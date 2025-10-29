Tout commence en 2013 avec Dave Hakkens, un designer néerlandais qui publie une vidéo sur YouTube. Le concept Phonebloks séduit immédiatement : pourquoi jeter un téléphone entier quand seul l'appareil photo est défaillant ? Google mord à l'hameçon et lance le Project Ara via son laboratoire ATAP. La promesse fait vibrer : des centaines de milliers de développeurs pourraient créer leurs propres modules.

Le châssis métallique, baptisé endosquelette, accueille des composants interchangeables grâce à des aimants électro-permanents. Les démonstrations lors des conférences Google enflamment l'imagination. Mais les retards s'accumulent. 2015 devient 2016, puis 2017. Google finit par reculer : l'écran, le processeur et la batterie deviennent fixes, trahissant l'idée originelle.