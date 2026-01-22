Pourquoi Apple piétine-t-elle alors que d'autres proposent déjà des caméras sous l'écran ? La réponse tient en deux mots : Face ID. Dissimuler une caméra selfie est une chose, mais masquer un projecteur de points et un illuminateur infrarouge sans perdre en précision biométrique en est une autre. Chaque pixel de l'écran agit comme un obstacle à la lumière. Pour garantir la sécurité du système de reconnaissance faciale, Apple exige une transmission lumineuse quasi parfaite, ce que les technologies actuelles de dalles ne permettent pas sans dégrader la qualité de l'image affichée. C'est un compromis que Cupertino refuse de faire, au risque de ternir son image de marque axée sur la perfection technique.

