Amazon renforce sa gamme d'enceintes connectées avec l'Echo Dot Max. Cette nouvelle version reprend en grande partie le design de la petite enceinte du constructeur, mais dans une version plus musclée, censée offrir un son puissant et de meilleure qualité.
- Un design séduisant
- Alexa, hyper réactive
- Une reconnaissance vocale immédiate
- De nombreux services disponibles
- Des basses bien présentes et un son puissant
- Alexa+ se fait vraiment attendre
- Un son qui manque d'équilibre
- Saturation à haut volume
Ces derniers temps Amazon multiplie les références avec l'objectif affiché de proposer une enceine connectée à tous ses clients, des familles souhaitant juste un peu de musique de fond dans la journée, aux plus mélomanes. La sortie de l'Echo Dot Max vient créer un pont entre l'Echo Dot que l'on connait tous, et l'Echo Studio, pensée pour une diffusion précise de la musique et compatible Dolby Atmos.
Avec ce nouveau produit, Amazon semble vouloir concurrencer frontalement le HomePod mini d'Apple. Même design tout en rondeurs, même positionnement tarifaire, mais plus d'ambition. Cette enceinte connectée est aussi le premier produit Amazon conçu pour Alexa+, le nouvel assistant vocal boosté à l'intelligence artificielle qui est déjà disponible aux Etats-Unis, et qui arrivera prochainement en France.
L'Echo Dot Max est-il le meilleur deal aujourd'hui du côté du constructeur de Seattle pour obtenir un son de qualité dans sa pièce à vivre ?
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Un design séduisant pour toute la maison
Si vous avez déjà vu ou possédé un Echo Dot chez vous, le design de l'Echo Dot Max devrait vous sembler très familier. L'enceinte connectée conserve sa forme sphérique, très mignonne, mais l'enrechit d'un panneau de commande sur l'avant de l'appareil.
Contrairement à l'Echo Dot, où les boutons sont sur le dessus et intégrés au revêtement, la nouvelle enceinte propose des contrôles plus accessibles et visibles. L'anneau lumineux, signe distinctif des enceintes Alexa, n'est d'ailleurs plus en bas de l'appareil encercle le panneau de commandes et nous semble un peu plus visible, notamment lorsque l'on se trouve à l'autre bout de la pièce.
Concernant les coloris, Amazon propose trois versions avec les traditionnelles teintes noires et blanches, ainsi qu'un nouveau coloris mauve qui apporte un peu d'originalité à la gamme. L'enceinte est une nouvelle fois recouverte d'un tissu mesh pour laisser passer le son tout en protégeant l'intérieur de l'appareil. C'est joli et ça se prête bien à l'intérieur d'une maison.
Dans la boite, vous retrouverez également (et c'est heureux) le câble d'alimentation et son bloc secteur. Petite attention qui fait plaisir : l'accessoire est assorti à la couleur de votre Echo Dot Max. Tous les constructeurs n'y pensent pas, cela mérite donc d'être souligné.
Un son plus puissant...mais pas plus précis
Venons-en au sujet majeur quand l'on évoque cette Amazon Echo Dot Max : la qualité audio. Pour cette nouvelle enceinte connectée, la marque américaine a revu la conception de son produit. On se retrouve avec un système bi-directionnel composé d'un tweeter et d'un woofer. Le haut-parleur est désormais intégré dans le boitier de l'appareil (il est séparé sur l'Echo Dot classique), ce qui permet de doubler l'espace d'air et de proposer des basses plus profondes. Amazon promet même « jusqu'à trois fois plus de basses » que l'Echo Dot. Tout un programme.
Des basses, oui, il y en a. Lors de mes différentes écoutes, à la fois sur Amazon Music mais aussi via Apple Music, les morceaux les plus chargés sonnent très forts et emplissent très correctement la pièce. Mon Echo Dot Max est placé dans un espace très ouvert, et sa puissance n'a jamais été démentie, peu importe le genre musical à l'écoute.
Si l'Echo Dot Max vibre comme un charme, je suis plus circonspect concernant son équilibre général.
Dès les premières écoutes, l’Echo Dot Max surprend par une signature sonore marquée. Les hauts médiums et les basses sont clairement mis en avant, sans jamais tomber dans la démesure. L’ensemble conserve une belle clarté et une restitution vocale soignée, particulièrement agréable sur les contenus parlés ou les morceaux acoustiques.
Sur des pistes simples, peu chargées en instruments, l’équilibre reste convaincant. Mais dès que la scène sonore se complexifie, l’enceinte peine à maintenir sa cohérence : les basses se font alors plus discrètes, voire absentes lorsque les fréquences graves sont déjà légères dans le mix. Cette faiblesse se ressent notamment sur les morceaux pop ou électro riches en dynamique.
La spatialisation, quant à elle, s’avère correcte sans être immersive. La scène acoustique est ouverte et agréable, à condition de se placer face à l’appareil. En revanche, l’Echo Dot Max ne propose pas de véritable diffusion à 360°, il faut être devant l'enceinte pour bénéficier du meilleur rendu sonore et pas dos à elle, comme lorsque j'écoute France Inter le matin en prenant mon café. Attention donc au placement dans la maison.
Enfin, la gestion de la puissance révèle un certain manque de marge. Le limiteur s’active rapidement lorsque l’on pousse le volume sur des morceaux exigeants, ce qui restreint un peu les ambitions de l’appareil. À haut volume, une légère saturation des basses se fait entendre, mais les médiums conservent une belle stabilité, garantissant une écoute cohérente et maîtrisée dans l’ensemble.
