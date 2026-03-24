Le changement le plus visible de l'iPad de base se joue sous le capot. Apple prévoirait d’abandonner la puce A16, actuellement en place sur le modèle d’entrée de gamme, au profit de l’A18, déjà introduite avec l’iPhone 16. Une évolution qui doit apporter plus de rapidité au quotidien, mais surtout ouvrir la porte aux fonctions Apple Intelligence.

Jusqu’ici, cette tablette faisait figure d’exception dans la gamme, privée de ces outils liés à l’intelligence artificielle. Ce retard devrait donc prochainement être comblé, même si les fonctions les plus avancées ne sont pas attendues immédiatement. En effet, celles-ci dépendront en grande partie des prochaines mises à jour logicielles, notamment avec iPadOS 26.5.

En parallèle, d’autres pistes sont évoquées sans être confirmées. Apple travaillerait sur l’intégration de son modem C1, ainsi que sur une puce réseau N1 développée en interne. Des éléments encore flous à ce stade.

Dans les faits, cette nouvelle version s’inscrit davantage dans la continuité. Pas de transformation majeure en vue, mais un modèle qui mise sur des performances revues à la hausse et une meilleure compatibilité avec les évolutions logicielles de la marque.