Deux points pratiques après avoir effectué l'installation : évitez de placer des obstacles (plantes, lampe, etc.) entre le boîtier et la clim - si cette dernière ne reçoit pas les informations émises par le capteur, celui-ci ne le saura pas, l'IR n'étant pas ici bidirectionnel -, et situez le thermostat à hauteur raisonnable pour que le capteur IR ait une vue dégagée sur votre climatiseur. Une fois ces basiques respectés, on peut oublier le boîtier de Netatmo… visuellement un peu moins.

Le pilotage au quotidien

Dans la vie de tous les jours, on pilote la clim depuis l'appli mobile de Netatmo, et ça répond comme attendu. On peut changer le mode (froid, chaud), ajuster la température, régler la vitesse du ventilateur et, surtout, planifier des plages horaires de mise en route ou extinction. Le retour d'état est rapide, je n'ai pas eu besoin de reprendre la télécommande d'origine qui reste néanmoins utilisable en parallèle.