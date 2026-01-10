L'expert en accessoires rétrogaming 8BitDo dévoile FlipPad, un nouvel accessoire dédié à nos smartphones (iPhone et Android), qui se veut taillé pour relancer nos bons vieux jeux d'antan, à grand renfort de croix directionnelle (et d'hommage appuyé à la Game Boy).
Longtemps cantonné à quelques parties furtives sur écran tactile (aux toilettes ou ailleurs), le jeu vidéo sur smartphone a changé de dimension. Depuis quelques années déjà, une vague d'accessoires dédiés entend transformer nos téléphones en véritables consoles portables. Manettes adaptables, grips, docks… Une quête de confort et de précision, nourrie notamment par la nostalgie des machines dédiées, qui ont marqué toute une génération de joueurs.
Un nouvel accessoire chez 8BitDo
Il y a quelques semaines, Ayaneo annonçait le retour du PlayStation Phone avec son étonnant Pocket Play. Aujourd'hui, c'est au tour de 8BitDo de présenter, non pas un smartphone, mais un accessoire à venir clipser sur notre précieux compagnon du quotidien. Le FlipPad (c'est son nom) vise à faire de nos smartphones des Game Boy nouvelle génération.
Doté d'un design pliable, le FlipPad vient se connecter aux smartphones iOS et Android via leur port USB-C. S'il fait l'impasse sur les sticks analogiques, l'accessoire mise sur une croix directionnelle et pas moins de 12 boutons en façade.
Lancement prévu pour cet été
Pour le moment, le FlipPad a été dévoilé sur le compte X de 8BitDo à travers une très courte vidéo de présentation. On y découvre un accessoire qualifié de « gamepad à clapet », capable de se replier directement sur l'écran du smartphone.
Un format plutôt astucieux, qui semble pensé pour être basculé à la volée, afin d'accéder aux paramètres des applications et autres émulateurs placés en dessous, sans avoir pour cela à détacher l'accessoire.
Histoire de parfaire le côté nostalgique de la chose, le FlipPad adopte une livrée emblématique inspirée directement de la petite Game Boy de notre enfance, avec sa croix directionnelle, mais aussi ses boutons Start et Select bien visibles, en plus de quatre boutons principaux. Six autres boutons (plus ou moins discrets) sont répartis sur l'accessoire afin de faciliter la navigation, mais aussi pour permettre de jouer à des titres qui ne se limitent pas à une touche pour sauter et l'autre pour tirer. La commercialisation de ce nouveau FlipPad signé 8BitDo est attendue pour l'été prochain.