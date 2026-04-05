Tim Cook semble très empreint de son prédécesseur Steve Jobs, mort d'un cancer du pancréas en 2011 à 56 ans. Tim Cook dit penser souvent à lui, et encore plus ces derniers mois. « On repense à ses convictions. Il croyait en la simplicité, pas en la complexité. Il croyait en la collaboration, persuadé que si l'on réunit un petit groupe de personnes, le résultat obtenu sera bien supérieur à celui de n'importe quel individu », se souvient-il.

Celui qui a marché dans les pas du créateur de l'iPhone raconte qu'il a longtemps été dans le déni quant à la gravité de la maladie de Steve Jobs. « Je l'avais vu se rétablir tant de fois que je pensais qu'il s'en remettrait toujours ».

Quand il a pris la direction générale d'Apple, il croyait que Steve Jobs resterait président exécutif à vie et c'est ce qu'il pensait encore six semaines avant sa mort. Tim Cook était chez lui ce jour-là. Steve Jobs avait pourtant refusé des traitements médicaux lors de son premier diagnostic, préférant des cures de jus de fruits. « Avec le recul, je sais que certains pourraient me dire : 'Comment pouvais-je penser cela, vu les circonstances ?' Mais ce n'était pas dans ma façon de penser à ce moment-là », déplore-t-il.

L'entretien se poursuit dans les jardins intérieurs de l'Apple Park, où sept cents pruniers, abricotiers et cerisiers poussent autour d'un étang. Steve Jobs avait lui-même choisi les variétés, ayant grandi à quelques kilomètres de là, à une époque où les arbres fruitiers étaient partout dans la région. Tim Cook évoque aussi la campagne « Think Different » de 1997, avec ses portraits en noir et blanc de John Lennon, Albert Einstein, Pablo Picasso ou Bob Dylan, des personnalités que Steve Jobs appelait « les fous ». Une manière de rappeler que l'esprit de Steve Jobs, avec ces personnalités jugées à leurs époques un peu barrées, est toujours là avec lui aussi, sa part de folie qui a permis à Apple de s'élever. « C'est indéniablement toujours son entreprise », ajoute-t-il.