Vous pensiez que le monde du mobile avait perdu toute créativité ? Un trio d’ingénieurs est en train de prouver le contraire avec un appareil aussi étrange qu’intrigant, et qui pourrait bien séduire les nostalgiques comme les allergiques au smartphone moderne.
À l’heure où les mastodontes du marché rivalisent sur la photo computationnelle, les écrans pliants ou les modèles d’IA embarqués, une autre scène — beaucoup plus discrète — tente de remettre un peu de fantaisie dans nos poches. C’est de là qu’émerge le Sidephone SP-01, un appareil improbable, mi-feature phone, mi-objet punk, qui revendique un retour au tactile… physique.
Pensé par une toute petite équipe, développé presque en public sur Reddit et vendu en édition très limitée, ce téléphone modulaire s’adresse à ceux qui veulent rompre avec la dépendance au smartphone, ou simplement retrouver le plaisir des claviers d’antan. Pas sûr qu’il remplacera un Samsung Galaxy ou un iPhone, mais il apporte quelque chose qui manque terriblement à l’industrie : du culot, et un vrai vent de fraîcheur.
Clavier ou molette façon iPod : à vous de choisir comment utiliser votre Sidephone
L’équipe derrière le Sidephone SP-01 s’est amusée à imaginer un téléphone totalement improbable, mais terriblement séduisant : un petit appareil modulable dont le clavier se détache.
Selon les envies, on peut remplacer le clavier T9 par une molette façon iPod — baptisée provisoirement « Sundial » — qui permet de naviguer dans sa musique comme en 2004. Les nostalgiques du baladeur d'Apple sont ici clairement visés, tant la molette a marqué toute une époque.
Bientôt, un clavier QWERTY pensé pour les nostalgiques de BlackBerry sera aussi proposé pour raviver de doux souvenirs, et d’autres modules plus inattendus sont déjà en préparation comme un pavé d’icônes servant de télécommande universelle, ou même un set de commandes dédié au jeu vidéo.
Techniquement, l’ensemble tient dans un boîtier minuscule : un écran de 2,8 pouces, une puce MediaTek, de la 4G, un port USB-C et un appareil photo volontairement rétro, qui renvoie aux clichés granuleux des années 2000. Le design, lui, semble sorti d’une timeline alternative où l’iPhone original aurait fusionné avec un Nokia C5 et un Lumia. Un mélange improbable, mais étonnamment cohérent.
Tout cela dessine un téléphone pensé pour s’éloigner des usages addictifs du smartphone moderne, sans renoncer pour autant à l’essentiel. Vous choisissez le « pad » adapté à votre utilisation pour écouter de la musique ou envoyer des messages, et c'est parti. Plus de distractions, plus cette envie soudaine de consulter votre fil Instagram : votre téléphone est quasiment mono-usage pour vous concentrer sur une tâche à la fois.
Un développement transparent, entre grandes joies et galères
Contrairement aux concepts farfelus sortis de grands groupes, le Sidephone naît d’une micro-équipe très active sur Reddit. Les cofondateurs Chris Ristovski et Sebastian Snell documentent chaque étape de développement, tandis que Laurent Le Pen — connu pour avoir fondé Omate — supervise la fabrication à Shenzhen.
Cette proximité avec la communauté séduit les technophiles. Les difficultés sont publiques, assumées, visibles en temps réel. Les retards, les galères techniques, les essais ratés : tout est partagé en quasi temps réel, ce qui apporte une réelle humanité à l'entreprise. C’est aussi ce qui rend le projet fascinant, comme le souligne un post récent du subreddit qui rappelle à chacun de garder « la tête froide », car ce n’est pas un produit d’une multinationale mais d’une poignée de passionnés.
Et c’est bien là tout l’intérêt : le Sidephone SP-01 matérialise un retour de l’audace, loin des smartphones uniformes et interchangeables. Même s’il ne vous fait pas abandonner votre iPhone, il rappelle qu’il existe encore de la place pour les idées folles — et que l’innovation ne vient pas toujours d’où on l’attend.
Un prototype existe, tout ceci n'est pas une énième campagne Kickstarter mensongère, et les précommandes, initialement prévues pour l’été 2025, ont glissé à janvier 2026, pour une première série limitée à 1 000 unités. Prix demandé : 250 $ (300 $ une fois la campagne terminée).