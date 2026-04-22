Apple a inscrit noir sur blanc dans la fiche de poste de son nouveau président ce que tout le monde savait déjà : la relation Cook-Trump est un actif stratégique.
Le passage de relais était attendu depuis des mois. Apple a confirmé lundi 20 avril que Tim Cook céderait le poste de directeur général à John Ternus le 1er septembre 2026. Quinze ans de mandat, une capitalisation passée de 350 à plus de 4 000 milliards de dollars. La description du nouveau rôle de Cook en dit pourtant plus long que le bilan. En tant que président exécutif, il sera chargé d'« échanger avec les décideurs politiques à travers le monde ».
Un poste taillé pour la diplomatie tarifaire
Le jour même de l'annonce, les douanes américaines ouvraient un portail de remboursement. En jeu : 166 milliards de dollars de droits de douane jugés illégaux par la Cour suprême en février 2026. Dès le lendemain, Donald Trump prévenait sur la chaine de télévision américaine CNBC : les entreprises seraient « brillantes » de renoncer à ces remboursements. Celles qui réclameraient, il s'en « souviendrait ». Apple a été nommée.
Cook connaît la partition. Lors du premier mandat Trump, il avait décroché des exemptions tarifaires en appelant directement le secrétaire au Commerce. En avril 2025, un coup de fil à Howard Lutnick avait permis d'exempter une large gamme de produits électroniques. En août, Cook s'affichait à la Maison-Blanche pour annoncer 600 milliards de dollars d'investissements sur cinq ans. Apple avait alors échappé à la surtaxe sur les semi-conducteurs étrangers. Le schéma se répète : proximité personnelle, concession d'investissement, exemption obtenue. Bloomberg rapportait d'ailleurs en novembre 2025 que Cook resterait à son poste au moins jusqu'à la fin du mandat Trump. La raison : cette relation protégeait directement la chaîne d'approvisionnement chinoise d'Apple.
Apple institutionnalise une dépendance
Ce que le passage au poste de président exécutif révèle, c'est un changement de nature. Apple ne se contente plus de compter sur une relation informelle. Le groupe l'a intégrée à sa gouvernance. Le départ de Cook a été avancé de quelques mois par rapport au calendrier initialement évoqué, mais l'équation reste la même.
Le problème est structurel. Apple assemble encore la majorité de ses iPhone en Chine. Le transfert partiel vers l'Inde et le Vietnam, entamé depuis plusieurs années, ne suffit pas. Quand Trump a déclenché le « Liberation Day » en avril 2025, la capitalisation d'Apple avait fondu de 640 milliards de dollars en quelques jours. Un an plus tard, le risque de surcoût de 30 à 40 % sur les iPhone n'a pas disparu.
John Ternus, ingénieur de formation, n'a aucun réseau politique à Washington. Le conseil d'administration a préféré ne pas prendre le risque : Cook garde la ligne téléphonique, Ternus prend le produit. La question que personne n'a encore posée : que vaut une entreprise à 4 000 milliards quand sa protection tarifaire dépend d'un seul carnet d'adresses ?
« Tim Apple » a changé de titre. Pas de numéro.