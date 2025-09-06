Si je connais bien les aspirateurs robot développés par Ecovacs, je n'avais pas encore eu l'occasion de tester l'un de leurs robots laveurs de vitre, et pourtant mon appartement en avait bien besoin. Les vitres sont bien souvent oubliées, volontairement ou non, lors du nettoyage d'une maison. Vous le savez, nous le savons, nettoyer ses vitres, c'est franchement pénible, notamment s'il faut trouver une chaise ou un escabeau pour accéder aux carreaux les plus hauts. Et c'est d'autant plus casse-pied si vous habitez dans une maison avec un, voire deux étages, ou pire encore, si vous avez une baie vitrée.

Personnellement, j'attendais particulièrement l'arrivée de cet Ecovacs Winbot W2S OMNI, avant tout pour enfin donner un coup de frais à mes vitres après un hiver entier sans grand entretien. Et je dois dire que le dernier robot du constructeur ne m'a clairement pas déçu, malgré quelques petits points faibles toujours présents depuis notre test du Winbot W2 OMNI en 2024.