En quelques minutes seulement, ce boîtier infrarouge relie votre clim au réseau Wi-Fi de la maison. Si l'installation s'avère plutôt simple et le pilotage fiable, l'appli se révèle perfectible notamment à cause de son manque de fonctions avancées.
- L’installation express et sans prise de tête
- La fiabilité du pont IR
- Le contrôle à distance et la planification
- Eco-Assist qui coupe/allume selon la présence
- Un boîtier et un adaptateur qui gagneraient à être plus compacts
- Pas de passerelle avec la station météo Netatmo
- Un boîtier par climatiseur
- Fonctions domotiques minimalistes
Le déballage et la mise en route
Je n'ai pas eu à sortir la boîte à outils. La Commande Intelligente de Climatiseur (Smart AC Controller en anglais) se présente comme un boîtier en plastique noir et blanc au gabarit assez imposant (12,5 x 6,5 x 2 cm). Le tout est alimenté sur secteur, et se pose sur un meuble ou se fixe à un mur à portée du capteur infrarouge de votre clim. Ce n'est pas le thermostat le plus discret du marché : posé sur une commode ou une étagère, on ne voit que lui, et l'adaptateur secteur n'est pas non plus très compact. Ce n'est certes pas un défaut rédhibitoire, mais j'aurais préféré un gabarit un peu plus ramassé.
La Commande Intelligente de Climatiseur de Netatmo. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La mise en service est dans la droite ligne des produits Netatmo : on ouvre l'appli Home + Control (compatible Android et iOS), on connecte le boîtier au Wi-Fi du domicile (uniquement sur la bande de fréquences des 2,4 GHz), puis on lui apprend à reconnaître la télécommande infrarouge (IR) de notre climatiseur. Il suffit d'être à moins d'un mètre du boîtier et de le viser, puis d'appuyer sur le bouton On de la télécommande, et cette dernière est reconnue du premier coup. Pas de codes exotiques, pas de redémarrages à répétition : c'est plug-and-play. C'est réellement appréciable de ne pas devoir se battre avec l'infrarouge : l'envoi des commandes est fiable, sans ratés visibles.
Deux points pratiques après avoir effectué l'installation : évitez de placer des obstacles (plantes, lampe, etc.) entre le boîtier et la clim - si cette dernière ne reçoit pas les informations émises par le capteur, celui-ci ne le saura pas, l'IR n'étant pas ici bidirectionnel -, et situez le thermostat à hauteur raisonnable pour que le capteur IR ait une vue dégagée sur votre climatiseur. Une fois ces basiques respectés, on peut oublier le boîtier de Netatmo… visuellement un peu moins.
Le pilotage au quotidien
Dans la vie de tous les jours, on pilote la clim depuis l'appli mobile de Netatmo, et ça répond comme attendu. On peut changer le mode (froid, chaud), ajuster la température, régler la vitesse du ventilateur et, surtout, planifier des plages horaires de mise en route ou extinction. Le retour d'état est rapide, je n'ai pas eu besoin de reprendre la télécommande d'origine qui reste néanmoins utilisable en parallèle.
La fonction qui m'a réellement servi : Eco-Assist. Grâce à la géolocalisation de l'appli, la clim se coupe quand je pars et se relance quand je reviens. Sincèrement, c'est le genre d'automatisme qu'on adopte en une journée, et qui évite de refroidir le domicile pour rien.
L'appairage du produit avec la clim est une réussite. Difficile de faire plus simple et efficace. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Là où l'expérience pourrait être meilleure, c'est sur la logique de réglage manuel de la température. Définir un seuil de déclenchement qui me convienne m’a demandé quelques essais : on comprend rapidement la stratégie (maintenir une consigne), mais on n'a pas accès à suffisamment de réglages pour expliquer à l'appareil comment atteindre cette température, la maintenir (mode silencieux, oscillations, etc.) et se couper si nécessaire voire basculer en mode ventilation (mode totalement inaccessible). Au final, on ne se prend pas la tête, on vise une température cible et on laisse faire le mode automatique.
Par ailleurs, si vous viviez dans l'univers de la Station Météo de Netatmo, vous devrez accepter de basculer vers la nouvelle appli Home + Control. Ce n'est certes pas dramatique, mais ça bouscule les habitudes.
Les commandes intelligentes proposées par Netatmo sont pour le moins basiques. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Dans l'ensemble, je retiens un pilotage fiable et simple, avec une partie intelligence thermique qui nécessite une adaptation de l'utilisateur. Netatmo pourrait en effet améliorer l'expérience en offrant une plus grande place pour les commandes du climatiseur.
L'intégration dans l'environnement domotique
C’est le chapitre où j’attendais un effet waouh. Je possède déjà du Netatmo à la maison, et j'espérais croiser les données extérieures de la Station Météo avec le déclenchement de la clim (exemple : anticiper un pic de chaleur). Pour l'instant, ce n’est pas possible. Le contrôleur n'échange pas avec la Station : pas d’automatisation native basée sur la température réelle en dehors de chez vous (il y a quand même un accès à la météo locale via de la data tierce) ou le CO2 mesuré à l'intérieur, et donc pas de scénarios "température module extérieur → clim" envisageables. C’est une occasion manquée de la part du fabricant.
La programmation est plutôt simple une fois qu'on a compris la logique de fonctionnement. En revanche, le réglage des jeux de températures pourrait être plus fourni. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Côté plateformes domotiques, on retrouve la compatibilité Apple Home, Google Assistant et Amazon Alexa. Si vous possédez des appareils compatibles, vous pourrez allumer/éteindre votre clim, changer son mode de fonctionnement ou régler une consigne à la voix. C'est suffisant pour 80% des usages domestiques. En revanche, si votre ambition est d'orchestrer la clim avec des capteurs tiers, des ouvrants ou, encore, de créer des règles complexes sans mettre les mains dans le cambouis, vous resterez un peu sur votre faim. On peut évidemment aller plus loin via des solutions domotiques plus avancées, mais ce n'est ni natif ni grand public.
Après plusieurs jours d'utilisation cet été, mon verdict est assez net : oui, le Smart AC Controller apporte de l’intelligence utile à une clim existante (et compatible, à bien vérifier avant d'acheter sur le site de Netatmo), et il le fait sans douleur à l'installation. C'est précisément ce qu’on demande à ce type d’accessoire.
Je recommande ce boîtier à tous ceux qui ont une clim commandée par télécommande IR et qui veulent la moderniser sans la remplacer. On gagne en confort immédiatement (pilotage, planning, présence), et on évite les solutions bricolées. Si, en revanche, votre priorité absolue est la super-intégration domotique et l'automatisation à outrance avec des capteurs locaux, ce n'est pas encore l’outil rêvé.
Fiche technique Netatmo Commande Intelligente de Climatiseur
|Plage de température
|15 à 40°C
|Température adaptée à la météo
|Non
|Capteur de présence
|Oui
|Géolocalisation
|Oui
|OS compatibles
|iOS, Android
|Assistant vocal
|Google Home, Amazon Alexa, Apple Home
|Ethernet
|Non
|Wifi
|Oui
|Version Wifi
|802.11 b/g/n
|Voyant LED
|Oui
|Type d'alimentation
|Secteur
|Longueur
|125cm
|Largeur
|65cm
|Hauteur
|20cm
|Poids
|79g