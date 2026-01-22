L'iPhone de 2027, censé célébrer les vingt ans du smartphone d'Apple, pourrait finalement conserver la Dynamic Island. Ross Young, expert réputé des écrans, enterre l'idée d'une dalle sans aucune perforation avant la fin de la décennie.
Depuis l'iPhone X, la quête du « tout écran » est devenue le Saint Graal de Cupertino. Pour le vingtième anniversaire en 2027, les observateurs attendaient une rupture esthétique majeure, un monolithe de verre pur débarrassé de toute encoche. Mais la physique a ses raisons que le marketing ignore. Les derniers rapports de la chaîne d'approvisionnement suggèrent que la révolution visuelle est encore une fois repoussée, laissant un goût amer aux technophiles qui espéraient un « one more thing » historique. Le passage au tout OLED n'était qu'une étape ; masquer les capteurs en est une autre, bien plus complexe.
Le rappel à la réalité de Ross Young
Ross Young, analyste dont la précision sur les technologies d'affichage est rarement mise en défaut, vient de jeter un froid polaire sur les prévisions de Bloomberg. Alors que Mark Gurman prophétisait un design sans aucune découpe pour 2027, Young affirme que la Dynamic Island fera de la résistance. Selon lui, le design avec perforation circulaire pour la caméra selfie persistera au moins jusqu'en 2028 sur les modèles Pro. Il faut regarder vers 2030 pour espérer voir un iPhone véritablement « all-screen ». Ce décalage de calendrier est un sérieux coup dur pour ceux qui voyaient en l'iPhone 20 l'héritier spirituel de l'iPhone X, capable de redéfinir les standards esthétiques du marché.
Cette prudence analytique s'explique par les rendements de production des dalles LTPO de nouvelle génération. Apple ne peut se permettre de lancer un iPhone 18 Pro ou un modèle anniversaire avec des stocks trop limités ou des défauts d'affichage visibles. La firme préfère stabiliser ses technologies plutôt que de céder à l'urgence du calendrier symbolique. En l'état, l'innovation se concentrerait sur une réduction de la taille de l'îlot dynamique plutôt que sur sa disparition totale. Pour les utilisateurs, cela signifie une stagnation esthétique qui pourrait profiter à une concurrence Android déjà très agressive sur le segment des smartphones pliables, où l'écran total est déjà une réalité commerciale pour certains.
L’impossible équation du Face ID sous l’écran
Pourquoi Apple piétine-t-elle alors que d'autres proposent déjà des caméras sous l'écran ? La réponse tient en deux mots : Face ID. Dissimuler une caméra selfie est une chose, mais masquer un projecteur de points et un illuminateur infrarouge sans perdre en précision biométrique en est une autre. Chaque pixel de l'écran agit comme un obstacle à la lumière. Pour garantir la sécurité du système de reconnaissance faciale, Apple exige une transmission lumineuse quasi parfaite, ce que les technologies actuelles de dalles ne permettent pas sans dégrader la qualité de l'image affichée. C'est un compromis que Cupertino refuse de faire, au risque de ternir son image de marque axée sur la perfection technique.
Ce blocage technologique force Apple à une stratégie de petits pas. Plutôt que de révolutionner le form-factor, la marque semble se diriger vers une optimisation logicielle de son interface, tout en augmentant la puissance de ses puces pour compenser le manque de nouveautés visuelles. On pourrait toutefois imaginer un modèle « Ultra » ou « Edition », produit en quantités infimes, pour tester ces nouvelles dalles sans mettre en péril l'ensemble de la gamme. Mais pour le commun des mortels, l'iPhone de 2027 ressemblera probablement beaucoup à l'iPhone 17 actuel.
Seriez-vous prêt à accepter de perdre le déverrouillage avec Face ID pour enfin obtenir un iPhone réellement sans encoche, ou l'efficacité du système est-elle pour vous non négociable ?