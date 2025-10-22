Dans deux ans, il est bien possible de voir l'iPhone sauter une génération dans son nom. Et pour une raison qui n'est pas si étonnante.
Les numéros des smartphones haut de gamme ont tendance normalement à augmenter d'une unité chaque année, comme encore récemment avec l'arrivée de l'iPhone 17, qui fait suite à la série iPhone 16 sortie l'an dernier. Mais quelques fois, les constructeurs peuvent décider de faire une entorse au principe, comme Xiaomi l'avait fait pour se mettre en concurrence d'Apple, et comme Apple pourrait lui-même le faire.
Un iPhone 20 au programme pour 2027
L'an prochain, l'on devrait voir arriver sur les étals des Apple Store les nouveaux iPhone 18. Et l'année suivante, en 2027, la série iPhone 19… ou pas en fait. En effet, des informations du média coréen ET News nous peignent un autre portrait de la situation.
« Apple lancera l'iPhone 18e et l'iPhone 20 au premier semestre 2027, et l'iPhone 20 Air, Pro, Pro Max et l'iPhone Fold 2 au second semestre » a ainsi indiqué à l'occasion d'une conférence le chercheur senior chez Omdia, Heo Moo-yeol, selon des propos rapportés par ET News.
Un changement décidé pour fêter l'anniversaire de l'iPhone
Mais pourquoi un tel changement de nom, qui ne suit pas la logique habituelle ? Eh bien, parce que, comme le savent ceux qui ont une bonne mémoire, en 2027, on fêtera les 20 ans de l'iPhone. Pour rappel, le tout premier iPhone, présenté quelques mois plus tôt par Steve Jobs, avait été commercialisé en juin 2007.
Et cette décision ne devrait pas être si surprenante, quand on plonge ses regards dans l'histoire d'Apple. Car si vous vous souvenez bien, déjà en 2017, Apple avait décidé de commercialiser un iPhone X, au lieu de mettre au monde un téléphone qui eût dû s'appeler iPhone 9, et ce, pour fêter les 10 ans de ce smartphone. Alors, bis repetita ?