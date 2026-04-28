D’après les éléments partagés par cette source sur le réseau X, Apple pourrait définir sa prochaine génération d’écran sous le nom de « Liquid Glass Display ». Malgré ce que son nom peut suggérer, il ne s’agirait pas d’un simple écran incurvé comme ceux déjà vus depuis plusieurs années sur certains smartphones Android. La différence tiendrait à la subtilité de l’approche.

La courbure de la dalle serait extrêmement légère. Apple ne chercherait donc pas à proposer un écran franchement plié sur les côtés, mais plutôt à créer une impression de continuité entre la surface d’affichage et les bords de l’appareil. L’effet visuel reposerait davantage sur la manière dont la lumière circule et se réfracte que sur une déformation physique très marquée de l’écran.

Ce travail passerait par une combinaison de réfraction optique, de structures de guidage de la lumière et d’illusion visuelle. Le résultat recherché serait un écran dont les bordures semblent presque disparaître, tout en conservant une lecture naturelle sur les côtés. L’image donnerait ainsi l’impression de « couler » comme un liquide, tout en gardant la transparence et la pureté du verre.