De prime abord, le design du Robot Phone ressemble à un smartphone ordinaire, bien qu’il soit relativement plus épais. Selon les images diffusées dans le teaser, un bras mécanique se déploie à l’arrière du téléphone. Le module photo peut alors se relever pour capturer des selfies ou filmer sous différents angles, sans intervention humaine apparente. Ce dispositif rappelle quelque peu le mécanisme de l’Asus Zenfone 6 sorti en 2019, mais Honor semble promettre des évolutions bien plus avancées.

La caméra peut également rappeler celle d’un mini-stabilisateur DJI Osmo Pocket, tout en bénéficiant d’une forme d’intelligence artificielle capable de cadrer les photographies, de contempler les étoiles avec émerveillement (on vous laisse regarder la vidéo en tête d'article pour comprendre) et même… d'apaiser les bébés. Oui, vous avez bien lu.