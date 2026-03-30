Près d'un milliard de dollars. C'est désormais le montant total qu'Apple a promis d'investir pour réinstaller une part progressivement plus importante de sa chaîne d'approvisionnement sur le sol américain. Après s'être déjà engagé sur un plan d'investissement de 600 millions de dollars sur quatre ans, la firme a renchéri en fin de semaine dernière à hauteur de 400 millions supplémentaires.
La poignée de main que vous voyez ci-dessus entre Tim Cook et Donald Trump n'a peut-être pas porté chance au malheureux Mac Pro (elle avait été donnée en 2019 dans l'un des sites de production de l'appareil, au Texas), mais elle est au moins symbolique de l'engagement d'Apple en faveur d'une production américaine plus allante.
Apple met 400 millions sur la table…
Un brin forcé par le bulldozer Trump, cet engagement a pris un peu plus d'épaisseur encore il y a quelques jours. Comme le soulignent Les Échos, Apple a en effet annoncé un plan d'investissement complémentaire de 400 millions de dollars d'ici à 2030 pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement aux États-Unis, à travers un partenariat renforcé avec quatre entreprises : Bosch, Cirrus Logic, TDK et Qnity Electronics.
« Chez Apple, nous croyons en la puissance de l'innovation et de la fabrication américaines, et nous sommes fiers de collaborer avec un nombre croissant d'entreprises pour produire des composants essentiels et des matériaux de pointe pour nos produits, ici même aux États-Unis », a commenté Tim Cook dans un communiqué de presse.
Comme le note Apple Insider, les entreprises concernées par ce nouveau plan d'investissement de 400 millions de dollars sont toutes des partenaires de longue date d'Apple. Le nippon TDK, par exemple, collabore avec Apple depuis près de 30 ans.
Dans le détail, TDK sera chargé de fabriquer pour la première fois des capteurs aux États-Unis, tandis que Qnity Electronics (basé à Wilmington dans le Delaware) et HD MicroSystems (Sayreville, New Jersey) continueront de fournir depuis les États-Unis des matériaux et produits chimiques destinés à la fabrication de semi-conducteurs.
Cirrus Logic (Austin, Texas) et GlobalFoundries (Malta, New York) travaillent quant à eux sur de nouvelles technologies de fabrication de semi-conducteurs destinés à terme à la reconnaissance faciale Face ID des iPhone et des iPad. Bosch (auquel Apple doit certains composants essentiels à son système de détection des collisions « Crash Detection ») et TSMC, enfin, vont collaborer sur des circuits intégrés fabriqués dans l'usine de TSMC localisée à Camas, dans l'État de Washington.
… en plus des 600 millions déjà engagés
Injectés par Apple à son AMP (pour Americian Manufacturing Program), ce nouvel investissement de 400 millions de dollars sur 14 ans s'ajoute aux 600 millions de dollars dont la firme avait déjà promis l'allocation à sa filière américaine en 2025 (500 millions de dollars en février, puis 100 millions de dollars durant l'été), sur une période de quatre ans.
Cette première vague d'investissement, vouée au Made in USA encouragé par l'administration de Donald Trump, concernait alors une dizaine d'autres partenaires au long cours, dont Amkor, Applied Materials, Broadcom, Coherent, Corning, GlobalFoundries, GlobalWafers America, MP Materials, Samsung, ou encore Texas Instruments. Des entreprises souvent cruciales dans la production des principaux produits de la marque à la pomme.
L'année dernière, Apple avait d'ailleurs fièrement annoncé que chaque iPhone et Apple Watch vendu à travers le monde contiendrait dorénavant du verre protecteur fabriqué par Corning en la petite localité d'Harrodsburg, dans le Kentucky. On apprenait également il y a peu que l'entreprise travaillait permettre la fabrication de son petit Mac mini sur le sol américain… après avoir fait fabriquer pendant un peu moins de 20 ans ses différents Mac Pro dans une usine texane.
Une politique qu'Apple ne met uniquement en place par patriotisme. Non seulement la firme cherche depuis des années à réduire sa dépendance à la chaîne d'approvisionnement chinoise, mais elle profite aussi d'exemptions aux droits de douane de Donald Trump, visant justement à encourager plus d'entreprises à fabriquer leurs produits aux États-Unis.