Une vidéo révèle l’existence d’un prototype d’iPad 2 limité à 8 Go, un modèle plus abordable qui n’a finalement jamais vu le jour.
Les produits Apple n'arrivent pas comme par magie dans nos magasins. L’histoire de ces appareils est jalonnée d’essais, de prototypes et de pistes abandonnées avant d’arriver aux modèles que nous connaissons. La marque se plait d'ailleurs à dire que « pour un oui, il y a eu des millions de non ». Chaque génération d’iPhone ou d’iPad résulte de choix stratégiques, parfois radicaux, qui définissent la direction prise par l’entreprise, mais derrière les appareils commercialisés se cachent aussi des versions alternatives, restées dans l’ombre, qui en disent long sur les hésitations et les ambitions de Cupertino. L’un de ces prototypes vient justement de refaire surface, apportant un nouvel éclairage sur les décisions prises au début des années 2010.
Un prototype d'iPad 8 Go qui aurait pu rendre la tablette plus accessible
La découverte confirme une rumeur datant de 2012. À l’époque, certaines sources affirmaient qu’Apple préparait une déclinaison 8 Go de l’iPad 2, censée être proposée comme une alternative plus abordable. L’idée aurait été de conserver un ticket d’entrée inférieur à celui du futur iPad 3, qui débutait à 499 dollars, en maintenant l’iPad 2 à un prix réduit. Finalement, Apple a bien gardé l’iPad 2 au catalogue à 399 dollars, mais uniquement dans sa version 16 Go.
L’abandon du projet peut s’expliquer par les limites pratiques d’un tel stockage. Avec des applications et des contenus multimédias de plus en plus lourds, 8 Go apparaissaient déjà insuffisants à l’époque. L’entreprise avait d’ailleurs entamé la suppression de cette capacité sur l’iPhone au même moment : après l’iPhone 4s, les modèles suivants démarraient à 16 Go.
Ce prototype rappelle à quel point les choix de stockage ont toujours été stratégiques pour Apple. En privilégiant 16 Go comme base, le constructeur de Cupertino a fixé un standard rapidement adopté par les consommateurs, mais qui allait se révéler vite limité avec l'explosion des usages.
Une augmentation du stockage qui accompagne l'explosion des usages
Treize ans plus tard, le contraste est frappant. Là où 8 ou 16 Go pouvaient sembler acceptables au début des années 2010 (même si la presse et les consommateurs se plaignaient déjà du manque de stockage), les iPhone et iPad actuels débutent désormais avec 128 Go de mémoire interne. C'est même plus pour les iPhone 17, avec cette année 256 Go de stockage par défaut, et des versions jusqu'à 2 To. Entre photos en haute définition, vidéos 4K, applications de plus en plus gourmandes et contenus en streaming à télécharger, les utilisateurs ont besoin de place.
Le prototype de l’iPad 8 Go reste donc une curiosité historique. Il montre qu’Apple a envisagé d’élargir son marché avec un modèle plus accessible, sans jamais franchir le pas. En le conservant au stade de test, l’entreprise a privilégié la cohérence de sa gamme, quitte à sacrifier des ventes.
Cet appareil de test rappelle aussi que chaque iPhone ou iPad lancé au public est le résultat de nombreuses itérations et compromis. Certaines pistes restent secrètes, d’autres refont surface des années plus tard, offrant un éclairage intéressant sur les décisions stratégiques de l’entreprise.