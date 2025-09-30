La découverte confirme une rumeur datant de 2012. À l’époque, certaines sources affirmaient qu’Apple préparait une déclinaison 8 Go de l’iPad 2, censée être proposée comme une alternative plus abordable. L’idée aurait été de conserver un ticket d’entrée inférieur à celui du futur iPad 3, qui débutait à 499 dollars, en maintenant l’iPad 2 à un prix réduit. Finalement, Apple a bien gardé l’iPad 2 au catalogue à 399 dollars, mais uniquement dans sa version 16 Go.

L’abandon du projet peut s’expliquer par les limites pratiques d’un tel stockage. Avec des applications et des contenus multimédias de plus en plus lourds, 8 Go apparaissaient déjà insuffisants à l’époque. L’entreprise avait d’ailleurs entamé la suppression de cette capacité sur l’iPhone au même moment : après l’iPhone 4s, les modèles suivants démarraient à 16 Go.

Ce prototype rappelle à quel point les choix de stockage ont toujours été stratégiques pour Apple. En privilégiant 16 Go comme base, le constructeur de Cupertino a fixé un standard rapidement adopté par les consommateurs, mais qui allait se révéler vite limité avec l'explosion des usages.