Honor prépare un appareil qui sort des sentiers battus. Baptisé « Robot Phone », ce concept dévoile la vision de la marque chinoise pour le smartphone de demain : un bras caméra robotisé piloté par intelligence artificielle qui se déploie pour capturer images et vidéos sous tous les angles.
Honor a levé le voile sur le « Robot Phone », un concept inédit doté d’un module photo articulé capable de se mouvoir de façon autonome. Présenté uniquement sous forme de vidéo de synthèse, l’appareil affiche un design massif, reconnaissable à son imposant module photo divisé en deux parties. À la place du logo habituel figure la lettre grecque alpha, en référence au « Alpha Plan » dévoilé un peu plus tôt cette année.
Honor dévoile le
Wall-E Robot Phone, un smartphone équipé d'un bras caméra mobile
De prime abord, le design du Robot Phone ressemble à un smartphone ordinaire, bien qu’il soit relativement plus épais. Selon les images diffusées dans le teaser, un bras mécanique se déploie à l’arrière du téléphone. Le module photo peut alors se relever pour capturer des selfies ou filmer sous différents angles, sans intervention humaine apparente. Ce dispositif rappelle quelque peu le mécanisme de l’Asus Zenfone 6 sorti en 2019, mais Honor semble promettre des évolutions bien plus avancées.
La caméra peut également rappeler celle d’un mini-stabilisateur DJI Osmo Pocket, tout en bénéficiant d’une forme d’intelligence artificielle capable de cadrer les photographies, de contempler les étoiles avec émerveillement (on vous laisse regarder la vidéo en tête d'article pour comprendre) et même… d'apaiser les bébés. Oui, vous avez bien lu.
Plus qu'un smartphone, Honor veut créer un « compagnon émotionnel »
La vision du constructeur a été formulée explicitement dans un communiqué de presse, soulignant l'aspect émotionnel et évolutif de l'appareil. Honor a déclaré : « Avec le Robot Phone, Honor envisage le futur du téléphone comme plus qu'un simple outil. Il devient un compagnon émotionnel qui ressent, s'adapte et évolue de manière autonome comme un robot, enrichissant la vie de ses utilisateurs avec amour, joie et sagesse ».
Cette annonce a clôturé l'événement de lancement des deux smartphones haut de gamme Magic 8, qui seront commercialisés en Chine ce mois-ci avant une sortie internationale d'ici la fin de l'année. Davantage de détails sur le Robot Phone seront communiqués lors du Mobile World Congress au printemps prochain, avec peut-être une présentation d'un premier prototype.