Pour commencer, les lunettes connectées figurent parmi les projets les plus attendus selon Mark Gurman. Leur présentation pourrait avoir lieu dès la fin de l'année ou au premier trimestre 2027, tandis que leur commercialisation n’interviendrait qu’au cours de cette même année. Le principe repose sur une dépendance totale à l'iPhone : Siri et les fonctions d'intelligence artificielle tourneront sur le smartphone, les lunettes servant d'interface déportée.

Dans la même veine, Apple prépare un pendentif connecté, sorte d'accessoire portable alternatif aux lunettes ou aux écouteurs. Gurman en avait déjà parlé par le passé, le décrivant comme un appareil à accrocher sur soi qui fonctionne lui aussi en tandem avec un iPhone pour déployer ses capacités d'IA.

Troisième dispositif de cette trilogie : des AirPods intégrant davantage d'intelligence artificielle. Gurman lui-même admet que ces derniers ne constituent pas réellement une nouvelle catégorie puisque la gamme d'écouteurs existe en réalité déjà depuis des années.