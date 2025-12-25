Vous vous souvenez de la petite console Chromatic, façon Game Boy, signée ModRetro ? La voici de retour, pour une « collab' » pour le moins inattendue avec la marque militaire Anduril, fondée (elle aussi) par Palmer Luckey. Et cela soulève forcément quelques interrogations.
Depuis plusieurs années, les marques spécialisées dans le rétrogaming redoublent d’efforts pour faire renaître les consoles cultes de notre enfance, en proposant des versions modernisées, adaptées aux exigences d’aujourd’hui. Tout récemment, c'est Analogue qui s'est distingué en lançant (enfin !) une version modernisée de la Nintendo 64 de notre enfance, avec une machine en mesure de lire les cartouches d'origine, mais aussi d'accueillir pas moins de quatre manettes filaires, tout droit issues de la fin des années 90.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Un clone de Game Boy chez ModRetro…
Après de multiples hommages déjà rendus aux machines emblématiques du passé, c’est désormais ModRetro dévoile la nouvelle version d'un clone de la mythique Game Boy. Une réinterprétation qui ne se contente pas de flatter la nostalgie, et qui mise surtout sur une caractéristique pour le moins singulière : une robustesse à toute épreuve.
Il s'agit d'une version limitée de la petite console Chromatic, laquelle permet de lire des cartouches de Game Boy et de Game Boy Color, et affichée en temps normal au prix de 219,99€. Pour cette édition spéciale, la marque s'est associée à Anduril, pour une finition… militaire.
… aussi robuste qu'un drone de combat militaire Ghost !
En effet, après avoir mis au point l'Oculus Rift, Palmer Luckey a créé en 2017 l'entreprise de défense américaine Anduril (dont l'appellation est bien un hommage à l'épée d'Aragorn dans le Seigneur des Anneaux), laquelle conçoit des drones de combat. Il est également à l'origine de ModRetro, ceci expliquant forcément cela.
Affiché à un peu moins de 400€, le pack Anduril Chromatic + Porta Pro Bundle permet ainsi de mettre la main sur une console revisitée, et élaborée à partir des mêmes matériaux (notamment un alliage de magnésium et d'aluminium) que ceux utilisés pour la conception des drones de combat Ghost.
Un écran saphir est également de la partie afin de parfaire le côté indestructible de la chose. « Pour ceux qui ont besoin de performances et de fiabilité dans toutes les conditions, il n'y a pas d'autre option », explique la marque.
Du côté des joueurs, la réaction ne s’est pas fait attendre. Beaucoup dénoncent vivement cette alliance jugée pour le moins malvenue, entre l’innocence et la nostalgie propres au rétrogaming, et une entreprise étroitement liée aux drones de combat et aux technologies militaires.
À cela s’ajoute la figure de Palmer Luckey, dont les prises de position et le parcours font l’objet de critiques récurrentes depuis plusieurs années.