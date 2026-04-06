8BitDo aussi profite des 50 ans d’Apple pour décliner son clavier Retro 68 en une nouvelle version limitée, à la gloire du géant américain, avec une conception en aluminium (et un prix en conséquence).
Cela n’a pas pu vous échapper, ce mercredi 1er avril, Apple donnait le coup d’envoi des célébrations de son 50e anniversaire, la marque (née dans un garage) reposant sur une conviction simple, celle que « la technologie se doit d’être personnelle ». Un anniversaire que l’on a décidé de célébrer également du côté de chez 8BitDo.
50 ans d’Apple, ça se fête (chez 8BitDo)
En fin d’année dernière, la marque 8BitDo rendait hommage aux 40 ans de la NES, avec une gamme de produits dédiés à la première console de salon de Nintendo.
Toujours dans les bons coups, la firme hongkongaise dévoile aujourd’hui un nouveau clavier, cette fois taillé pour titiller la fibre nostalgique des fans d’Apple.
Ce n’est pas la première fois que 8BitDo se frotte à Apple, mais ce nouveau clavier AP50th Limite Edition joue dans une catégorie supérieure.
Un clavier hommage à l’Apple II… à 500 dollars
Réputé pour ses manettes et autres accessoires inspirés des consoles rétro, le constructeur 8BitDo s’est progressivement fait une place sur le marché des claviers mécaniques au look vintage. Une stratégie payante, qui consiste donc à revisiter des icônes du jeu vidéo et de l’informatique… avec une bonne dose de modernité sous le capot.
Avec sa nouvelle création, 8BitDo décline son clavier mécanique Retro 68 en édition limitée, qui reprend fidèlement les codes esthétiques de la machine américaine de 1977, entre teintes beige et marron et autres typographies délicieusement datées.
Un objet qui joue clairement la carte de la nostalgie, presque plus proche de la pièce de collection en réalité, que du simple périphérique informatique.
Mais sous cette allure vintage se cache une conception nettement plus premium qu’il n’y paraît. 8BitDo mise ici sur une construction entièrement en aluminium (châssis, touches, boutons, etc.) avec une finition qui tranche avec les plastiques habituels. À cela s’ajoutent les indispensables Bluetooth, réseau sans-fil 2,4 GHz, batterie rechargeable et autres switches interchangeables.
Reste toutefois un détail qui pique un peu : son prix. Affiché à 499 dollars, ce Retro 68 “AP50th” se destine clairement à une petite niche de passionnés prêts à investir dans un objet aussi exclusif que symbolique. Les versions classiques, inspirées des NES, Famicom et autres Commodore 64, sont affichées quant à elles à 89,99 dollars.