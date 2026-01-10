Doté d'un design pliable, le FlipPad vient se connecter aux smartphones iOS et Android via leur port USB-C. S'il fait l'impasse sur les sticks analogiques, l'accessoire mise sur une croix directionnelle et pas moins de 12 boutons en façade.

Lancement prévu pour cet été

Pour le moment, le FlipPad a été dévoilé sur le compte X de 8BitDo à travers une très courte vidéo de présentation. On y découvre un accessoire qualifié de « gamepad à clapet », capable de se replier directement sur l'écran du smartphone.

Un format plutôt astucieux, qui semble pensé pour être basculé à la volée, afin d'accéder aux paramètres des applications et autres émulateurs placés en dessous, sans avoir pour cela à détacher l'accessoire.

Histoire de parfaire le côté nostalgique de la chose, le FlipPad adopte une livrée emblématique inspirée directement de la petite Game Boy de notre enfance, avec sa croix directionnelle, mais aussi ses boutons Start et Select bien visibles, en plus de quatre boutons principaux. Six autres boutons (plus ou moins discrets) sont répartis sur l'accessoire afin de faciliter la navigation, mais aussi pour permettre de jouer à des titres qui ne se limitent pas à une touche pour sauter et l'autre pour tirer. La commercialisation de ce nouveau FlipPad signé 8BitDo est attendue pour l'été prochain.