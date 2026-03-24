Restée à l’écart des annonces d’Apple en mars, la tablette la plus abordable de la marque n’a pas disparu des radars. D’après Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, son lancement au premier semestre 2026 reste d’actualité, avec l’arrivée attendue d’une puce A18.
Absent lors de la récente vague d’annonces produits d’Apple, marquée notamment par l'iPad Air M4 et le MacBook Neo, l’iPad d’entrée de gamme n’a pas dit son dernier mot. D’après les informations rapportées par Mark Gurman dans sa newsletter Power On, la prochaine version reste planifiée pour un lancement au premier semestre 2026. Une échéance qui se précise, sans bouleversement majeur à prévoir du côté du design ou des fonctionnalités.
iPad 12 : nouvelle puce et Apple Intelligence au programme
Le changement le plus visible de l'iPad de base se joue sous le capot. Apple prévoirait d’abandonner la puce A16, actuellement en place sur le modèle d’entrée de gamme, au profit de l’A18, déjà introduite avec l’iPhone 16. Une évolution qui doit apporter plus de rapidité au quotidien, mais surtout ouvrir la porte aux fonctions Apple Intelligence.
Jusqu’ici, cette tablette faisait figure d’exception dans la gamme, privée de ces outils liés à l’intelligence artificielle. Ce retard devrait donc prochainement être comblé, même si les fonctions les plus avancées ne sont pas attendues immédiatement. En effet, celles-ci dépendront en grande partie des prochaines mises à jour logicielles, notamment avec iPadOS 26.5.
En parallèle, d’autres pistes sont évoquées sans être confirmées. Apple travaillerait sur l’intégration de son modem C1, ainsi que sur une puce réseau N1 développée en interne. Des éléments encore flous à ce stade.
Dans les faits, cette nouvelle version s’inscrit davantage dans la continuité. Pas de transformation majeure en vue, mais un modèle qui mise sur des performances revues à la hausse et une meilleure compatibilité avec les évolutions logicielles de la marque.
Un lancement toujours attendu avant l’été 2026
D’après les informations de Mark Gurman, Apple viserait une sortie alignée sur le cycle d’iPadOS 26.4, attendu jusqu’au mois de mai. Sans calendrier précis, cette fenêtre permet toutefois de situer le lancement entre avril et mai, sous réserve des contraintes de production.
Le timing reste cohérent avec l’avancement du logiciel. Comme le relève 9to5Mac, iPadOS 26.4 a déjà atteint le stade de « release candidate », une étape qui précède généralement une mise à disposition rapide. La commercialisation du nouvel iPad pourrait donc suivre dans la foulée, même si un léger décalage n’est pas à exclure en fonction des ajustements de dernière minute côté production.