Des images de prototypes du Project Ara ressurgissent sur les réseaux sociaux, ravivant la blessure d'un futur qui n'a jamais existé. Ces vestiges d'un rêve abandonné rappellent cruellement que Google était à deux doigts de changer nos habitudes.
Un utilisateur de TikTok exhibe fièrement trois prototypes complets accompagnés de leurs modules interchangeables. Les vidéos montrent des appareils qui s'allument, qui fonctionnent, qui auraient pu finir dans nos poches. Mais voilà, ce téléphone pensé comme un jeu de construction ne verra jamais le jour. Dix ans après son lancement, le Project Ara reste coincé dans les limbes des grandes ambitions avortées.
Un espoir né d'une vidéo virale
Tout commence en 2013 avec Dave Hakkens, un designer néerlandais qui publie une vidéo sur YouTube. Le concept Phonebloks séduit immédiatement : pourquoi jeter un téléphone entier quand seul l'appareil photo est défaillant ? Google mord à l'hameçon et lance le Project Ara via son laboratoire ATAP. La promesse fait vibrer : des centaines de milliers de développeurs pourraient créer leurs propres modules.
Le châssis métallique, baptisé endosquelette, accueille des composants interchangeables grâce à des aimants électro-permanents. Les démonstrations lors des conférences Google enflamment l'imagination. Mais les retards s'accumulent. 2015 devient 2016, puis 2017. Google finit par reculer : l'écran, le processeur et la batterie deviennent fixes, trahissant l'idée originelle.
Une tombe froide et des héritiers discrets
Le 2 septembre 2016, l'annonce tombe comme un couperet. Coûts prohibitifs, épaisseur excessive, désintérêt des fabricants de modules : le projet s'effondre sous le poids de ses ambitions. Les prototypes finissent dans des tiroirs, jusqu'à ce qu'un collectionneur les exhume aujourd'hui.
Pourtant, l'idée refuse de mourir complètement. Fairphone perpétue cette vision écologique avec ses téléphones facilement réparables. Et qui sait ? Framework, qui bouscule déjà le marché des ordinateurs portables modulaires, pourrait un jour ressusciter ce rêve lorsque les PC ne suffiront plus à étancher leur soif de changement. L'avenir dira si le testament du Project Ara trouvera enfin ses véritables exécuteurs testamentaires.