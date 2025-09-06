Ecovacs continue à garnir sa gamme de robots lave-vitres avec le Winbot W2S OMNI. Cette révision apporte la technologie TruEdge, pour un nettoyage plus poussé dans les coins des pièces.
- Installation rapide
- Qualité du nettoyage
- Lavage dans les coins
- Station de rangement bien conçue
- Bruyant
- Inutilisable sur les petites fenêtres
- Quelques problèmes de projection de produit nettoyant
- Des bugs sur les fonctions d'entretien du robot
Si je connais bien les aspirateurs robot développés par Ecovacs, je n'avais pas encore eu l'occasion de tester l'un de leurs robots laveurs de vitre, et pourtant mon appartement en avait bien besoin. Les vitres sont bien souvent oubliées, volontairement ou non, lors du nettoyage d'une maison. Vous le savez, nous le savons, nettoyer ses vitres, c'est franchement pénible, notamment s'il faut trouver une chaise ou un escabeau pour accéder aux carreaux les plus hauts. Et c'est d'autant plus casse-pied si vous habitez dans une maison avec un, voire deux étages, ou pire encore, si vous avez une baie vitrée.
Personnellement, j'attendais particulièrement l'arrivée de cet Ecovacs Winbot W2S OMNI, avant tout pour enfin donner un coup de frais à mes vitres après un hiver entier sans grand entretien. Et je dois dire que le dernier robot du constructeur ne m'a clairement pas déçu, malgré quelques petits points faibles toujours présents depuis notre test du Winbot W2 OMNI en 2024.
Une station compacte et bien équipée
Si vous avez déjà approché un Ecovacs Winbot, par exemple dans un magasin, vous ne serez pas dépaysé par ce nouveau modèle. Comme je le disais, le robot est avant tout une évolution du modèle précédent, pas une révolution.
On se retrouve devant une station assez compacte, et qui contient à la fois le robot laveur de vitres, ainsi que l'ensemble des accessoires nécessaires à son fonctionnement. Le constructeur propose un bidon de solution nettoyante pour remplir le réservoir intégré à l'appareil. Pas besoin d'eau, seul ce produit est nécessaire pour nettoyer vos vitres. Il sera pulvérisé via les deux buses placées sur les deux côtés de l'appareil.
Une station compacte pour ranger le robot et les accessoires ©Mathieu Grumiaux pour Clubic.com
Sous le robot laveur de vitres, on retrouve un tampon en microfibres qui se chargera d'appliquer la solution détergente et de supprimer ces vilaines traces sur vos vitres. Ecovacs a la bonne idée d'en fournir un deuxième, qui pourra être utilisé le temps de nettoyer le premier à la lessive, notamment après un nettoyage de l'extérieur de vos vitres.
Deux tampons et un bidon de solution inclus ©Mathieu Grumiaux pour Clubic.com
Dernier accessoire inclus dans la station, et pas des moindres : le mousqueton. Celui-ci doit être accroché à un meuble ou un objet lourd durant le nettoyage pour éviter tout accident. Imaginons que le robot reste coincé sur la vitre, ou que le cable qui le relie à la station ne se coince pour je-ne-sais quelle raison. Le mousqueton solidement arrimé à un meuble empêchera la station de partir avec, et quelques catastrophes.
Un lavage complet, même dans les coins, mais réservé aux grandes fenêtres
Le tour du propriétaire est fait, il est temps pour moi de passer au nettoyage. Le Winbot W2S OMNI propose plusieurs modes de nettoyage qui couvre la majeure partie des situations. Le nettoyage rapide est destiné aux fenêtres côté maison, pour un lavage rapide. Le nettoyage en profondeur est à utiliser pour nettoyer l'extérieur des poussières, davantage exposé aux traces.
Le nettoyage des bords est enfin une nouveauté, avec l'adaptation du système TruEdge. Les coins du robot laveur de vitres sont en effet équipés de petites brosses pour récupérer les poussières et autres joyeusetés coincées le long des bords.
Dernière chose avant de commencer : il est impératif d'humidifier le tampon de nettoyage avant de le fixer sur le robot laveur de vitres.
J'ai commencé par l'intérieur avec un cycle rapide, qui a pris environ cinq minutes sur l'une de mes deux porte-fenêtres. Le robot se déplace rapidement sur la vitre, de haut en bas et de droite à gauche en pulvérisant de temps à autre un peu de solution. Le résultat est plutôt très bon, avec très peu de traces à la fin du cycle, et une clarté retrouvée.
A l'extérieur, avec le nettoyage de profondeur, les choses se corsent. Le plus gros est retiré par le laveur de vitres qui passe bien plus de temps sur chaque centimètre carré du carreau, mais le simple frottement du tampon ne peut rien contre des taches incrustées depuis plusieurs mois. Il faut au minimum deux à trois passages pour en venir à bout. Est-ce grave ? Pas forcément. Le cycle ne dure que sept minutes sur ma porte, montre en main, et il est facile depuis l'application mobile de redémarrer un cycle immédiatement après la fin du premier.
Pour le nettoyage des bords, je serais ici plus mesuré. Le robot laveur de vitres va vraiment au bout de la fenêtre, et les brosses peuvent atteindre les poussières, mais pas des déchets vraiment collés aux parois comme des toiles d'araignée. On voit la différence, mais il faudra quand même un coup de chiffon et du produit nettoyant pour en venir à bout. Dans cette configuration, le Winbot W2S OMNI d'Ecovacs reste un compagnon du nettoyage, mais ne peut pas à lui seul venir à bout de toutes les taches dans les endroits les plus exigus. Il peut malgré tout vous aider à garder vos vitres propres au jour le jour et sans efforts, et rien que ça, pour le fainéant que je suis, c'est déjà un très bon point.
