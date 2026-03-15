8BitDo étoffe encore un peu son catalogue d’accessoires inspirés des ancêtres du jeu vidéo, avec une nouvelle déclinaison de sa souris sans-fil Retro R8, désormais aux couleurs d’un certain Commodore 64.
Voilà quelques années que la marque 8BitDo surfe sur la vague rétrogaming, avec de nombreux accessoires rendant hommage à nos vestiges vidéoludiques du passé. En 2024, la souris Retro R8 était déclinée en version Xbox, avec une édition Transparent Green directement inspirée par la version limitée éponyme de la console américaine.
Une nouvelle souris sans-fil chez 8BitDo
Une déclinaison inspirée de la Nintendo NES (cette fois sans licence officielle) est également proposée au catalogue. Mais 8BitDo va plus loin et dévoile désormais une nouvelle version, directement inspirée d’une machine mythique que les moins de 40 ans connaissent souvent surtout de nom : le Commodore 64.
Cette petite souris sans fil joue évidemment à fond la carte de la nostalgie, de quoi raviver les souvenirs des joueurs du siècle dernier. Elle s’accorde d’ailleurs parfaitement avec le Retro Mechanical Keyboard C64 Edition, déjà commercialisé par la marque.
Malgré son esthétique résolument rétro, la petite souris signée 8BitDo fait appel à des technologies bien actuelles. Elle embarque notamment un capteur PAW 3395 et affiche un poids contenu de 77 grammes.
Votre souris Commodore 64, avec ou sans fil ?
Côté connectivité, deux modes sans fil sont proposés : Bluetooth ou 2,4 GHz, avec une fréquence pouvant grimper jusqu’à 4 000 Hz. Les amateurs d’une approche plus traditionnelle pourront également opter pour une connexion filaire, en reliant simplement la souris à leur ordinateur via USB.
La souris est livrée avec une petite station de recharge, elle aussi inspirée directement du Commodore 64, et animée par une batterie de 450 mAh. Outre les boutons principaux et la molette de défilement, la souris inclut également quatre boutons personnalisables, deux de chaque côté.
La souris Retro R8 Mouse C64 Edition est d’ores et déjà disponible à la commande, avec un prix de vente fixé à 49,99 dollars.
Au tout début de l’année, 8BitDo dévoilait FlipPad, un tout nouvel accessoire dédié à nos smartphones, visant à faire de notre compagnon du quotidien une forme de Game Boy de nouvelle génération.