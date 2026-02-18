Le projet le plus avancé concerne des lunettes connectées, positionnées comme le produit phare de cette nouvelle stratégie. Contrairement au Vision Pro, il ne s’agirait pas d’un casque immersif, mais d’une monture légère intégrant caméras, micros et haut-parleurs, sans écran embarqué.

Deux capteurs seraient intégrés : l’un dédié à la capture photo et vidéo en haute résolution, l’autre conçu pour la vision par ordinateur afin d’analyser l’environnement. L’idée derrière la tête des ingénieurs d'Apple est de permettre à Siri de comprendre ce que l’utilisateur regarde. Identifier un objet, lire un texte imprimé pour l’ajouter au calendrier, suggérer un rappel contextuel dans un magasin ou guider un itinéraire en se basant sur des repères réels : l’assistant deviendrait un véritable copilote du quotidien.

Apple aurait récemment distribué davantage de prototypes en interne et viserait un début de production dès la fin 2026, pour une sortie potentielle en 2027. La marque miserait sur des matériaux haut de gamme et développerait ses propres montures, après avoir envisagé des partenariats externes.