À l'heure actuelle, les informations diffusées par Anbernic sont rares, mais on sait toutefois que cette RG DS sera déclinée en plusieurs coloris, à savoir rouge, bleu, blanc, bleu translucide et même une version blanche transparente.

Le constructeur est allé jusqu'à reprendre la couleur bleue emblématique de la première Nintendo 3DS, mais également les boutons colorés (façon Super Nintendo) sur certaines versions, emblématiques des NEW 3DS de Nintendo.