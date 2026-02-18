Et si l’iPhone n’était plus le centre de tout ? Apple planche sur une nouvelle génération d’objets dopés à l’IA, imaginés pour vous accompagner en permanence et comprendre votre environnement en temps réel.
Face à la montée en puissance de Meta et d’OpenAI dans le matériel alimenté par l’intelligence artificielle, Apple prépare sa riposte. Selon plusieurs sources proches du dossier, le constructeur de Cupertino travaille activement sur trois nouveaux appareils à porter au quotidien, tous pensés comme des extensions intelligentes de l’iPhone. Si la marque a du retard aujourd'hui en matière d'IA, elle souhaite en faire bientôt un compagnon permanent, capable de comprendre le contexte visuel et sonore de l'utilisateur.
Les lunettes connectées devraient arriver dès 2027
Le projet le plus avancé concerne des lunettes connectées, positionnées comme le produit phare de cette nouvelle stratégie. Contrairement au Vision Pro, il ne s’agirait pas d’un casque immersif, mais d’une monture légère intégrant caméras, micros et haut-parleurs, sans écran embarqué.
Deux capteurs seraient intégrés : l’un dédié à la capture photo et vidéo en haute résolution, l’autre conçu pour la vision par ordinateur afin d’analyser l’environnement. L’idée derrière la tête des ingénieurs d'Apple est de permettre à Siri de comprendre ce que l’utilisateur regarde. Identifier un objet, lire un texte imprimé pour l’ajouter au calendrier, suggérer un rappel contextuel dans un magasin ou guider un itinéraire en se basant sur des repères réels : l’assistant deviendrait un véritable copilote du quotidien.
Apple aurait récemment distribué davantage de prototypes en interne et viserait un début de production dès la fin 2026, pour une sortie potentielle en 2027. La marque miserait sur des matériaux haut de gamme et développerait ses propres montures, après avoir envisagé des partenariats externes.
Un pendentif IA pour réduire sa dépendance à l'iPhone
Pour ceux qui ne souhaitent pas porter de lunettes, Apple planche sur d’autres formats. Un pendentif, à accrocher à un vêtement ou à porter autour du cou, agirait comme les « yeux et oreilles » de l’iPhone. Doté d’une caméra et d’un micro, il fonctionnerait comme un accessoire connecté, sans écran ni projecteur, avec une puissance de calcul proche de celle des AirPods.
Les écouteurs sans fil ne seraient pas en reste. Des versions des AirPods Pro intégrant des caméras basse résolution sont envisagées afin d’enrichir les capacités contextuelles de Siri. L’objectif ne serait pas la prise de vue, mais l’analyse de l’environnement pour améliorer les réponses de l’assistant. Apple a déjà introduit des fonctions de traduction en temps réel et pourrait pousser encore plus loin cette logique d’IA embarquée.
Ces produits restent à des stades différents de développement et pourraient évoluer, voire être abandonnés en cours de route. Apple doit aussi finaliser la nouvelle version de Siri, dopée au LLM avec l'aide de Google Gemini, et qui devrait être lancée dès cette année. Mais la stratégie semble nette : déplacer progressivement certaines interactions hors de l’iPhone, vers des objets discrets, portés toute la journée. Une manière pour Apple de préparer l’après-smartphone et de ne plus autant dépendre des ventes de l'iPhone, tout en maintenant ses utilisateurs au cœur de son écosystème. C'est un pari risqué, tant le smartphone reste la clé de voûte de notre vie numérique, mais qu'il sera très intéressant de suivre dans les prochaines années.