En voyage en Asie, Tim Cook en a profité pour faire un détour par Tokyo où il a participé à un dîner hautement stratégique aux côtés, notamment, de Donald Trump. Mais pourquoi donc ?
Comme à son habitude, le patron de la marque à la pomme, qui vient d'atteindre une capitalisation record, a passé quelques jours en Chine pour réaffirmer ses engagements locaux. Un séjour ponctué de visites dans des sites stratégiques et de dîners avec des représentants de l'Empire du Mileu. Il est toutefois moins commun de le voir se rendre au Japon.
Discuter des investissements japonais
En effet, Tim Cook a participé, ce 28 octobre, à un dîner organisé à la résidence de George Grass, ambassadeur des États-Unis au Pays du Soleil Levant. Et celui-ci a réuni du très beau monde. Outre le dirigeant d'Apple, le président américain et Howard Lutnick, le secrétaire au Commerce, les patrons de Salesforce, de Rakuten, de SoftBank, de Honda, de Toshiba, ainsi que Greg Brockman, cofondateur d'OpenAI, étaient présents.
On se doute bien qu'ils n'étaient pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Objectif : discuter des possibles 550 milliards de dollars d'investissements japonais sur le sol américain, un engagement obtenu par Donald Trump après de longues négociations sur les droits de douane.
Cette initiative s'inscrit dans un plan plus large souhaité par le républicain, qui tente d'inciter par tous les moyens les géants de la tech à produire leurs technologies depuis les États-Unis. Une démarche qui a, par exemple, mené à la décision de TSMC d'investir 100 milliards de dollars dans le pays.
Faire bonne figure
Lors d'un long discours, Trump a bien entendu salué la promesse d'investissement à hauteur de 600 milliards de dollars d'Apple aux États-Unis. Un engagement que le géant californien a d'ores et déjà matérialisé avec les premières livraisons de serveurs IA « made in USA ».
Depuis l'élection du républicain, les géants de la tech multiplient les initiatives pour s'attirer les bonnes grâces de ce dernier. Il y a quelques jours, des membres des GAFAM participaient même à un dîner organisé à la Maison-Blanche pour discuter de la nouvelle salle de bal de Donald Trump. Il faut dire qu'ils ont beaucoup à y gagner…
À noter, également, que le Japon est un marché ultra stratégique pour Apple. La société s'y approvisionne pour toute une gamme de composants essentiels, à l'instar des capteurs d'image de Sony, des écrans de Sharp et JDI, ainsi que des batteries de Murata. Bien qu'il ait fait acte de présence, Tim Cook n'a pas pris la parole lors de l'événement.