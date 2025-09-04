La Secretlab TITAN Evo Nanogen est-elle le nec plus ultra des chaises de bureau ? Nous avons mis la main sur la dernière version du fauteuil de la marque, pour un test en conditions réelles. Si vous avez mal au dos, vous allez être surpris.
La plupart des chaises de bureau du marché ne sont pas conçues pour nous tenir plusieurs heures par jour, mais ça, c'était avant que je teste le TITAN Evo Nanogen, la Rolls de Secretlab. Promettant à ses utilisateurs et joueurs un siège de gaming vraiment confort, la marque singapourienne réussit, d'après moi, son pari. Et c'est un homme souffrant d'une scoliose légère, pas handicapante mais parfois gênante, qui vous le dit. De l'unboxing à l'essai jusqu'à l'installation de l'excellent repose-jambes, je vous embarque avec moi pour un test immersif qui vous permettra de vous faire un avis et, peut-être, de céder au charme du siège.
- Un confort étonnement agréable
- Un revêtement de haute qualité
- Les accoudoirs 4D, très réussis
- Le repose-jambes, THE accessoire
- Le repose-tête magnétique, la bonne idée !
- Un prix un peu trop élevé
- L’absence d’un coussinet supplémentaire pour le dos
- Un colis très lourd et encombrant
- Un montage qui, seul, peut être piégeux
La chaise Secretlab TITAN Evo NanoGen, c'est quoi et c'est pour qui ?
Commençons par préciser que le Secretlab TITAN Evo NanoGen est disponible en différentes couleurs (blanc et noir) et en deux versions : l'un en taille Regular si vous mesurez entre 1m70 et 1m89 et pesez moins de 100 kilos, et l'autre si vous dépassez 1m81. Si vous êtes dans ces eaux-là, je vous conseille d'emblée le modèle XL, vous aurez plus de marge. Le siège est doté de la technologie Nanogen Hybrid Leatherette, réputée très résistante, durable et facile à nettoyer.
Elle combine des microfibres et des nanoparticules qui aident à repousser les liquides et la saleté. Pour une personne souffrant de maux de dos, ce fauteuil apporte un petit truc en plus, grâce à son système de soutien lombaire intégré à 4 voies, nous allons en reparler, qui peut être ajusté pour épouser la courbure naturelle du bas du dos et soulager la douleur.
Unboxing : il y a quoi dans ce très gros carton ?
Je n’avais jamais autant vu de cartons de ma vie pour un siège de bureau. On peut dire que chaque composant du TITAN Evo NanoGen est sacrément bien protégé, peut-être trop. Résultat, on a un colis de 38 kg, auquel il faut ajouter celui du repose-jambes, 10 kg sur la balance. Alors autant que je vous prévienne : c’est lourd, ça prend de la place, et ça nous donne une idée de ce qu’il y a à l’intérieur, évidemment.
À l’intérieur donc, on retrouve divers éléments, dont les instructions de montage de la chaise, en anglais, petit point faible, même si elles resteront relativement compréhensibles pour toute âme peu à l'aise avec la langue de Shakespeare, grâce aux multiples schémas. Dans le carton, on retrouve plein de choses :
- Le dossier Secretlab TITAN Evo,
- La base de siège avec accoudoirs,
- La très lourde base en aluminium,
- L’appui-tête magnétique à mémoire de forme,
- Le piston hydraulique et son manchon,
- Les roulettes, parfaitement rangées et avec une jolie finition,
- Et divers autres accessoires et éléments, dont notamment le fameux kit d’outils d’assemblage, ô combien pratique !
Un montage pas insurmontable, mais qui nécessite toute son attention, et peut-être un peu d'aide
Je vous parlais un peu plus haut des instructions en anglais, mais sachez que vous pouvez les retrouver en français sur le site internet de SecretLab. Et au pire, vous avez des solutions, par exemple en utilisant votre appareil photo via Google Traduction, si vous avez un téléphone Android. Mais revenons à nous moutons chers amis.
Secretlab nous annonce 20 minutes de montage pour le TITAN Evo NanoGen. Alors, autant vous le dire tout de suite, si vous êtes seul et que vous y arrivez en 20 minutes chrono, vous me laisserez votre numéro de téléphone et je me ferai un plaisir de contacter pour vous les équipes du Guinness World Records. De façon plus raisonnable, comptez entre 30 et 40 minutes si vous êtes méticuleux, et un bon 45 minutes si vous faites extrêmement attention. Pensez à vous faire aider pour la partie la plus délicate, qui consiste à assembler la base de siège au dossier.
Parmi les choses appréciables, on peut noter le très bon rangement des outils et accessoires, c’est clean. Autre point positif, la pose des coussins d’accoudoir, enfin du dessus d’accoudoir (à mémoire de forme je précise) puisqu'un simple clic suffit. L’appui-tête, qui est aussi à mémoire de forme, est magnétique ! Vous pouvez le disposer sur une partie plus ou moins haute du siège, pratique selon sa taille. J'ai apprécié, aussi, les caches latéraux, également magnétiques. Je suis un brin taquin, mais quand j'y repense, je me dis que le montage était plutôt facile, et qu'il ne nécessite pas de se remuer les méninges plus que cela. Secretlab, 1 ; Ikea, 0.
