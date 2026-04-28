Le design « Liquid Glass » ne serait pas seulement une affaire de logiciel. Apple préparerait aussi une transformation matérielle majeure pour son futur iPhone anniversaire.
Avec iOS 27, Apple ne devrait pas revoir en profondeur l’esthétique Liquid Glass. Les utilisateurs réfractaires à cette nouvelle direction visuelle pourraient donc devoir s’y habituer, au moins en partie, en espérant quelques ajustements pour rendre l’ensemble plus lisible ou plus agréable. Mais cette insistance ne serait peut-être pas anodine. Selon le leaker Ice Universe, le Liquid Glass pourrait dépasser le cadre de l’interface pour devenir un véritable langage matériel. Apple travaillerait sur un « Liquid Glass Display », pensé pour son iPhone des vingt ans. L’idée ne serait plus seulement de donner une impression de transparence à l’écran, mais de faire disparaître visuellement ses bordures grâce à une combinaison de verre, de lumière et d’illusion optique. Un projet ambitieux, qui pourrait rapprocher Apple de son vieux rêve : l’iPhone tout écran.
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Un écran qui ne ressemblerait pas aux dalles incurvées Android
D’après les éléments partagés par cette source sur le réseau X, Apple pourrait définir sa prochaine génération d’écran sous le nom de « Liquid Glass Display ». Malgré ce que son nom peut suggérer, il ne s’agirait pas d’un simple écran incurvé comme ceux déjà vus depuis plusieurs années sur certains smartphones Android. La différence tiendrait à la subtilité de l’approche.
La courbure de la dalle serait extrêmement légère. Apple ne chercherait donc pas à proposer un écran franchement plié sur les côtés, mais plutôt à créer une impression de continuité entre la surface d’affichage et les bords de l’appareil. L’effet visuel reposerait davantage sur la manière dont la lumière circule et se réfracte que sur une déformation physique très marquée de l’écran.
Ce travail passerait par une combinaison de réfraction optique, de structures de guidage de la lumière et d’illusion visuelle. Le résultat recherché serait un écran dont les bordures semblent presque disparaître, tout en conservant une lecture naturelle sur les côtés. L’image donnerait ainsi l’impression de « couler » comme un liquide, tout en gardant la transparence et la pureté du verre.
Le rêve de l’iPhone sans bordures se rapproche, mais reste fragile
Cet écran Liquid Glass pourrait marquer une nouvelle étape dans la quête de l’écran total chez Apple. Le constructeur chercherait depuis longtemps à réduire au maximum les limites physiques visibles autour de l’écran. Avec cette technologie, il ne serait plus seulement question d’amincir les bordures, mais de les faire disparaître du regard grâce à un travail optique très précis.
Le projet serait aussi lié à l’iPhone des vingt ans, un modèle symbolique attendu autour de 2027. Apple testerait déjà cette direction avec des partenaires comme Samsung. Mais le défi ne se limiterait pas au verre ou à l’OLED. Pour parvenir à un design réellement sans rupture, il faudrait aussi intégrer Face ID et la caméra frontale sous la dalle, sans dégrader la qualité photo ni la réactivité de la reconnaissance faciale.
John Ternus, actuel vice-président en charge du matériel et prochain CEO d’Apple, a donc du pain sur la planche. Après l’iPhone Fold, attendu dès septembre 2026, l'iPhone sera au centre de l’attention de la marque pour renouveler la gamme et réinjecter de l’innovation au cœur du smartphone.