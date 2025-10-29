Apple fêtera les 20 ans de l'iPhone en 2027 avec son iPhone 20, qui devrait marquer le coup. Et pour cela, le géant américain apporterait une innovation attendue depuis plusieurs années.
En 2027, cela fera 20 ans que Steve Jobs aura présenté pour la première fois le fameux smartphone siglé de la pomme croquée, qui a depuis changé le monde. On sait que la firme de Cupertino veut fêter comme il se doit cette étape, et va faire beaucoup pour la rendre mémorable. La première, purement esthétique, sera de sauter une génération pour faire de l'appareil qui sortira cette année-là l'iPhone 20 (et non 19). Et son allure devrait être totalement différente des autres !
L'iPhone 20 apporterait enfin la fin des boutons physiques
On en parle depuis maintenant de nombreuses années. De quoi ? Eh bien, de la possibilité de voir un jour arriver sur le marché un iPhone qui ne soit pas doté de boutons physiques. Mais jusque-là, c'était l'Arlésienne. Les choses devraient finalement bouger pour les 20 ans de l'iPhone, si l'on en croit le leaker chinois Instant Digital, dont GSMArena se fait l'écho.
L'iPhone 20 devrait en effet être le premier appareil de la marque à finalement perdre ses boutons physiques, qui servent notamment à moduler le son ou à verrouiller l'appareil. À la place, l'on devrait avoir droit à des boutons haptiques, répondant par des vibrations, qui permettront de réaliser les mêmes tâches.
Un nouveau design devrait aussi être au programme
Une petite révolution, si la nouvelle venait à se confirmer, et qui attirera sans nul doute encore plus de fans de la marque vers cette série. Et cette dernière pourrait être d'autant plus historique qu'il ne s'agirait pas du seul changement de design qui soit au programme.
Pour rappel, les dernières fuites concernant les différents nouveaux modèles qui sortiront chez Apple dans les prochaines années indiquent aussi que l'iPhone 20 pourrait être le premier iPhone sans bordures, avec un écran qui « s'enroulerait » sur les côtés du téléphone. Un design qui est finalement assez raccord avec l'idée de suppression des boutons physiques. De quoi faire date dans l'histoire d'Apple ?