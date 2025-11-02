Le fantôme du Xperia Play, l'audacieux smartphone-console de Sony, semble prêt à hanter de nouveau les esprits. Le constructeur AYANEO, bien connu des amateurs de consoles nomades, paraît bien décidé à lui offrir une seconde vie avec un téléphone pour joueurs dont le timing interroge.
Il y a près de quinze ans, l’idée de fusionner un smartphone et une console portable semblait promise à un grand avenir, avant de tomber dans l'oubli. C’était sans compter sur l’arrivée d’AYANEO, qui vient jouer les trouble-fêtes avec un appareil aux airs de famille prononcés. Un clin d’œil appuyé à un concept qui, en son temps, avait presque tout pour plaire.
Un calendrier qui ne doit rien au hasard
AYANEO a confirmé, lors de ses dernières annonces, le développement d’un smartphone dont le design reprend sans détour celui du Xperia Play sorti il y a quatorze ans. La présence de bumpers et d'un mécanisme coulissant laissent peu de doutes sur la parenté du nouveau-né d'AYANEO.
Cette ressemblance n’est pas fortuite : le brevet original de Sony sur ce type de design est arrivé à expiration en juin 2025, ouvrant la voie à une nouvelle génération de téléphones hybrides. AYANEO s’engouffre ainsi dans un créneau récemment exploré par Anbernic avec son RG Slide, mais va plus loin en intégrant tous les éléments propres à un smartphone moderne : connectivité complète, fonctionnalités avancées et compatibilité avec les usages téléphoniques quotidiens.
L'arrivée d'AYANEO sur ce segment a tout d'un coup de théâtre bien orchestré. Faut-il y voir une coïncidence si le brevet protégeant le design si particulier du Xperia Play est récemment tombé dans le domaine public ? Probablement pas. Ce vide juridique laisse le champ libre aux constructeurs malins, et AYANEO, avec son expertise reconnue dans l'ergonomie des consoles portables, se positionne en héritier naturel, prêt à corriger les erreurs du passé.
Le fabricant a déjà montré un aperçu de son projet avec une vidéo révélant un téléphone élégant doté de gâchettes latérales. Une approche qui tranche avec celle des rois actuels du marché, ASUS ROG et RedMagic, qui privilégient la puissance brute et les écrans ultra-fluides, mais délaissent l'essentiel : le confort de jeu.
Le marché est-il enfin prêt ?
Pourquoi ce concept aurait-il plus de chances de réussir aujourd'hui ? Tout simplement parce que le paysage du jeu mobile a été complètement bouleversé. Le cloud gaming et l'émulation offrent désormais un catalogue de titres quasi infini qui n'attend que des contrôles dignes de ce nom. L'écosystème est bien plus mature qu'en 2011.
AYANEO ne se contente pas de copier une vieille recette. L’entreprise cherche à répondre à un besoin clair, un peu comme Samsung explore de nouvelles frontières avec des concepts pliables. En intégrant des commandes physiques nativement, AYANEO pourrait bien réussir là où Sony a trébuché. Reste à voir si le public suivra et si le prix ne viendra pas gâcher la fête. La partie ne fait que commencer.