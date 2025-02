Souvenez-vous, en mai 2012, Pebble levait pas moins de 10 millions de dollars sur Kickstarter, avec plus de 85 000 commandes enregistrées pour cette petite montrée connectée.

Deux ans plus tard, la société a écoulé plus de 400 000 exemplaires, le cap du million étant quant à lui franchi en février l'année suivante. En 2015, nouvelle campagne Kickstarter pour la Pebble Time, et nouveau succès, mais le 7 décembre 2016, Pebble annonce l'arrêt de ses activités.