Près de 15 ans plus tard, le « PlayStation Phone » est de retour, non pas chez Sony, mais chez Ayaneo, qui va lancer un smartphone Android coulissant, laissant apparaitre des commandes de jeu complètes.
En 2011, Sony tentait l'aventure Xperia Play, un smartphone hybride entre téléphone et console portable. Entre nostalgie et curiosité, il évoque l’époque où Android s’aventurait dans le gaming mobile, avec ici un design coulissant, façon PSP Go. Aujourd’hui, ce concept audacieux est de retour, non pas chez Sony, mais chez Ayaneo.
Le Xperia Play réinventé par Ayaneo
À l'origine de (très) nombreuses consoles portables à tendance rétrogaming, Ayaneo a donc levé le voile sur son nouveau produit : Pocket Play. Comme convenu, il s'agit bien d'une version revisitée du Xperia Play de Sony, avec évidemment ici tout le nécessaire pour profiter pleinement de nombreux jeux issus de diverses générations de consoles.
Quand bien même la marque n'a pas encore dévoilé la fiche technique de son Pocket Play, il s'agit bien ici d'un smartphone à design coulissant, capable de se transformer en console portable en un clic.
Le design semble soigné, avec un mélange d'aluminium et de verre, sans oublier un rendu audio stéréo, un port USB Type-C et un double module photo à l'arrière.
Un croix directionnelle, mais pas de sticks analogiques ? En fait oui, et non.
Une fois déplié, l'Ayaneo Pocket Play laisse apparaitre une manette de jeu complète, avec une croix directionnelle bien sûr, mais aussi quatre boutons en façade (XYAB), sans oublier quatre boutons (L1, L2, R1 et R2) sur la tranche supérieure. À première vue, aucun signe de stick analogique, ce qui permet de conserver un design globalement très fin.
Sauf que l'Ayaneo Pocket Play a fait le choix de troquer les sticks contre des Touchpads. À la place des sticks analogiques, on retrouve donc des surfaces tactiles qui vont agir (en théorie en tout cas) comme des sticks virtuels. Difficile toutefois d'imaginer pouvoir jouer avec la même précision ici.
À noter la présence d'un bouton rouge encore mystérieux au niveau de la croix directionnelle, vraisemblablement pour activer une fonctionnalité propre à la pratique vidéoludique. Mode « Ne pas Déranger » ? Mode Turbo pour booster les performances ?
Il faudra patienter encore un peu pour tout savoir de ce smartphone Ayaneo Pocket Play, un nouveau smartphone Android taillé pour la pratique du jeu vidéo, et dont la commercialisation est prévue pour 2026.
