Lancée en fin d'année 2004 au Japon, la Nintendo DS reste pour de nombreux joueurs une machine pour le moins emblématique de l'histoire de Nintendo, la première avec un écran tactile.
Depuis quelques années déjà, Anbernic s’impose comme l'un des compagnons de choix des nostalgiques du pixel et du stick miniature. Avec ses petites machines, au charme délicieusement rétro, la marque réveille les souvenirs d’après-midis passés devant la télé cathodique du salon, manette en main. Entre modernité discrète et respect du patrimoine vidéoludique, elles offrent aux amateurs de rétrogaming une passerelle idéale entre hier et aujourd’hui, et c'est au tour de la Nintendo DS d'entrer dans la partie.
La Nintendo DS de retour, façon Anbernic
En effet, le fabricant chinois a confirmé tout récemment le lancement à venir d'une nouvelle machine au sein de son (vaste) catalogue : la RG DS. Une nouvelle machine qui va évidemment faire revivre le mythe Nintendo DS, avec ses deux écrans superposés.
À l'heure actuelle, les informations diffusées par Anbernic sont rares, mais on sait toutefois que cette RG DS sera déclinée en plusieurs coloris, à savoir rouge, bleu, blanc, bleu translucide et même une version blanche transparente.
Le constructeur est allé jusqu'à reprendre la couleur bleue emblématique de la première Nintendo 3DS, mais également les boutons colorés (façon Super Nintendo) sur certaines versions, emblématiques des NEW 3DS de Nintendo.
Un revival… à moins de 100 dollars !
Côté design, Anbernic s’inspire clairement des lignes des DSi et 3DS, avec des écrans de dimensions comparables, mais introduit quelques nouveautés bienvenues. On note notamment la présence d’un stick analogique supplémentaire sur le côté droit, accompagné, sous chaque stick, d’une paire de nouveaux boutons.
À l’arrière, quatre boutons façon NEW 3DS côtoient un port microSD et deux connecteurs USB-C. La console accueillera naturellement les ROMs de jeux DS, tout en laissant présager une compatibilité avec les titres de l’ère Game Boy.
La société chinoise doit encore fournir diverses informations concernant cette nouvelle gamme RG DS, mais côté tarif, elle devrait être proposée à moins de 100 dollars. Reste à savoir quelle sera la puissance embarquée ici, et notamment si les Anbernic RG DS, avec leurs tarifs nettement inférieurs à ceux de la concurrence (Ayaneo, Retroid…) seront en mesure d'émuler également les jeux 3DS.
Rappelons que l'on estime à près de 155 millions le nombre de Nintendo DS écoulés par Nintendo, le jeu plus vendu de la machine étant (forcément) New Super Mario Bros, avec plus de 30 millions de ventes.