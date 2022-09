Elle arrive ! La Sega Mega Drive Mini 2 est dispo en précommande

Cette console mini embarque à son bord 60 jeux. Outre des classiques Mega Drive, dans sa mémoire se trouvent 12 titres de l'ère MEGA CD, deux jeux inédits (Devi & Pii et Star Mobile) ou encore six nouveaux portages (Fantasy Zone, VS Puyo Puyo Sun, Super Locomotive, Spatter et Space Harrier I et II).