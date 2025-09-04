La plupart des chaises de bureau du marché ne sont pas conçues pour nous tenir plusieurs heures par jour, mais ça, c'était avant que je teste le TITAN Evo Nanogen, la Rolls de Secretlab. Promettant à ses utilisateurs et joueurs un siège de gaming vraiment confort, la marque singapourienne réussit, d'après moi, son pari. Et c'est un homme souffrant d'une scoliose légère, pas handicapante mais parfois gênante, qui vous le dit. De l'unboxing à l'essai jusqu'à l'installation de l'excellent repose-jambes, je vous embarque avec moi pour un test immersif qui vous permettra de vous faire un avis et, peut-être, de céder au charme du siège.