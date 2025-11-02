L'arrivée d'AYANEO sur ce segment a tout d'un coup de théâtre bien orchestré. Faut-il y voir une coïncidence si le brevet protégeant le design si particulier du Xperia Play est récemment tombé dans le domaine public ? Probablement pas. Ce vide juridique laisse le champ libre aux constructeurs malins, et AYANEO, avec son expertise reconnue dans l'ergonomie des consoles portables, se positionne en héritier naturel, prêt à corriger les erreurs du passé.

Le fabricant a déjà montré un aperçu de son projet avec une vidéo révélant un téléphone élégant doté de gâchettes latérales. Une approche qui tranche avec celle des rois actuels du marché, ASUS ROG et RedMagic, qui privilégient la puissance brute et les écrans ultra-fluides, mais délaissent l'essentiel : le confort de jeu.