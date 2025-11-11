Apple veut que le 20e anniversaire de l'iPhone soit grandiose. Et pour cela, il va sortir un iPhone dont le design est attendu depuis maintenant des années.
On le sait, Apple va mettre le paquet en 2027. Et pour cause, la marque à la pomme croquée fêtera à ce moment-là le vingtième anniversaire de l'iPhone, deux décennies après sa présentation mythique par Steve Jobs. Pour l'occasion, on verra arriver un iPhone au design exceptionnel, qui a été l'objet de nombreuses rumeurs pendant des années.
Un iPhone tout écran arriverait enfin en 2027
Enfin ! Il semble que cette nouvelle dont on entend parler de manière récurrente va enfin devenir réalité. En effet, le leaker chinois Digital Chat Station a indiqué dans un message posté sur le réseau social Weibo qu'Apple allait intégrer le module selfie sous l'écran d'un de ses iPhone.
Résultat, cet appareil pourra être le premier à « tout écran », soit un écran uni sur 100% de la face avant. Une allure exceptionnelle, qui s'inscrit dans le rêve de l'ex-designer d'Apple Jony Ive, d'arriver à un iPhone « taillé dans un seul morceau de verre. »
Le défi technologique est de taille
Si ce projet existe depuis longtemps, sans pour autant être achevé, c'est qu'il représente un défi technique de taille. Car intégrer la caméra sous l'écran a eu tendance, chez les prototypes où on l'a essayé, de réduire considérablement la qualité des photos prises avec le capteur en question.
Or Apple est particulièrement exigeant sur la question des appareils photos. Si la firme de Cupertino veut finalement s'avancer vers cet appareil tout écran pour les 20 ans de l'iPhone, c'est que ses équipes pourraient être sur le point de régler ce vieux problème. Et un iPhone avec ce genre d'allure aurait de quoi le mettre en avant par rapport à la concurrence des Samsung et autres Xiaomi !