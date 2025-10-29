Comme à son habitude, le patron de la marque à la pomme, qui vient d'atteindre une capitalisation record, a passé quelques jours en Chine pour réaffirmer ses engagements locaux. Un séjour ponctué de visites dans des sites stratégiques et de dîners avec des représentants de l'Empire du Mileu. Il est toutefois moins commun de le voir se rendre au Japon.