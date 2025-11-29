Une fois montée, la serrure pèse 754 grammes, et fait 15 cm de hauteur, 6 cm de largeur et 6 cm d'épaisseur. Les plastiques semblent de bonne facture et l'effet mat est très réussi visuellement ainsi qu'au toucher.

La serrure est assez classique et ressemble fortement aux modèles de la marque Yale (nous avons testé en 2021 la Linus qui vaut toujours plus de 200€) : en haut du boîtier, un loquet permet d'ouvrir ou de fermer la serrure manuellement.

L'accès à la batterie est franchement très simple, et il n'est pas forcément nécessaire de la retirer si vous avez une prise électrique à proximité puisque son port USB Type-C est facilement accessible.

Ne nous méprenons pas : ça reste une belle bête et une grosse greffe sur votre porte. Des modèles plus récents et plus chers réussissent à faire plus petit, notamment en fournissant le cylindre, qui vient ainsi tenir la serrure connectée. C'est notamment le cas de la Nuki Smart Lock Ultra que nous avons testé récemment.