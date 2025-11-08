Logitech lance un tout nouveau clavier sans fil personnalisable conçu pour « mettre en valeur l'expérience sensorielle et agréable des claviers mécaniques. » Zoom sur ce nouveau Logitech Alto Keys K98M.
Après s'être chargée de ressusciter son célèbre clavier solaire (avec le nouveau Signature Slim Solar+), la marque Logitech dévoile Alto Keys K98M, un nouveau clavier mécanique sans fil personnalisable qui promet de doper notre productivité bien sûr, mais aussi de profiter d'une frappe douce, réactive et d'une sonorité agréable.
Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier Logitech Alto Keys K98M
Pour cela, le clavier Logitech Alto Keys K98M peut compter sur son joint de support intégral baptisé UniCushion, lequel va venir absorber les vibrations pendant que l'utilisateur tape sur les touches, pour une sensation et un son de frappe plus raffinés et plus agréables.
« Personnalisez le clavier Alto Keys K98M grâce au switch linéaire Marble Switch remplaçable à chaud », indique la marque. Outre sa simplicité de personnalisation, Logitech promet un clavier qui propose une frappe fluide, stable et réactive.
Rétroéclairage, autonomie et environnement
Pas d'orientation gaming ici, pas de lumières RGB non plus, mais plutôt un subtil rétroéclairage blanc, qui va permettre d'accompagner « les idées lumineuses » des utilisateurs, de jour comme de nuit.
Logitech oblige, on retrouve les touches d’action conçues pour relancer et booster la productivité, l'application Logi Options+ permettant de personnaliser ces touches en fonction des besoins spécifiques de chacun. Doté d'un total de 98 touches, le clavier Alto Keys K98M se pare d'une coque supérieure transparente et disponible dans une variété de couleurs.
Côté autonomie, la marque promet une utilisation jusqu'à 12 mois (rétroéclairage désactivé), le clavier étant doté d'une batterie rechargeable directement via un câble USB-C. Enfin, les touches Easy-Switch F1, F2 ou F3 sont également de la fête, pour basculer aisément entre trois dispositifs, et le clavier est compatible avec Windows, macOS, ChromeOS et iPadOS.
Fidèle à son engagement écologique, Logitech précise également que son clavier est conçu avec Next Life Plastics, et que l'emballage contient moins de plastique, et en priorité du papier issu de forêts certifiées FSC.
Le clavier Logitech Alto Keys K98M est proposé en trois coloris, à savoir Graphite, Lilas et Blanc Cassé, avec un prix de vente fixé à 119,99 dollars.