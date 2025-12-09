Sans crier gare, Analogue a dévoilé de nouvelles déclinaisons colorées pour sa toute récente console Analogue 3D, avec une gamme « Funtastic » principale translucide, dont la livraison est promis avant le matin de Noël.
Il y a quelques semaines, après de nombreux reports, Analogue commercialisait enfin sa nouvelle machine, Analogue 3D. Recréation matérielle de la N64 qui promet une compatibilité à 100% avec toute sa ludothèque, l'Analogue 3D permet aussi l'affichage 4K, la compatibilité des cartouches originelles (peu importe la région), des manettes….
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
L'Analogue 3D de retour (déjà) en édition limitée
Un hommage au rétrogaming assumé donc, qui se voit complété aujourd'hui par le lancement de plusieurs éditions limitées de cette même Analogue 3D. Des éditions « Funtastic » qui vont reprendre à nouveau titiller les joueurs des années 90, avec divers coloris (et une finition principalement translucide) inspirés de la célèbre console 64 bits de Nintendo.
Au total, ce sont 8 éditions limitées de l'Analogue 3D qui vont être mises en vente dès ce 10 décembre 2025, avec la promesse pour les acheteurs d'être livrés avant le matin de Noël.
Parmi les nouveaux coloris disponibles, on retrouve donc Jungle, Ice, Watermelon, Fire, Grape, Clear, Smole et enfin Gold.
Trop cher… trop tôt ?
Evidemment, la marque joue déjà la carte de l'édition « très limitée », avec des machines qui seront proposées au prix de 299,99 dollars, auquel il conviendra d'ajouter les frais de port.
De plus, la marque va également décliner la manette 8BitDo 64 Controller en édition « Funtastic », afin de matcher parfaitement avec la machine. Il faudra toutefois accepter d'acquérir celui-ci en supplément, avec un prix de vente fixé à 44,99 dollars (aucune manette n'est incluse avec l'Analogue 3D).
La marque précise que la version standard de l'Analogue 3D (blanche ou noire) sera elle aussi de retour à la commande ce 10 décembre, avec toutefois une livraison prévue en janvier 2026. Si vous souhaitez offrir (vous offrir) une Analogue 3D à Noël, il faudra donc impérativement opter pour une édition Funtastic.
Si l'opération est globalement saluée par de nombreux joueurs, les premiers acheteurs de l'Analogue 3D (dont la première salve s'est écoulée en quelques minutes) ont de quoi se sentir un peu lésés.
« Donc 14 mois d'attente sans aucune communication, les premiers exemplaires vendus, en quelques minutes et maintenant ça…. Pourquoi ne les ont-ils pas mis en précommande dès le début ? J'aurais adoré avoir un modèle bleu, mais je n'achèterais jamais un autre modèle juste pour la coque » peut-on notamment lire dans les commentaires.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse