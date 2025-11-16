Ces derniers temps Amazon multiplie les références avec l'objectif affiché de proposer une enceine connectée à tous ses clients, des familles souhaitant juste un peu de musique de fond dans la journée, aux plus mélomanes. La sortie de l'Echo Dot Max vient créer un pont entre l'Echo Dot que l'on connait tous, et l'Echo Studio, pensée pour une diffusion précise de la musique et compatible Dolby Atmos.

Avec ce nouveau produit, Amazon semble vouloir concurrencer frontalement le HomePod mini d'Apple. Même design tout en rondeurs, même positionnement tarifaire, mais plus d'ambition. Cette enceinte connectée est aussi le premier produit Amazon conçu pour Alexa+, le nouvel assistant vocal boosté à l'intelligence artificielle qui est déjà disponible aux Etats-Unis, et qui arrivera prochainement en France.

L'Echo Dot Max est-il le meilleur deal aujourd'hui du côté du constructeur de Seattle pour obtenir un son de qualité dans sa pièce à vivre ?