Le Samsung Flex se présente comme une tentative de dépasser ces limitations. À première vue, l'appareil ressemble à un smartphone pliable classique, mais une fois déplié, il révèle un écran plus large et surtout, des contrôles physiques intégrés de part et d'autre. Cette configuration évoque immédiatement l'univers des consoles portables, offrant une prise en main a priori plus confortable et précise pour les jeux. Samsung semble vouloir tester l'intérêt du public et des développeurs pour un tel format, avant d'éventuellement se lancer dans une production à grande échelle.