Vous cherchez une bonne serrure connectée d'entrée de gamme ? Avec sa version Lite, dépourvue de son clavier à empreinte, la Smart Lock u200 d'Aqara offre un excellent compromis. Elle intègre toutes les dernières technologies pour vous garantir confort d'utilisation et sécurité.
Autrefois réservée à une poignée de passionnés aisés, la domotique s’est depuis largement démocratisée. Et les serrures connectées n’ont pas échappé au mouvement. Portées par l’essor d’Airbnb et des locations de courte durée, elles permettent désormais aux propriétaires de générer des accès à distance sans avoir à se déplacer, tout en rassurant sur la sécurité.
Aujourd’hui, plus besoin de casser sa tirelire pour goûter au confort de la serrure connectée aussi appelée « smart lock » : certains modèles affichent un rapport qualité/prix compétitif, combinant simplicité d’usage, connectivité complète et sécurité renforcée. C’est précisément la promesse de la nouvelle Aqara U200 Lite, une serrure connectée proposée autour des 100€ (voire moins en période promotionnelle) et qui entend bien cocher toutes les cases de la maison intelligente sans prise de tête.
- Rapport qualité/prix
- Installation rapide et interface simple
- Design soigné et belle finition
- Compatibilité Matter et Thread
- Accès NFC pratique
- Absence de clavier à empreintes digitales
- Pas de mode mains libres "auto‑unlock"
- Moteur bruyant (et mode silencieux lent)
La serrure Aqara u200 Lite est la petite soeur de l'Aqara u200 commercialisée en France en juillet 2024 et qui propose, en plus de la serrure, un clavier avec digicode et reconnaissance d'empreintes digitales pour 269,99€ (prix fabricant).
La u200 fait partie des modèles sans cylindre qui viennent se greffer sur le barillet existant. Elle est compatible avec la grande majorité des cylindres avec un niveau d'installation relativement simple, mais nous y reviendrons.
Autre point important : cette serrure connectée fonctionne avec la clé dans le cylindre, côté intérieur. Cela signifie que si vous ne pouvez pas ouvrir votre porte de l'extérieur avec une clé déjà insérée côté intérieur, vous pourriez vous retrouver coincé dehors si vous sortez sans clé ni smartphone. Un point important à prendre en compte dans votre réflexion au moment d'envisager l'achat de cette serrure.
Design : un boîtier robuste avec de belles finitions
Dans la boîte, on retrouve tout le nécessaire pour installer la serrure connectée sur à peu près toutes les portes et toutes les serrures du marché. Elle se décompose en plusieurs éléments :
- Le boîtier principal ;
- Le couvercle qui cache l'accès à la batterie (il se déclipse simplement avec un ongle, même pas très long) ;
- La batterie Li-ion ;
- Le support à fixer à la porte. Celui-ci se fixe soit avec des vis (si vous êtes sûr de votre coup), soit avec des pads autocollants 3M de différentes épaisseurs.
- Deux cartes autocollantes NFC pour automatiser le fonctionnement de la porte.
Une fois montée, la serrure pèse 754 grammes, et fait 15 cm de hauteur, 6 cm de largeur et 6 cm d'épaisseur. Les plastiques semblent de bonne facture et l'effet mat est très réussi visuellement ainsi qu'au toucher.
La serrure est assez classique et ressemble fortement aux modèles de la marque Yale (nous avons testé en 2021 la Linus qui vaut toujours plus de 200€) : en haut du boîtier, un loquet permet d'ouvrir ou de fermer la serrure manuellement.
L'accès à la batterie est franchement très simple, et il n'est pas forcément nécessaire de la retirer si vous avez une prise électrique à proximité puisque son port USB Type-C est facilement accessible.
Ne nous méprenons pas : ça reste une belle bête et une grosse greffe sur votre porte. Des modèles plus récents et plus chers réussissent à faire plus petit, notamment en fournissant le cylindre, qui vient ainsi tenir la serrure connectée. C'est notamment le cas de la Nuki Smart Lock Ultra que nous avons testé récemment.
Installation : moins de 10 minutes, à la portée de tous
Pour commencer l'installation, vous devez d'abord vérifier que les dimensions de la clé et de la serrure sont bien compatibles : la tête de la clé ne doit pas faire plus de 4 cm de profondeur et la clé ne doit pas faire plus de 5 mm d'épaisseur. Quant à la serrure, elle doit dépasser d'au moins 3 mm de la porte.
