que le robot a fini sa tâche. Il suffit alors de se diriger vers l'appareil, puis de maintenir son bouton appuyé quelques secondes pour qu'un avertissement retentisse et que l’aspiration se relâche progressivement. Simple et efficace.
Attention à ne pas essayer de détacher le robot manuellement ou à redresser sa trajectoire en cours de fonctionnement, la puissance de succion du C1 est impressionnante (5 500 Pa). Mes petits bras musclés n'ont pas réussi à le séparer de la vitre en fonctionnement. Jusqu'ici tout va bien.
Les limites du robot : un beau potentiel, mais qu'il faut améliorer
En effet, tout n’est pas parfait avec le C1 et en inspectant de près son travail, on s'aperçoit rapidement que le miracle n'a pas lieu et qu'il faut repasser derrière l'appareil pour obtenir un nettoyage parfaitement propre de ses vitrages. Première déception : le C1 Station ne nettoie pas 100% des coins. Sa techno CornerClean améliore nettement la couverture, mais il reste parfois une fine bande en bordure, surtout quand les quatre roulettes ont accumulé un peu de crasse. C’est le point faible courant des lave-vitres robots ; Dreame ne passe donc pas au travers de ce défaut.
Le test avant/après. À gauche, les deux battants de la fenêtre ont été traités avec le robot. Si le résultat est convaincant de loin, on s'aperçoit en s'approchant que les bordures restent un peu sales après le passage du C1. La faute aux quatre brosses qui s'encrassent trop rapidement. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Deuxième déception : la lingette. La propreté de nettoyage dépend grandement de son état et elle demande donc de l’attention : si vous ne la rincez pas souvent (l'idéal étant de la mettre à la machine à laver), un léger voile apparaîtra sur vos vitres. Et si vous la détrempez trop, vous dégraderez l’adhérence du robot et vous vous exposerez à des traces lors de son retrait de la vitre.
Dans le même esprit, évitez les bords creux ou les huisseries où les roulettes latérales peinent à se glisser : on observera alors des marques persistantes qui réclameront un petit coup de chiffon manuel. Certaines formes de fenêtres spéciales pourront aussi bloquer l'appareil, notamment le haut des cadres cintrées ou certaines impostes. Heureusement, le mode manuel permet parfois de s'en sortir, mais la finition ne sera pas aussi propre, car le contrôle du robot au joypad virtuel demande une certaine dextérité, notamment lorsqu'il s'agit de lécher les bordures de fenêtres.
Autre contrainte : ce n’est pas l’outil des fenêtres étroites à la française. Sur des surfaces ténues, la navigation est moins à l’aise ; le Dreame C1 Station révèle tout son intérêt sur de grandes baies vitrées. En gros, ce robot est comme une voiture américaine, il préfère les grands espaces et ne supporte pas de manœuvrer sur des cadres de fenêtre étroits. Donc, si votre domicile possède des vitrages étroits, oubliez ce produit, il vous fera perdre du temps plus qu'autre chose.
L'appli Dreame permet de contrôler plus finement le robot et de le maintenir à jour. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Enfin, côté ergonomie, signalons la présence d'une ventouse sous la station. Celle-ci doit servir à stabiliser l'ensemble, mais si vous avez du carrelage, préparez-vous à rencontrer de la résistance quand vous voudrez déplacer rapidement la station d’une fenêtre ou d’une baie vitrée à l'autre. Si vous avez les poignets/épaules fragiles, la manœuvre peut être surprenante et un peu raide pour les articulations.
Est-ce que le Dreame C1 Station fait vraiment gagner du temps ? Oui… dans les bons scénarios. Si vous avez des surfaces vitrées généreuses et que vous entretenez régulièrement lingettes et roulettes, le robot vous soulagera de cette corvée courante : vous le positionnez, vous lancez un mode, et vous passez à autre chose pendant qu’il zigzague.
L’application et la station simplifient le pilotage, l’accroche est sûre, et la couverture est homogène. Les limites existent (coins, bordures, traces tenaces, cadres spéciaux, entretien des patins, lavage de la lingette), mais c’est le compromis actuel de la catégorie. Pour la plupart des grandes baies d’appartements/maisons, le C1 Station apporte un confort tangible : on réduit les déplacements avec l'escabeau (et le risque de tomber) et les séances de raclette, on garde un rendu propre au quotidien, et les finitions (les fameux coins et les taches grasses) ne prennent plus que quelques minutes.
Reste la question du prix : la note est salée (599€), même avec la promo de lancement (-100€ pendant les premiers jours de vente, cf. notre tableau de prix). Si vos vitres sont vraiment étroites, si vous n’êtes pas gêné par un coup de raclette mensuel ou si vous visez le « sans aucune retouche », vous n’amortirez pas si facilement l’investissement (ajoutez 24,90€ pour faire le plein de solution de nettoyage avec le bidon d'un litre de la marque). À l’inverse, dans un salon tout-verre, un jardin d’hiver ou une maison très exposée, le gain de temps et de confort se verra dès les premiers jours d'utilisation.
- Nettoyage efficace sur les grandes surfaces vitrées
- Application pratique avec plusieurs modes
- Bonne autonomie + possibilité d’utiliser la station sur secteur
- Sécurité bien pensée (corde, aspiration fiable)
- Coins et bordures pas nettoyés à 100%
- Obligation d'avoir la lingette et les brosses propres en permanence
- Fonctionne moins bien sur les fenêtres étroites ou aux formes spéciales
- Appareil (très) bruyant
- Temps de charge trop long
Fiche technique Dreame C1 Station
|Surface de nettoyage
|90m²
|Vitesse
|14 cm/s
|Niveau sonore
|63dB
|Autonomie
|180mn
|Puissance
|5500 Pa
|Capacité du réservoir d’eau
|0.08l
|Surface de nettoyage
|90m²
|Vitesse
|14 cm/s
|Niveau sonore
|63dB
|Connecté
|Oui
|Avec station mobile
|Oui
|Retour automatique point de départ
|Oui
|Compatibilité
|iOS, Android
|Longueur cordon de sécurité
|5.5m
|Autonomie
|180mn
|Batterie de secours
|Non
|Type de batterie
|Lithium-ion
|Temps de charge
|5h
|Longueur
|325mm
|Largeur
|231mm
|Epaisseur
|350mm
|Poids
|7.6kg
Les alternatives testées par Clubic
- Nettoyage efficace
- La mobilité permise par la station
- La sécurité importante