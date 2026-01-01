L'ère des téléphones pliants inspire enfin le monde du jeu vidéo portable avec une promesse audacieuse. Le constructeur OneXPlayer tente de marier la nostalgie du format carré à la technologie d'affichage la plus fragile du moment.
Le monde de la tech adore les concepts un peu fous et OneXPlayer ne déçoit jamais sur ce terrain. Alors que nos smartphones commencent tout juste à se plier en trois, ce fabricant chinois décide qu'il est temps pour nos vieilles gloires vidéoludiques de profiter de la souplesse de l'OLED. La OneXSugar Wallet débarque avec l'ambition de glisser un grand écran de tablette dans la poche la plus étroite de votre jean, un pari ergonomique qui risque de faire grincer quelques charnières.
Quand le rétro embrasse le futur (sans faux plis)
L'atout charme de cette machine, c'est indéniablement son écran. Une dalle OLED de 8,01 pouces qui se déploie sous vos yeux ébahis. Oubliez les écrans minuscules qui fatiguent la rétine : ici, on voit grand. Avec une définition de 2 480 x 1 860 pixels, l'image promet d'être aussi croustillante qu'une viennoiserie sortie du four. Le format 4:3 est un clin d'œil appuyé aux puristes du rétrogaming. Fini les bandes noires disgracieuses sur les côtés quand on lance un vieux jeu Super Nintendo ou PlayStation. L'image occupe tout l'espace, comme si elle avait toujours été prévue pour ça.
Mais la vraie prouesse, c'est cette charnière. OneXPlayer jure ses grands dieux qu'elle est robuste. Le fameux pli au milieu de l'écran, bête noire des smartphones pliants, se ferait discret, presque timide. L'objectif est clair : offrir une immersion totale, sans cette petite vallée disgracieuse qui vient parfois gâcher la fête sur les appareils concurrents. Reste à voir si la promesse tiendra après quelques milliers d'ouvertures et de fermetures, car la mécanique de précision n'aime pas toujours les mains un peu trop enthousiastes des joueurs.
Côté ergonomie, la Wallet joue la carte de la compacité extrême. Fermée, elle se glisse dans une poche sans protester. Ouverte, elle offre une surface de jeu généreuse, avec des commandes qui tombent naturellement sous les doigts. Les joysticks à profil bas et les boutons disposés intelligemment montrent que le constructeur a révisé ses classiques. On n'est pas là pour souffrir, mais pour jouer confortablement, que ce soit dans le métro ou au fond de son canapé.
Une fiche technique qui ne manque pas de muscle
Sous le capot, la bête ne fait pas semblant. Un processeur Qualcomm de dernière génération aux commandes, propulsé par Android. Autant dire que la ludothèque potentielle donne le vertige. De l'émulation pure et dure aux jeux mobiles les plus gourmands, la Wallet semble prête à tout avaler sans broncher. Le système d'exploitation de Google permet une souplesse bienvenue, transformant la console en véritable couteau suisse du divertissement numérique.
OneXPlayer a aussi pensé à la chauffe, ennemi juré des performances. Un système de refroidissement actif devrait garder les composants au frais, même lors des sessions intenses sur des titres 3D exigeants. C'est le genre de détail qui fait la différence entre une console qui tient la route et un grille-pain de poche.
Bien sûr, tout cela a un prix, même s'il reste pour l'instant un mystère bien gardé. La technologie pliable ne se brade pas, et il y a fort à parier que l'addition sera salée. Mais pour ceux qui cherchent l'ultime machine de rétrogaming, capable de se faire oublier dans la poche tout en offrant un écran de cinéma une fois dépliée, la tentation risque d'être grande. La OneXSugar Wallet est peut-être un pari risqué, mais c'est aussi ce genre de folie qui fait avancer la tech. Et avouons-le, elle a quand même une sacrée allure.