Une fois que vous avez bien effectué ces vérifications, insérez une clé dans la serrure. Ensuite, vous devrez d'abord fixer les bons autocollants 3M derrière le support de la serrure. Faites d'abord des tests avant d'enlever le film protecteur des adhésifs. Une fois que vous les aurez retirés, vous pourrez positionner le support du boîtier autour du cylindre, le coller et le fixer grâce aux trois petites vis positionnées autour du rotor (une mini clé Allen est fournie). Vous n'avez ensuite plus qu'à enfiler le boîtier (sans son cache) sur le support et à le fixer à l'aide des 3 vis fournies. Fixez ensuite le cache, et c'est terminé !
Appairage : une procédure très simple via l'application
Une fois la serrure installée, le plus simple est à venir. Installez l'application Aqara Home (App Store / Play Store) et suivez le pas-à-pas : création d'un compte, sélection de l'accessoire, bref clic sur le bouton « set » puis scan du code-barre. Une fois la serrure connectée, cette dernière va automatiquement faire un étalonnage pour régler le verrouillage et le déverrouillage.
Utilisation : une appli simple à utiliser et un mode silencieux efficace
À l'usage, l'Aqara u200 Lite remplit parfaitement sa mission de serrure connectée et sait se faire oublier. L'ergonomie de l'application est plutôt bonne et il existe de multiples fonctions pour personnaliser votre utilisation de la serrure.
Tout d'abord, vous pourrez choisir deux modes de fonctionnement, standard ou Bluetooth.
- Le mode standard nécessite l'installation d'un hub Aqara compatible Matter qui autorise la mise en place de fonctions de contrôle à distance ou, encore, d'utilisation de mots de passe.
- Le mode Bluetooth, plus classique, permet de verrouiller ou de déverrouiller votre porte en plaçant simplement votre smartphone à proximité de la serrure.
L'application propose différents niveaux de personnalisation :
- Le type de verrouillage automatique : soit lorsque la porte reste close depuis une durée déterminée, soit dès que la porte se ferme ;
- Le mode silencieux : la vitesse de verrouillage/déverrouillage est ralentie pour réduire le volume sonore du mécanisme de la serrure. Il est également possible de programmer les plages horaires où le mode silencieux est activé.
- Le mode fonction de ressort à traction : très pratique si votre porte n'a pas de poignée à l'extérieur, cette option pas toujours disponible sur les serrures connectées, permet de rétracter à la fois le pêne et le loquet, pour physiquement ouvrir la porte.
- Le mode "tourner pour verrouiller" : si vous êtes à proximité de la serrure, sans votre smartphone, vous pouvez commencer à amorcer l'ouverture de la serrure manuellement, la serrure détectera que vous souhaitez ouvrir ou fermer la porte et terminera l'opération elle-même.
De nombreuses options pour personnaliser votre accès à votre domicile ©Aqara
Aqara u200 Lite : l'avis de Clubic
Avec cette version Lite, Aqara signe une serrure connectée simple, efficace et accessible, qui reprend l’essentiel des fonctionnalités de la U200 tout en affichant un prix largement sous la barre des 100€. Installation rapide, application bien pensée, compatibilité Matter/Thread et accès NFC : tout y est pour offrir une expérience fluide au quotidien, même aux utilisateurs peu familiers avec la domotique.
Certes, l’absence de clavier à empreintes digitales et de mode mains libres la rend un peu moins complète que certains modèles plus haut de gamme, et le moteur pourrait gagner en discrétion. Mais à ce niveau de prix, difficile de trouver un meilleur compromis. La Smart Lock U200 Lite représente ainsi une excellente porte d’entrée dans l’univers des serrures connectées, idéale pour équiper une résidence principale comme un logement locatif, sans sacrifier la sécurité ni le confort d’utilisation.
- Rapport qualité/prix
- Installation rapide et interface simple
- Design soigné et belle finition
- Compatibilité Matter et Thread
- Accès NFC pratique
- Absence de clavier à empreintes digitales
- Pas de mode mains libres "auto‑unlock"
- Moteur bruyant (et mode silencieux lent)