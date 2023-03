Vous souvenez-vous de Pebble ? Eh bien l'équipe veut proposer un concurrent à l'iPhone Mini, mais sous Android

L'objectif de cette nouvelle firme est clair : créer un smartphone compact (c'est-à-dire avec un écran de moins de 6,1 pouces) doté d'une version stock d'Android et de bons modules photo, le tout accessible au grand public. Cependant, les problèmes se font sentir assez rapidement : puisque les fournisseurs d'écran ont abandonné le segment compact avec des modèles toujours plus grands chez Android, il devient plus difficile de se procurer des écrans de plus petite taille. Il faudra ainsi potentiellement produire directement des écrans de la taille choisie, au risque de voir les coûts augmenter instantanément. Tout le reste des caractéristiques suivra ensuite en fonction de l'écran choisi, qu'il s'agisse du design ou des performances (l'équipe parle d'une puce Snapdragon 8 de première génération, sortie il y a environ un an).