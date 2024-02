Samsung : le concept du Samsung Flex Hybrid, écran pliable et étirable, a-t-il fuité ? Voici ce qu'on sait

Si Samsung a porté avec succès l'innovation des smartphones pliables, à travers ses Galaxy Z Flip et Z Fold que l'on retrouve de plus en plus au quotidien, le groupe n'a jamais voulu se cantonner à ce type de technologie. On entend en effet depuis un certain temps parler d'un appareil pouvant à la fois se plier, mais aussi s'étirer, qui avait été présenté officiellement au CES 2023. Un appareil qui se dévoile aujourd'hui un peu plus.