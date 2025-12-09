Un écran sans poinçon pour les capteurs installés à l'avant de l'iPhone, c’est un fantasme qui est discuté depuis de nombreuses années, dans l'idée de produire un smartphone au design « parfait ». Apple pourrait bien avoir fait un pas important dans ce sens selon le leaker Smart Pikachu, qui a posté des informations sur le réseau social chinois Weibo, et dont BGR se fait l'écho.

En effet, Apple aurait développé une technologie qui lui permettrait d'installer Face ID sous l’écran, sans obérer son fonctionnement. L'idée serait d'intégrer un « verre micro-transparent assemblé » à l'écran, qui permettrait de laisser passer sans encombre les infrarouges du dispositif TrueDepth, même avec Face ID placé sous l’écran.