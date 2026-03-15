Une déclinaison inspirée de la Nintendo NES (cette fois sans licence officielle) est également proposée au catalogue. Mais 8BitDo va plus loin et dévoile désormais une nouvelle version, directement inspirée d’une machine mythique que les moins de 40 ans connaissent souvent surtout de nom : le Commodore 64.

Cette petite souris sans fil joue évidemment à fond la carte de la nostalgie, de quoi raviver les souvenirs des joueurs du siècle dernier. Elle s’accorde d’ailleurs parfaitement avec le Retro Mechanical Keyboard C64 Edition, déjà commercialisé par la marque.