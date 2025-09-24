Il n'y a pas de saison pour faire le grand ménage, et ça commence par un sol propre ! Le Dreame V20 Pro, avec sa puissance d'aspiration solide, vous offrira un sol exempt de poussières en toute circonstance.
- Excellentes performances d'aspiration
- Filtre HEPA 14 pour ne laisser aucune poussière ressortir
- Nuisances sonores modérées
- Petit écran très pratique et joli en prime
- Tube flexible à 90°
- Plastique de qualité moyenne
- Ergonomie du bouton de mise en marche
- Le bac de collecte laisse entrevoir une certaine fragilité
- Pas de station d'auto-vidage
On connaît bien Dreame pour ses aspirateurs robots, mais le constructeur s'est lancé il y a quelques années dans la fabrication d'aspirateurs balais. Pratique, le Dreame V20 Pro adopte un look sobre et franchement joli. Il n'a pas la prétention de laver le sol, cependant, il est fourni avec de nombreux accessoires permettant de nettoyer votre domicile avec efficacité.
Design et ergonomie : un bundle super complet
Le Dreame V20 Pro adopte un look sobre et élégant, ce qui n'est pas à la portée de tous les aspirateurs balais. Quand on voit par exemple un Dyson Gen5 Detect Absolute avec des couleurs de partout, on se ravit que Dreame aspire à un peu plus de sobriété.
L'aspirateur est vêtu de gris, de noir et de doré. Des petites touches "or" assez légères cependant, qui se font discrètes sur cet appareil.
Dans le pack, on retrouve les notices, quelques feuillets concernant la garantie, ainsi que l'aspirateur, composé des éléments suivants :
- La station de charge et de rangement des accessoires
- Le bloc moteur avec bac de collecte et batterie amovible
- Le câble d'alimentation
- Deux têtes d'aspiration pour le sol
- Une mini tête d'aspiration
- Un embout avec fonction brosse douce
- Le tube rétractable et inclinable
Commençons par parler de ce tube, qui s'incline facilement à 90° et qui plus est, offre de la longueur. Si vous avez besoin de l'adapter à votre taille, c'est possible, et ce, avec une petite tirette présente sur ce dernier. Cependant, le bruit émis lors du réglage n'inspire pas la robustesse. Simple impression ? Seul le temps pourra le dire.
Avec ceci, deux têtes d'aspiration pour nettoyer le sol. Ces dernières sont pratiques pour nettoyer aussi bien les tapis que les surfaces dures en lino, carrelage, parquet, stratifié et autres. L'une permet de retirer efficacement les poils d'animaux, l'autre permet de bien frotter le sol pour éliminer les poussières plus efficacement. L'une des deux têtes est dotée de LEDs permettant de mettre en évidence les poussières.
Dreame fournit également une petite tête rotative en caoutchouc, permettant de nettoyer votre voiture ou votre canapé aisément. Avec ceci, un embout fin, avec fonction brosse, l'idéal pour les plinthes notamment.
Ce que nous regrettons toutefois sur cet appareil, c'est le fait que le bloc moteur / bac de collecte et batterie, ne soit pas super ergonomique. En cause, le bouton d'allumage qui se positionne sur la partie supérieure, avec l'écran. Une gâchette, comme à l'accoutumée, aurait été plus pratique.
La station de charge permet quant à elle de ranger l'aspirateur, ainsi que toutes ses têtes et ses embouts. Naturellement, elle charge l'aspirateur.
Si les couleurs sont jolies, le Dreame V20 Pro laisse toutefois une sensation de masquer un plastique grossier et de qualité moyenne, par des tons de design travaillés. Mais quand on y regarde plus près, une certaine déception face à ce à quoi nous a habitué le constructeur se fait ressentir.
De bonnes performances d'aspiration
Avec sa puissance d'aspiration de 24 000 Pa (Pascal), le Dreame V20 Pro peut se vanter de son filtre Hepa H14, filtrant jusqu'à 99,99% des poussières d'un diamètre inférieur à 0,1 µm. Autrement dit, une très large majorité des poussières de votre maison ne ressortira pas de l'aspirateur, ce qui est une bonne chose.
Il est toutefois important de bien choisir l'embout que vous souhaitez utiliser. En effet, avec la tête d'aspiration toute douce, si un sol dur est nettoyé avec efficacité, ce n'est pas du tout fait pour les tapis et moquettes.
Nous avons fait un test avec quelques saletés de différents types et quelques poussières du quotidien que l'on retrouve dans une maison, les performances sont vraiment bonnes et le Dreame V20 Pro avale tout sur son passage. Attention toutefois aux liquides, ce n'est pas un appareil conçu pour ça contrairement au H15 Pro Heat par exemple.
Une autonomie solide
Dreame propose avec son aspirateur balai, une batterie de 7 x 3200 mAh, détachable et remplaçable au besoin donc, ce qui est déjà une bonne nouvelle. La durée maximale d'utilisation selon le constructeur est de 90 minutes.
Toutefois, pour utiliser l'appareil en mode automatique ou en mode performances maximales, l'autonomie diminue un peu par rapport à l'annonce initiale. En effet, on se retrouve avec environ 72 minutes en mode automatique et avec en moyenne 47 minutes en mode performances maximales.
C'est assez logique, si l'on en demande plus à l'appareil, l'autonomie chute. Cependant, ça reste très bon par rapport à d'autres aspirateurs sortis par le passé, surtout chez certains concurrents.
Comment entretenir le Dreame V20 Pro ?
L'entretien du Dreame V20 Pro est plutôt simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton permettant de relâcher le bac de collecte, situé au-dessous de ce dernier. Il faut ensuite retirer le bac de collecte, puis appuyer sur l'arrière du bac, permettant d'ouvrir ce dernier.
Vous pouvez nettoyer les filtres de temps en temps, environ une fois tous les deux mois. Cependant, attention à ce que vous aspirez avec, il peut être préférable de faire cela en extérieur, à l'aide d'une bombe à air ou d'un petit compresseur si vous en avez un. Les filtres peuvent se changer quand ils sont trop usés. Le bac à poussière offre une capacité de 0,5 litre.
Dreame V20 Pro : l'avis de Clubic
Le Dreame V20 Pro est un cador de l'aspiration, c'est indéniable. Toutefois, si Dreame a soigné les parties performances et autonomie, certains autres points mériteraient un peu plus de travail. Pour un aspirateur de ce type, le plastique d'une qualité moyenne est décevant, tout comme l'absence de station d'auto-vidage pour un tel appareil. On peut en revanche se consoler avec le filtre HEPA 14 et la très bonne agilité de l'appareil avec son tube flexible.
Fiche technique Dreame V20 Pro
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|24000
|Capacité du réservoir
|0.5l
|Type de sol
|Carrelage, Moquette, Parquet, Tapis
|Type de brosse
|Brosse motorisée, Mini brosse motorisée, Brosse rouleau doux, Brosse douce motorisée
|Autonomie
|90mn
