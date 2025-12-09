Evidemment, la marque joue déjà la carte de l'édition « très limitée », avec des machines qui seront proposées au prix de 299,99 dollars, auquel il conviendra d'ajouter les frais de port.

De plus, la marque va également décliner la manette 8BitDo 64 Controller en édition « Funtastic », afin de matcher parfaitement avec la machine. Il faudra toutefois accepter d'acquérir celui-ci en supplément, avec un prix de vente fixé à 44,99 dollars (aucune manette n'est incluse avec l'Analogue 3D).