Dans une salle londonienne, la voix de Raymond van Eck tranche : le surcoût de la filière responsable et des matériaux traçables ne justifie pas un supplément facturé au consommateur, d’autant que les volumes et les accords fournisseurs amortissent l’effort. Le virage tarifaire du dernier modèle, passé de 649 livres pour la génération précédente à 499 livres, illustre cette volonté d’aligner la perception de qualité avec un prix plus accessible.

The Fairphone intègre un écran OLED de 6,31 pouces à fréquence variable de 10 à 120 Hz, un verre Gorilla Glass 7i, une protection IP55 et une architecture modulaire à douze éléments, de la batterie aux capteurs photo, avec une fiche technique équilibrée autour d’un Snapdragon 7s Gen 3, 8 Go de RAM et 256 Go extensibles. Le bloc photo mise sur un capteur principal de 50 Mpx épaulé par un ultra grand-angle de 13 Mpx et une caméra frontale de 32 Mpx, tandis que la batterie de 4 415 mAh accepte une charge de 30 W, un choix pensé pour la durabilité et la maintenance plutôt que la surenchère.