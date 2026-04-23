Plans, une liste « extraordinaire » d'erreurs, et pourtant aucun rappel produit

Cook a commencé par là où peu de patrons commencent : ses ratés. Apple Plans, lancé en 2012 dans un état que les utilisateurs n'ont pas oublié, a été désigné comme sa « première vraie grosse erreur ». Le produit n'était pas prêt, mais les tests internes, trop focalisés sur des données locales, n'avaient pas révélé l'ampleur du problème. Cook a reconnu que sa liste d'erreurs serait « extraordinaire en longueur ». On imagine la salle sourire poliment en pensant au AirPower ou au clavier papillon.

La nuance est venue juste après (et c'est là que le calcul se révèle). L'entreprise a largement évité les rappels produits et les annulations qui ont frappé d'autres constructeurs au cours des quinze dernières années. Le fiasco Plans « a fini par devenir une expérience précieuse ». L'aveu est calibré au millimètre. Cook nomme l'échec, mais rappelle immédiatement que le bilan global reste exceptionnel.