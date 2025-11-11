Enfin ! Il semble que cette nouvelle dont on entend parler de manière récurrente va enfin devenir réalité. En effet, le leaker chinois Digital Chat Station a indiqué dans un message posté sur le réseau social Weibo qu'Apple allait intégrer le module selfie sous l'écran d'un de ses iPhone.

Résultat, cet appareil pourra être le premier à « tout écran », soit un écran uni sur 100% de la face avant. Une allure exceptionnelle, qui s'inscrit dans le rêve de l'ex-designer d'Apple Jony Ive, d'arriver à un iPhone « taillé dans un seul morceau de verre. »