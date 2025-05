Pour l'analyste Richard Kramer d'Arete Research, cité par le New York Times, les conséquences d'un échec de l'accord avec Alibaba seraient graves. Certes, les utilisateurs chinois pourraient toujours télécharger des applications d'IA tierces, mais l'expérience serait moins fluide que celle proposée par la concurrence locale. « Les gens continueront d'acheter leurs téléphones, mais ce sera plus difficile », estime-t-il. Entre ses ambitions commerciales et les tensions géopolitiques, Apple marche sur un fil de plus en plus ténu.