Fonctionnalités : voici ce qu'on peut faire avec le Secretlab TITAN Evo NanoGen
J'ai relevé plusieurs fonctionnalités plutôt sympathiques dont on peut profiter une fois bien installé sur le TITAN Evo NanoGen.
On commence par les accoudoirs dits 4D ! Pourquoi 4D ? Parce que vous pouvez les faire pivoter de la gauche vers la droite, et inversement ; on peut les monter, les descendre ; les décaler latéralement aussi. Et il est enfin possible de les reculer ou de les avancer.
Le fauteuil est doté d'un système de soutien lombaire assez intéressant. Deux molettes vous permettent d'ajuster la hauteur du soutien (celle de gauche), et la courbure du soutien (celle de droite). Au départ, on peut se dire que l'absence d'un petit coussin pour le bas du dos est un peu regrettable, mais au fil des jours, j'ai réussi à bien apprivoiser les molettes, à trouver le bon réglage. On retrouve aussi ce système chez d'autres fabricants, comme Razer.
Vous ai-je déjà parlé de l'appuie-tête magnétique en mousse ? Oui, donc je ne reviens pas dessus. J'enchaîne donc avec l'inclinaison du dossier, de 85 à 165°, ce qui vous permet de vous pencher confortablement pour taper au clavier, regarder un film, lire un bouquin ou même faire une petite sieste. Le siège possède un mécanisme multi-inclinaison avec un verrouillage de l'angle.
Le repose-jambes, l'accessoire qu'il vous faut !
Il s'agit d'une extension, payante (entre 189 et 199 euros) : le repose-jambes ergonomique Secretlab. Et je vous le dis, si vous devez ou pouvez investir dans un accessoire, privilégiez CE repose-jambes, que vous pouvez régler de 0° à 80°. Le montage vous demandera une petite vingtaine minutes d'effort au maximum, mais vous ne le regretterez pas.
Après un mois d'utilisation…
Après un mois d'utilisation intensive, la promesse d'un « voyage en première classe » que j'ai pu vous vanter dans le titre est pleinement tenue. Le fauteuil est un plaisir pour les yeux, il est très bien fini et offre aussi un très bon confort, ainsi qu'un soutien qui se fait réellement sentir. Le similicuir hybride Secretlab Nanogen prouve son efficacité : un petit coup d'éponge suffit à le nettoyer, ce qui est plutôt pratique au quotidien. Et le support lombaire a été comme une révélation pour moi.
En ajustant le support d'ailleurs, ma douleur au bas du dos disparaît presque, et même après de longues sessions de travail, je me sens moins « en tension » là où je pouvais avoir mal avec mon précédent siège, une chaise achetée à peine 100 euros il y a trois ans au vérin à gaz défaillant. L'appui-tête magnétique est un autre point fort. Pouvoir le déplacer facilement pour l'adapter à sa position est plus qu'appréciable. Globalement, l'investissement en vaut la peine selon moi, car le fauteuil s'est avéré être un véritable allié pour mon bien-être et ma productivité.
Le prix
La chaise Secretlab TITAN Evo 2022 Nanogen coûte 799 euros sur le site officiel pour le modèle XL, 749 euros pour le modèle Regular. C'est un investissement conséquent, j'en conviens, mais on peut le justifier par la qualité de fabrication, les matériaux haut de gamme et les fonctionnalités ergonomiques du modèle, qui se trouve au sommet de la gamme de Secretlab.
Le verdict : une chaise haut de gamme et tout confort qui vaut le coup, et qui peut valoir le coût
Compte tenu de l'expérience globale qui justifie l'analogie avec un voyage en « Première classe », et malgré son prix élevé et de très rares points négatifs mineurs, il faudrait être sacrément difficile pour ne pas être emballé par le TITAN Evo NanoGen de Secretlab. Confort, assise agréable, accessoire imparable, fonctionnalités et design sans fausse note, oui, ce fauteuil mérite sa note très élevée. Et pour le coup, c'est quelqu'un d'assez difficile qui vous le dit.
Fiche technique SecretLab Titan Evo Nanogen XL
|Poids maximal supporté
|180kg
|Avec appuie-tête
|Oui
|Accoudoirs
|Oui
|Poids maximal supporté
|180kg
|Nombre de pieds
|5
|Avec appuie-tête
|Oui
|Appuie-tête amovible
|Oui
|Assise réglable en hauteur
|Oui
|Accoudoirs
|Oui
|Accoudoirs réglables
|Oui
|Dossier inclinable
|Oui
|Hauteur accoudoirs
|72cm
|Hauteur assise max
|56cm
|Hauteur assise minimum
|48cm
|Hauteur du dossier
|143cm
|Poids
|38kg
