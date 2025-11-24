L’équipe derrière le Sidephone SP-01 s’est amusée à imaginer un téléphone totalement improbable, mais terriblement séduisant : un petit appareil modulable dont le clavier se détache.

Selon les envies, on peut remplacer le clavier T9 par une molette façon iPod — baptisée provisoirement « Sundial » — qui permet de naviguer dans sa musique comme en 2004. Les nostalgiques du baladeur d'Apple sont ici clairement visés, tant la molette a marqué toute une époque.

Bientôt, un clavier QWERTY pensé pour les nostalgiques de BlackBerry sera aussi proposé pour raviver de doux souvenirs, et d’autres modules plus inattendus sont déjà en préparation comme un pavé d’icônes servant de télécommande universelle, ou même un set de commandes dédié au jeu vidéo.

Techniquement, l’ensemble tient dans un boîtier minuscule : un écran de 2,8 pouces, une puce MediaTek, de la 4G, un port USB-C et un appareil photo volontairement rétro, qui renvoie aux clichés granuleux des années 2000. Le design, lui, semble sorti d’une timeline alternative où l’iPhone original aurait fusionné avec un Nokia C5 et un Lumia. Un mélange improbable, mais étonnamment cohérent.

Tout cela dessine un téléphone pensé pour s’éloigner des usages addictifs du smartphone moderne, sans renoncer pour autant à l’essentiel. Vous choisissez le « pad » adapté à votre utilisation pour écouter de la musique ou envoyer des messages, et c'est parti. Plus de distractions, plus cette envie soudaine de consulter votre fil Instagram : votre téléphone est quasiment mono-usage pour vous concentrer sur une tâche à la fois.