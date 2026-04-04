Mais ce succès n'est pas sans cacher un paradoxe. La tablette d'Apple dure si longtemps que ses utilisateurs n'ont presque jamais besoin d'en racheter une. Apple garantit au moins cinq ans de mises à jour logicielles sur tous ses modèles actuels, et l'iPad Pro M4, sorti en 2024, est jugé capable de tenir entre cinq et sept ans en usage courant. Avec une telle longévité, les ventes d'iPad fluctuent moins à cause de la concurrence que parce que les acheteurs n'ont tout simplement pas de raison de changer d'appareil.

C'est une situation sans équivalent dans l'industrie des tablettes. Samsung, Xiaomi ou Lenovo renouvellent leurs gammes à un rythme soutenu, avec des cycles de remplacement souvent inférieurs à trois ans. Apple, au contraire, construit des appareils qui survivent à leurs propres acheteurs.

Au premier trimestre fiscal 2026, les revenus iPad ont tout de même progressé de 6,67 %, à 8,60 milliards de dollars, dans un contexte pourtant difficile pour le hardware. Contrairement à ce qu'on peut penser, la longévité des appareils ne tue pas le marché, elle le filtre.

En 2026, six modèles coexistent dans la gamme : l'iPad d'entrée de gamme, deux tailles d'iPad Air, deux tailles d'iPad Pro, et l'iPad mini. Pour chacun, un usage précis. Les iPad Pro M5 embarquent une puce dont les performances dépassent celles de certains MacBook, selon Apple. L'iPad mini 7e génération, lui, mise sur un format compact avec une puce A17 Pro. Aucun concurrent direct n'a réussi à construire une architecture de gamme comparable sur autant d'années.

Seize ans après les premières moqueries, l'appareil qu'on disait condamné à être un gadget pour retraités est finalement la référence absolue d'une catégorie qu'il a lui-même inventée. Les critiques de 2010 avaient vu juste sur une chose : l'iPad était bien un objet grand public. Ils avaient juste omis que c'était précisément là sa force.