L'an prochain, l'on devrait voir arriver sur les étals des Apple Store les nouveaux iPhone 18. Et l'année suivante, en 2027, la série iPhone 19… ou pas en fait. En effet, des informations du média coréen ET News nous peignent un autre portrait de la situation.

« Apple lancera l'iPhone 18e et l'iPhone 20 au premier semestre 2027, et l'iPhone 20 Air, Pro, Pro Max et l'iPhone Fold 2 au second semestre » a ainsi indiqué à l'occasion d'une conférence le chercheur senior chez Omdia, Heo Moo-yeol, selon des propos rapportés par ET News.