Petit défaut constaté : la projection de produit détergent ne fonctionne pas à tous les coups. Après m'être gratté la tête pendant quelques minutes, le manuel d'utilisation m'a donné la réponse. Certaines de mes fenêtres sont trop petites (moins de 40 cm de largeur) et pour éviter d'envoyer une solution chimique sur l'encadrement de la fenêtre, le système est désactivé par défaut. J'aurais bien aimé que le robot ou l'application me prévienne, ça m'aurait évité quelques minutes de recherche. Il est toujours possible d'activer manuellement la projection de produit, mais attention aux éclaboussures.
Un dernier mot concernant le bruit : il est important. Le robot laveur de vitres emet selon mes différentes mesures un niveau sonore moyen de 63 dB à environ un mètre de distance. Bref, on l'entend vraiment lorsqu'il est en marche, et je vous conseille de prévenir vos proches avant de le démarrer, et notamment d'attendre qu'ils soient réveillés (je parle ici d'expérience…).
Une autonomie moyenne si vous avez de nombreuses fenêtres
Pour faire fonctionner l'Ecovacs Winbot W2S OMNI, vous avez le choix entre deux modes d'alimentation. Le premier, simple, est de brancher la station sur une prise de courant. C'est probablement la solution la plus efficace, à condition d'avoir une prise à proximité, ou une multiprise pour parer à toute éventualité. Bref, ce n'est pas le plus pratique, et c'est peu adapté à la configuration de mon appartement.
Ecovacs a bien entendu penser à tout et le Winbot W2S OMNI intègre aussi une batterie qui alimente le laveur de vitres en autonomie. Malheureusement pour les possesseurs de larges demeures, la durée de vie sur une seule charge ne dépasse pas les deux heures. Chez moi, c'est amplement suffisant pour traiter toutes les fenêtres, intérieures comme extérieures, déplacement dans chaque pièce inclus. Pour les heureux possesseurs de grandes batisses, l'autonomie pourrait toutefois manquer. La recharge n'est pas des plus rapides, avec plus de deux heures et demi sont nécessaires pour remplumer la batterie de la station, j'aurais aimé que ce soit plus rapide, mais on ne nettoie pas ses vitres tous les jours.
Un entretien très simple
L'entretien du Winbot W2S OMNI ne demande que quelques minutes et manipulations pour être complété. Après chaque nettoyage, il est tout d'abord impératif de laver le tampon, en machine ou à la main. Les chenilles qui permettent le déplacement de l'appareil sur la vitre sont également à nettoyer, en utilisant l'application mobile pour les faire rouler durant quelques instants et en passant un chiffon humide pour retirer les petits déchets.
Pour nettoyer les brosses dans les coins, c'est plus compliqué. L'application mobile Ecovacs m'a demandé de poser les coins du robot laveur de vitres sur la serpillère, puis d'appuyer sur les pare-chocs pendant deux secondes pour faire tourner les brosses et de les dépoussiérer. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais marché. J'ai utilisé un coton-tige, c'est plus rapide, en attendant une mise à jour.
Ecovacs Winbot W2S OMNI : l'avis de Clubic
L'Ecovacs Winbot W2S OMNI perfectionne une formule qui marche. L'ajout des brosses TruEdge pour le nettoyage des coins et des bords des fenêtres offre de bons résultats pour aller déloger les traces et la poussière au plus près des fenêtres. Le nettoyage des vitres reste de qualité, rapide, et le robot ne demande que quelques minutes d'installation.
On retrouve aussi les mêmes défauts que sur le modèle précédent. Le Winbot W2S OMNI reste réservé aux fenêtres de taille moyenne ou large, et n'est pas suffisant pour déloger les toiles d'araignée ou les traces les plus grasses. On note également quelques bugs logiciels qui parasitent l'expérience.
Ce nouveau robot lave-vitres est donc une solide évolution du modèle précédent. Pas encore un indispensable, mais un compagnon très utile si vous avez les moyens, et souhaitez automatiser encore un peu plus le ménage dans votre maison. Et en plus il va faire parler vos voisins, que demander de plus ?
- Installation rapide
- Qualité du nettoyage
- Lavage dans les coins
- Station de rangement bien conçue
- Bruyant
- Inutilisable sur les petites fenêtres
- Quelques problèmes de projection de produit nettoyant
- Des bugs sur les fonctions d'entretien du robot
Fiche technique Ecovacs Winbot W2S OMNI
|Surface de nettoyage
|50m²
|Niveau sonore
|68dB
|Autonomie
|110mn
|Puissance
|90W
|Capacité du réservoir d’eau
|0.8l
|Surface de nettoyage
|50m²
|Niveau sonore
|68dB
|Connecté
|Oui
|Avec station mobile
|Oui
|Retour automatique point de départ
|Oui
|Compatibilité
|iOS, Android
|Epaisseur vitre
|3mm
|Longueur cordon de sécurité
|7.4m
|Autonomie
|110mn
|Type de batterie
|120 minutes
|Longueur
|271mm
|Largeur
|271mm
|Epaisseur
|7.75mm
|Poids
|3.1kg