En résumé, l'Echo Dot Max n'est clairement pas une enceinte audiophile, et déçoit même un peu par rapport à d'autres modèles. Le HomePod mini d'Apple fait mieux sur le sujet, malgré ses limites physiques, et propose une signature plus équilibrée, même si bien moins puissante. Tout dépend si vous cherchez un son fidèle, ou une démonstration de force pour épater vos amis.
Alexa reste Alexa, en attendant l'IA
On aurait pu croire qu'Amazon allait profiter du lancement de cette nouvelle enceinte, ainsi que de l'Echo Studio et des nouveaux écrans connectés Echo Show pour lancer Alexa+, son nouvel assistant vocal motorisé par l'intelligence artificielle. Ce ne sera pas pour tout de suite. Comme nous l'ont expliqué des représentants d'Amazon, les équipes derrière Alexa sont encore à l'ouvrage pour localiser l'assistant vocal dans différentes langues, dont le français. C'est long, certes, mais les équipes du géant américain nous assurent que ce temps est nécessaire pour adapter Alexa aux spécificités de notre langue, aux différents vocabulaires en fonction des régions, ou encore des habitudes des utilisateurs, qui ne sont pas les mêmes que l'on habite en France, en Espagne ou en Allemagne.
C'est donc cette bonne vieille Alexa que l'on retrouve sur l'Echo Dot Max, et je ne vous ferais pas l'affront de détailler une fois de plus les services proposés. L'assistant vocal est toujours connecté à de nombreux services, que ce soit Philips Hue pour contrôler les ampoules de mon appartement, Franceinfo pour obtenir le dernier flash rapide d'actualités ou Marmiton pour obtenir une recette de cuisine. Aussi, vous pouvez commander et recevoir vos notifications de commandes Amazon sur votre enceinte, pour savoir quand passera le livreur chez vous.
La reconnaissance vocale est probablement la meilleure disponible aujourd'hui sur une enceinte connectée. Le HomePod d'Apple ou le Google Nest Audio, plutôt bons par ailleurs, ne sont pas les meilleurs élèves lorsque l'environnement est bruyant. Rien de tout ça avec l'Echo Dot Max, qui réagit immédiatement à l'énoncé du mot-clé Alexa et réagit en moins de deux secondes à chaque requête. Demander la météo, commander un appareil connecté ou jouer un morceau reste une expérience très plaisante et je me suis surpris à utiliser davantage cette enceinte que mon bon vieil HomePod mini et son Siri toujours aussi idiot en langue française.
Pour la musique, l'Amazon Echo Dot Max est agnostique et peut être connectée à la plupart des services de streaming. Évidemment, Amazon Music est la plateforme par défaut, notamment pour les abonnés Prime, mais si vous utilisez Spotify ou Deezer, cela fonctionne aussi. Toutefois, il est impossible depuis l'application Alexa de choisir une playlist ou un morceau sur Spotify ou mon compte Apple Music. Tout se passe à la voix, sauf à utiliser l'application Amazon Music si vous êtes abonné. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Une dernière observation : Amazon n'a pas fait évoluer l'application mobile Alexa, qui reste confuse, pour ne pas dire une usine à gaz. Je peste souvent face aux logiciels d'Amazon (Amazon Prime Video, je pense à toi), et Alexa ne fait pas exception. Qu'il est compliqué de trouver l'égaliseur, un réglage spécifique de l'enceinte ou même comment désactiver une skill. Une fois tout configuré, passez vos commandes à la voix, ce sera plus bien simple.
L'Amazon Echo Dot Max est bel et bien la version dopée aux stéroïdes de l'Echo Dot actuelle. Avec une conception revue et un design légèrement plus volumineux, l'enceinte connectée offre des basses bien plus puissantes qui dépotent lorsque l'on écoute de la musique à plein volume.
Puissance n'est pourtant pas synonyme de qualité. Même si la qualité audio est tout à fait satisfaisante pour les oreilles les moins attentives, on regrette un équilibre assez mal maitrisé, avec des graves réduits à peau de chagrin sur les morceaux les plus riches et une saturation présente lorsque l'on pousse l'enceinte dans ses retranchements.
L'Amazon Echo Dot Max n'est pas une enceinte audiophile mais grand public, et les familles pardonneront rapidement ces défauts grâce aux services proposés par l'appareil. Pour écouter de la musique d'ambiance dans la maison, l'enceinte connectée fait le job. Il ne lui manque plus qu'Alexa+, qui se fait vraiment attendre pour profiter de l'intelligence artificielle dans son quotidien.
Fiche technique Amazon Echo Dot Max
Type d'enceinte
|Dome
Assistant vocal
|Alexa
Haut-parleurs
|1 tweeter 20 mm 1 caisson de basses 63 mm
Bluetooth
|Oui
|Type d'enceinte
|Dome
|Assistant vocal
|Alexa
|Norme Wifi
|Wi-Fi 6E
|Haut-parleurs
|1 tweeter 20 mm 1 caisson de basses 63 mm
|Dolby Atmos
|Non
|Mode stéréo
|Oui
|Multiroom
|Oui
|Chromecast
|Non
|AirPlay
|Non
|DLNA
|Non
|NFC
|Non
|Bluetooth
|Oui
|Technologie Bluetooth
|5.3
|Application dédiée
|Oui
|Connecteur additionnel
|USB-C
|Alimentation
|Secteur
|Largeur
|108.6mm
|Profondeur
|108.7mm
|Hauteur
|99.1mm
|Poids
|505.3g