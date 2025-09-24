Commençons par parler de ce tube, qui s'incline facilement à 90° et qui plus est, offre de la longueur. Si vous avez besoin de l'adapter à votre taille, c'est possible, et ce, avec une petite tirette présente sur ce dernier. Cependant, le bruit émis lors du réglage n'inspire pas la robustesse. Simple impression ? Seul le temps pourra le dire.