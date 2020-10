SEGA travaillerait sur une version Mini de la Dreamcast

SEGA semble consciente de l'aura qui entoure ses consoles de salon les plus connues, et pour assurer la réussite de ses ambitions, l'entreprise veut prendre son temps. De l'aveu de Yosuke Okunari : « notre prochaine mini-console prendra probablement plus de temps à arriver sur le marché que la Game Gear Micro, nous ne pouvons pas la produire aussi rapidement ».

À l'en croire, il ne faut donc pas s'attendre à l'arrivée d'une nouvelle mini-console avant l'année prochaine, au minimum. En revanche, son équipe semble réfléchir à de nombreux projets inédits… Une mini affaire à suivre, donc.