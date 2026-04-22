Le passage de relais était attendu depuis des mois. Apple a confirmé lundi 20 avril que Tim Cook céderait le poste de directeur général à John Ternus le 1er septembre 2026. Quinze ans de mandat, une capitalisation passée de 350 à plus de 4 000 milliards de dollars. La description du nouveau rôle de Cook en dit pourtant plus long que le bilan. En tant que président exécutif, il sera chargé d'« échanger avec les décideurs politiques à travers le monde ».

Un poste taillé pour la diplomatie tarifaire

Le jour même de l'annonce, les douanes américaines ouvraient un portail de remboursement. En jeu : 166 milliards de dollars de droits de douane jugés illégaux par la Cour suprême en février 2026. Dès le lendemain, Donald Trump prévenait sur la chaine de télévision américaine CNBC : les entreprises seraient « brillantes » de renoncer à ces remboursements. Celles qui réclameraient, il s'en « souviendrait ». Apple a été nommée.

Cook connaît la partition. Lors du premier mandat Trump, il avait décroché des exemptions tarifaires en appelant directement le secrétaire au Commerce. En avril 2025, un coup de fil à Howard Lutnick avait permis d'exempter une large gamme de produits électroniques. En août, Cook s'affichait à la Maison-Blanche pour annoncer 600 milliards de dollars d'investissements sur cinq ans. Apple avait alors échappé à la surtaxe sur les semi-conducteurs étrangers. Le schéma se répète : proximité personnelle, concession d'investissement, exemption obtenue. Bloomberg rapportait d'ailleurs en novembre 2025 que Cook resterait à son poste au moins jusqu'à la fin du mandat Trump. La raison : cette relation protégeait directement la chaîne d'approvisionnement chinoise d'Apple.

Apple institutionnalise une dépendance

Ce que le passage au poste de président exécutif révèle, c'est un changement de nature. Apple ne se contente plus de compter sur une relation informelle. Le groupe l'a intégrée à sa gouvernance. Le départ de Cook a été avancé de quelques mois par rapport au calendrier initialement évoqué, mais l'équation reste la même.