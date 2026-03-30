Un brin forcé par le bulldozer Trump, cet engagement a pris un peu plus d'épaisseur encore il y a quelques jours. Comme le soulignent Les Échos, Apple a en effet annoncé un plan d'investissement complémentaire de 400 millions de dollars d'ici à 2030 pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement aux États-Unis, à travers un partenariat renforcé avec quatre entreprises : Bosch, Cirrus Logic, TDK et Qnity Electronics.

« Chez Apple, nous croyons en la puissance de l'innovation et de la fabrication américaines, et nous sommes fiers de collaborer avec un nombre croissant d'entreprises pour produire des composants essentiels et des matériaux de pointe pour nos produits, ici même aux États-Unis », a commenté Tim Cook dans un communiqué de presse.

Comme le note Apple Insider, les entreprises concernées par ce nouveau plan d'investissement de 400 millions de dollars sont toutes des partenaires de longue date d'Apple. Le nippon TDK, par exemple, collabore avec Apple depuis près de 30 ans.