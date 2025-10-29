On en parle depuis maintenant de nombreuses années. De quoi ? Eh bien, de la possibilité de voir un jour arriver sur le marché un iPhone qui ne soit pas doté de boutons physiques. Mais jusque-là, c'était l'Arlésienne. Les choses devraient finalement bouger pour les 20 ans de l'iPhone, si l'on en croit le leaker chinois Instant Digital, dont GSMArena se fait l'écho.

L'iPhone 20 devrait en effet être le premier appareil de la marque à finalement perdre ses boutons physiques, qui servent notamment à moduler le son ou à verrouiller l'appareil. À la place, l'on devrait avoir droit à des boutons haptiques, répondant par des vibrations, qui permettront de réaliser les mêmes tâches.