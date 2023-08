Envie d'un peu de nostalgie dans votre setup ? 8BitDo lance des claviers mécaniques inspirés de la NES

Avec ses Retro Keyboard, 8BitDo s'adresse aux détenteurs de PC Windows (et terminaux Android), qui souhaitent ajouter une vraie dose de nostalgie à leur setup. Les claviers s'inspirent directement de la console de notre enfance, à savoir la NES de Nintendo. Des claviers dotés de 87 touches, dont des boutons A et B programmables (et rouges) à droite de la barre d'espace.