Pas d'orientation gaming ici, pas de lumières RGB non plus, mais plutôt un subtil rétroéclairage blanc, qui va permettre d'accompagner « les idées lumineuses » des utilisateurs, de jour comme de nuit.

Logitech oblige, on retrouve les touches d’action conçues pour relancer et booster la productivité, l'application Logi Options+ permettant de personnaliser ces touches en fonction des besoins spécifiques de chacun. Doté d'un total de 98 touches, le clavier Alto Keys K98M se pare d'une coque supérieure transparente et disponible dans une variété de couleurs.