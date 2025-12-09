Le prochain iPhone 18 Pro pourrait bien arriver avec une nouveauté très attendue. Car Apple aurait enfin développé une solution pour replacer Face ID « au bon endroit ».
Les nouveaux iPhone 17 connaissent un succès assez exceptionnel depuis leur lancement. Et Apple se prépare à capitaliser sur cette réussite pour lancer une sorte de supercycle, durant lequel des produits inédits verront le jour, du premier iPhone pliable, l'iPhone Fold, au tout premier smartphone de la marque à l'écran total, sans encoche ni poinçon. Mais avant d’arriver à ces résultats, la firme de Cupertino devrait déjà apporter un changement intéressant à sa prochaine série.
Face ID arrive sous l’écran de l'iPhone
Un écran sans poinçon pour les capteurs installés à l'avant de l'iPhone, c’est un fantasme qui est discuté depuis de nombreuses années, dans l'idée de produire un smartphone au design « parfait ». Apple pourrait bien avoir fait un pas important dans ce sens selon le leaker Smart Pikachu, qui a posté des informations sur le réseau social chinois Weibo, et dont BGR se fait l'écho.
En effet, Apple aurait développé une technologie qui lui permettrait d'installer Face ID sous l’écran, sans obérer son fonctionnement. L'idée serait d'intégrer un « verre micro-transparent assemblé » à l'écran, qui permettrait de laisser passer sans encombre les infrarouges du dispositif TrueDepth, même avec Face ID placé sous l’écran.
Une dernière étape avant l'iPhone « taillé dans un seul morceau de verre » ?
Toujours selon la même source, Apple pourrait déjà avoir demandé à ses fournisseurs d'accélérer les préparatifs pour la production. Il y a donc de grandes chances que cette nouveauté arrive dès la prochaine série, même si elle devrait être cantonnée aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.
Ces derniers n’auraient ainsi plus qu'une caméra selfie qui ne serait pas encore sous l'écran. Et si l’expérimentation sur Face ID fonctionnait, il n'y aurait aucune raison pour que ce capteur photo ne passe pas non plus, à terme, sous l’écran OLED. Ce qui permettrait d'enfin donner naissance au fameux iPhone « taillé dans un seul morceau de verre », selon le mot de Jony Ive, pour les 20 ans de ce smartphone, en 2027.