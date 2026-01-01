Sous le capot, la bête ne fait pas semblant. Un processeur Qualcomm de dernière génération aux commandes, propulsé par Android. Autant dire que la ludothèque potentielle donne le vertige. De l'émulation pure et dure aux jeux mobiles les plus gourmands, la Wallet semble prête à tout avaler sans broncher. Le système d'exploitation de Google permet une souplesse bienvenue, transformant la console en véritable couteau suisse du divertissement numérique.​

OneXPlayer a aussi pensé à la chauffe, ennemi juré des performances. Un système de refroidissement actif devrait garder les composants au frais, même lors des sessions intenses sur des titres 3D exigeants. C'est le genre de détail qui fait la différence entre une console qui tient la route et un grille-pain de poche.

Bien sûr, tout cela a un prix, même s'il reste pour l'instant un mystère bien gardé. La technologie pliable ne se brade pas, et il y a fort à parier que l'addition sera salée. Mais pour ceux qui cherchent l'ultime machine de rétrogaming, capable de se faire oublier dans la poche tout en offrant un écran de cinéma une fois dépliée, la tentation risque d'être grande. La OneXSugar Wallet est peut-être un pari risqué, mais c'est aussi ce genre de folie qui fait avancer la tech. Et avouons-le, elle a quand même une sacrée allure.