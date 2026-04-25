Apple s'apprête à diversifier massivement son catalogue au-delà de l'iPhone et du Mac. Mark Gurman révèle six projets qui pourraient transformer Apple en acteur incontournable des wearables IA et de la maison connectée d'ici les prochaines années.
Apple s'est longtemps contenté de perfectionner ses gammes de produits, avec des iPhone chaque année et des évolutions mesurées sur les autres lignes. Cette époque pourrait bien toucher à sa fin. Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, invité cette semaine sur TBPN pour discuter de la transition vers John Ternus à la tête de l'entreprise, a lâché une information pour le moins intéressante : six catégories de produits totalement nouvelles sont actuellement en développement à Cupertino. Pas de simples variantes ni d'améliorations timides, mais bien des territoires vierges qu'Apple n'a jamais explorés. Enfin, presque.
Des wearables IA qui misent tout sur l'iPhone
Pour commencer, les lunettes connectées figurent parmi les projets les plus attendus selon Mark Gurman. Leur présentation pourrait avoir lieu dès la fin de l'année ou au premier trimestre 2027, tandis que leur commercialisation n’interviendrait qu’au cours de cette même année. Le principe repose sur une dépendance totale à l'iPhone : Siri et les fonctions d'intelligence artificielle tourneront sur le smartphone, les lunettes servant d'interface déportée.
Dans la même veine, Apple prépare un pendentif connecté, sorte d'accessoire portable alternatif aux lunettes ou aux écouteurs. Gurman en avait déjà parlé par le passé, le décrivant comme un appareil à accrocher sur soi qui fonctionne lui aussi en tandem avec un iPhone pour déployer ses capacités d'IA.
Troisième dispositif de cette trilogie : des AirPods intégrant davantage d'intelligence artificielle. Gurman lui-même admet que ces derniers ne constituent pas réellement une nouvelle catégorie puisque la gamme d'écouteurs existe en réalité déjà depuis des années.
La maison comme nouveau terrain de jeu d'Apple ?
La marque à la pomme souhaite aussi davantage s’imposer dans la maison connectée avec trois nouveaux appareils. Le plus proche d’un lancement est un écran intelligent, connu en interne sous le nom de « HomePad ». Il pourrait être présenté à l’automne, possiblement en marge de la présentation de l’iPhone 18. Un format déjà vu chez Google ou Amazon, mais pensé ici pour fonctionner au cœur de l’écosystème Apple.
Plus loin dans la feuille de route, un robot de table est également en préparation. Le projet, a priori plus ambitieux, avance visiblement avec prudence. D’abord envisagé pour 2027, il pourrait finalement être repoussé à 2028 selon les dernières informations de Mark Gurman.
Enfin, Apple planche aussi sur une caméra de sécurité. Attendue d’ici la fin de l’année, elle bouclerait cette série d’annonces du côté de la maison connectée, un marché sur lequel la marque ne s’est d'ailleurs encore jamais aventurée à ce jour.